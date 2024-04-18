CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 31 Mart bir zafer değil, görevdir

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart bir zafer değildir, çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev, yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir." dedi.

Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Kapalı grup toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın yerine grup başkanvekilliği seçimi yapıldığını belirten Özel, CHP'nin demokratik bir seçim yaşadığını, iki aday arasında hiçbir ayrım gözetilmediğini belirtti.

Adaylardan Ankara Milletvekili Murat Emir'in birinci turda salt çoğunluğu aldığını ve grup başkanvekili seçildiğini bildiren Özel, aday olan ancak seçilemeyen İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın da bu göreve layık olan bir aday olduğunu söyledi. Özel, grup seçimlerinden sonra Murat Emir'i tebrik ettiğini, diğer aday Sevda Erdan Kılıç'a da teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Grup başkanvekilliği görevinden gelen bir genel başkan olduğunu hatırlatan Özel, Meclis'in en devamlı milletvekillerinden birisi olduğunu söyledi. Özel, "Grubumuzun Meclis'e devamı, komisyonlarda çalışması noktasındaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirdik. Ben milletvekilliğinin önemini bilen, çok iyi vurgulayan birisiyim. Birileri parlamenter sistemi yıpratadursun, bizim grubumuz siyasetin odağında, siyaseti birlikte okuduğumuz bir süreçte olacak. Grup, büyük bir birlik ve beraberlikle çok önemli başarı elde etti. Bundan sonra çok önemli başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

"Bu görev, yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevi"

Ortak mutabakatlarını açıklayan Özgür Özel, 31 Mart seçim sonuçlarının bir zafer olmadığını söyledi. Özel, "31 Mart bir zafer değildir, çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev, yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. O görev bilinciyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye başkanı seçilen milletvekilleri nedeniyle bazı illerde milletvekilleri olmadığını hatırlatan Özel, bu illere ilişkin görevlendirme yapacaklarını bildirdi. Özel, Kilis gibi milletvekillerinin olmadığı illerde de görevlendirme yapılacağını duyurdu.

Yerel seçimlerde stratejik çalıştıklarını vurgulayan Özel, bunun neticesinde önemli bir başarı elde ettikleri ifade etti. Seçimin bir oyla kazanılacağının bilincinde olduklarını vurgulayan Özel, o bir oy için milletvekillerinin gidilmedik il, ilçe bırakmadığını, bu konuda CHP Grubuna güvendiğini söyledi.

Özel, bundan sonra da sıkça kapalı grup toplantıları yapacaklarının altını çizdi.

"Parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinin sorulması üzerine Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini söyledi. Yarın uzun bir MYK toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Özel, öğleden sonra da parti meclisinin toplanacağını bildirdi.

Cumartesi ve pazar günleri il başkanları ve belediye başkanlarının ayrı ayrı ve birlikte toplanacağını kaydeden Özel, Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesinin ilk toplantıya katılacağını söyledi. Seçim sonuçlarını değerlendirip, bundan sonrasıyla ilgili yol haritalarını belirleyeceklerini vurgulayan Özel, tüm bu süreçlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları toplantının gündemini oluşturup, randevu talep edeceklerini söyledi.

Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz, nezaket görüşmesini, bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan ile yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da 'konuşacağımız konular var' diye ifadede bulunmuş.

Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim."

Görüşmenin zamanının sorulması üzerine Özel, görüşmenin çok gecikmeyeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta, ondan sonraki... Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler." yanıtını verdi.

"Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer"

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları konusunda parti genel başkanları ile temasları olacak. Yaklaşımınız ne olacak?" sorusu üzerine Özel, anayasa meselesinde Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisi ile tartışmak istediğini söyledi.

Siyasetin nezaketi terk etmemesi gerektiğinin altını çizen Özel, "O yüzden Sayın Kurtulmuş'a her zaman kapımız açık. Gündemi ne olursa olsun. Anayasa meselesinde kendisi ile de siyasi partilerle de paylaşacağımız olmazsa olmaz görüşlerimiz var. Sayın Meclis Başkanı demokratik bir içtüzük konusunda çalışmak istediğini söylemişti. O son derece makuldür. Grup başkanvekillerimizle birlikte değerlendiririz. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer. Anayasanın ne şekilde değiştirilebileceğini, nasıl anayasa yapım süreci olabileceğini özel bir gündemle ve titizlikle konuşmak lazım. Bir anda 'anayasa değişiyor, koşun gelen gelsin, gelenle değiştiririm, gelmeyenle değiştirmem' o günler geride kaldı. O çok titizlikle takip edeceğimiz özel gündemimizdir." diye konuştu.

Özel, anayasa değişikliğini gerektirecek konuların bambaşka bir kapsam olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir anayasa değiştirmek istiyorsanız ve yanınızda önemli bir destek arıyorsanız bir kere 'mevcut anayasaya uyuyor musunuz?' diye bakarlar. Mevcut anayasaya uyuyor musun? Mevcut anayasa 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygula' diyor. Uyuyor musun? 'Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır' diyor. Uyuyor musun? Yargı bağımsızlığından bahsediyor. Bunu sağlıyor musun? Bunlar olursa yani mevcut anayasaya uyuluyorsa daha iyisini yapmak, aksayan bir yer varsa onarmak için müzakere zemini oluşur mu? Oluşur. Mevcut anayasaya uymuyorsanız. Bir zamanlar uyulmuyordu. Sayın Bahçeli, ne dedi? 'Erdoğan uymuyor, uymayacağı da anlaşılıyor ya anayasaya uysun ya anayasayı ona uydurun'. Erdoğan'a göre anayasa yapıldı. Bakın ona da uyulmuyor. O yüzden burada anahtar sözcük, 'sen mevcut anayasaya uyuyor musun?' Bir onu görmek isterler."

Özgür Özel, bir soru üzerine de Türkiye'de 16 milyon emekli bulunduğunu belirterek, "Almanca söyleyince 'doğru mu' diye soruyorlar. 'Bunların çok önemli bir kısmı 230 avro parayla geçiniyor' diyorum. Bu cümlenin İngilizce ve Almanca tercümesini hata sanıyor dünyadaki liderler. ve birileri bu ülkede bir ayını 230 avro ile kirası, yemeği, giyimi, ısınması her şeyi dahil geçinmeye itilmiş. 15-16 milyon emekli varken bunların yüzde 70'i bu maaşa mahkumken birileri o avroları veriyor, o ıstakozları yiyor ve bunu paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Erdemliler hareketi" diye kurulmuş bir hareketin dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine seçimleri kazandığını ilan ettiğini anlatan Özel, "Balkonda mektup okuyan, grupta hikaye okuyor, masal okuyor. Seçmenin mektubunu balkonda okuyup grupta masal okumaya başlamak ders almamak demektir. O zaman size sandıkta verilecek daha çok ders var. O dersi milletimiz verir. Bu bakış açısına milletimiz 31 Mart'ta bir sarı kart gösterdi. Ama sarı kartı gösteren hakem, ikincide dışarıdasın diye de uyarır. Bakarsanız o sarı karttan sonra futbolcu dikkat ederse tamam. Ben dünkü grup toplantısını izledim. Dedim ikinci sarı kart geliyor. Başka yolu yok, siyasetin altın kuralıdır." diye konuştu.

Özel, Yüksek Seçim Kuruluna Hatay konusunda yaptıkları itirazı yarın parti meclisi toplantısında özel bir gündemde ele alacaklarını söyledi.

CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Özel, "Yasama konusunda herkesin çok saygı duyduğu, bu ülkede en iyi yetişmiş isimlerden birisiydi. Meclis performansım, içtüzük hakimiyetim noktasında bana en çok emeği olan kişilerden birisiydi. Yeri dolmaz, emaneti emanetimizdir zaten." dedi.