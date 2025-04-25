Özgür Özel: Eğitim Hakkı İçin Mücadele Verdik - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Eğitim Hakkı İçin Mücadele Verdik

Özgür Özel: Eğitim Hakkı İçin Mücadele Verdik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başörtülülerin eğitim hakkını savunacaklarını belirtti.

25.04.2025 21:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Özgür Özel varken başörtülü kardeşimin hakkını savunmak Milli Eğitim Bakanı olacak meczuba kalmamış. Buradan, Keçiören'den bütün Türkiye'ye söylüyorum. Türkiye'de geçmişte başörtülü kardeşimizin eğitim hakkına konulan engel de torununun düğününe gitmek için Orduevi kapısından döndürülen anacığıma yapılan ayıp da bir 100 yıl geride kalmıştır, bunların hepsinin teminatı benim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Keçiören Belediyesi'nin, '23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Özel, kurulan dayanışma sandıklarında 15.5 milyon kişinin imza attığını anımsatarak, "Milletimizle Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber tüm siyasi görüşlerden demokratlarla tarihe geçecek bir dayanışma gösterildi, bir başarı gösterildi. Şimdi geldiğimiz noktada evet, o darbeye kalkışan cunta hala daha başımızdadır. Ancak darbeciler amaçlarına ulaşamamış, milleti sindirememiş, halkı bir kenara itememiş, karşısında bulmuş ve halkın mücadelesi bir kez daha demokrasiden yana olmuştur. Şimdi geldiğimiz noktada el ele, omuz omuza bir yandan Türkiye'de seçmenlerin yarısından bir fazlasının imzasını alarak, 'Adayımı yanımda, erken seçim sandığını önümde istiyorum' kampanyasıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan örneğin şimdi uçağa binip gideceğimiz yarınki Mersin'de, gelecek hafta Konya'da, ondan sonraki hafta Van'da, her hafta sonu Türkiye'de bir başka coğrafyada. Kimi yerde güçlü olduğumuz yerlerde, kimi yerde geçen hafta olduğu gibi Yozgat'ta olduğu gibi yüzde 2 oyu bile bazen zor aldığımız illerde, milletimizle birlikte, omuz omuza büyük kalabalıklarla bu darbeye karşı direncimizi sürdüreceğiz. Her çarşamba akşamı İstanbul'da bir ilçede demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Her salı grup toplantımız var, geliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu salı biz müsaadeliyiz, grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz mahkemede yanına oturacağız. Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor ve gideceğiz tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydandaysa o meydanda onlarla kucaklaşacağız"

'MAHKEMEDE YANINDA OTURACAĞIZ'

Her hafta salı günü TBMM'de grup toplantısı yaptığını söyleyen Özel, "Bu Salı biz müsaadeliyiz, grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz mahkemede yanına oturacağız. Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor ve gideceğiz tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydandaysa o meydanda onlarla kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gündem olan sözlerine ilişkin de konuşan Özel, "Milli Eğitim Bakanı denilen adama soruyorlar, 'Türkiye'de okullara bundan sonra başörtülü öğrencilerin alınmaması söz konusu olur mu?' 'Evet' diyor 'Böyle bir tehlike var' diyor. Buradan Parti Meclisinde başörtülü pırıl pırıl Parti Meclisi üyeleri olan MYK'sinde, Gölge Kabine'sinde başörtülü bakanı olan, Ege Üniversitesi Eczacılık'ta arkadaşları başörtüsüyle derse sokulmamaya kalkınca onlarla birlikte mücadele yapan, üniversitenin kapısında eylem yapan Özgür Özel varken başörtülü kardeşimin hakkını savunmak Milli Eğitim Bakanı olacak meczuba kalmamış. Buradan, Keçiören'den bütün Türkiye'ye söylüyorum. Türkiye'de geçmişte başörtülü kardeşimizin eğitim hakkına konulan engel de torununun düğününe gitmek için Orduevi kapısından döndürülen anacığıma yapılan ayıp da bir 100 yıl geride kalmıştır, bunların hepsinin teminatı benim, Mesut Başkan, Mansur Başkan, Ekrem Başkan, bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir" açıklamasında bulundu.

'KANAL İSTANBUL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR'

Özel, konuşmasının devamında Kanal İstanbul projesine değinerek şöyle konuştu: "Kanal İstanbul'da suçüstü yakalandılar. Şimdi 'Efendim o 24 bin konut yoksullara dağıtılacak konutlar.' Kardeşim sen Sazlıdere'ye 24 bin konut yaptın mı? Sazlıdere gibi yüzde 100 içme suyu olarak kullanılacak olan bir havzayı mahvettin mi? Peki önüne aldığın Kanal İstanbul haritasıyla toplantıyı yapıp, o videoların Katar televizyonlarında yayınlanıyor mu? Katarlılar, Kanal İstanbul manzarası için konut satın alıp hem de bedavadan Türkiye pasaportunu da yanında eşantiyon olarak alıyorlar mı? Sen Katar Emirinin, Arap emirlerinin analarına danalarına, karılarına kocalarına ayrı ayrı oralardan arsaları helikopterden seçip seçip verdin mi vermedin mi? Millet Kanal İstanbul gerçeğini gördü. Bir anda geri vitese taktılar, 'Kanal İstanbul yok' demeye başladılar. Daha geçen hafta Kanal İstanbul'da suçüstü yakalandılar. Söz veriyoruz onları o kanalı yaptırmayacağız, o ihaneti İstanbul'a da Türkiye'de yaptırmayacağız."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Eğitim Hakkı İçin Mücadele Verdik - Son Dakika

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