Özgür Özel: Engelliler bakanlığı kurulacak ve başında engelli bakan olacak

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Engellilerin sorun ve taleplerinin kamuya yansıması için güçlü bütçesi olan engelliler bakanlığı kurulacak ve başında engelli bakan olacak. Engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak yardım değil, hak öznesi olduğu gerçeği kabul edilerek bütün adımlar ona göre atılacak. Engellilerin, eğitime, istihdama, sağlığa ve tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama aktif katılımı için erişilebilirlik koşulu sağlanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 'Bağımsız Yaşam Hakkı' sloganıyla düzenlenen 'Engellilik Çalıştayı'na katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki programa CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Çalıştayda konuşan Özel, "Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek mağdura kusur atfeden bir iktidarla karşı karşıyayız. 3 yıl önce rakam 5 milyon 840 bin olarak açıklansa da STK'lar yaptıkları çalışmada engelli sayısının 10 milyonu aştığını söylüyor. Devlet verileri açıklarken şeffaf olmalıyken çok gerilerde. Engelliler rakamlara dahi erişememek gibi bir sorunla karşı karşıya. Bugün 15 ayrı masada yapılacak olan tartışmalar hem Türkiye'ye İzmir'den bir sorunun varlığını ve çözüm yollarını söyleyecek hem de partimizin içinde bulunduğu program hazırlama çalışmalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'YENİ PROGRAM HAZIRLANIYOR'

CHP olarak yeni bir program üzerine çalıştıklarını belirten Özel "CHP'nin 2007 yılında yazılmış, o gün için hepimizin benimsediği, çalışmalarımıza ışık tutan bir programı var. Neredeyse 10 yıl oluyor. Önümüzdeki süreçte iktidar programına evrilecek olan program çalışması içindeyiz. Bölge bakanlarımız ilçe örgütlerimizden, meslek örgütlerinden, akademisyenlerden ve STK'lardan gelen önerileri alıp, dünyadaki gelişmelerle yoğuracak. İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı şehirde kapsamlı bir yol haritası çıkartılıyor" dedi.

'SİMİT ALSAN YANINA ÇAY İÇEMEZSİN'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de genel başkanlarını ağırlayacak olan iktidar partisine bu işin ayıbını bırakıyorum. Övündükleri her maaşı ister altın ister simit ister somun ekmek hesabına vurun çok geriye düşmüş. Engelliler açısından durum daha da vahim. En düşük emekli maaşı 14 bin 500, asgari ücret 22 bin. Bunlarla yaşanamayacağını ya barınabileceğini ya karnını doyurabileceğini söylüyoruz. Sokakta büyük bir isyan var. Bu seneki emekli maaşı 14 bin 500 sefalet maaşıyken bu sene 4 bin 664 TL yaşlılık aylığı alınıyor. Yani zam 983 TL. Günlük 16 lira. Simit alsan yanına çay içemezsin. Yüzde 40-60 engelli olanların aylıklarına 385 TL artış yapıldı, maaşları 3 bin 723 TL. Yüzde 70 ve üzere engelli aylığı aylık 577 lira artarak, 5 bin 584 TL oldu günlük artış 19 TL. 18 yaş altı engellilere 3 bin 723 TL ödeniyor, artış 385 TL. Dul ve yetim aylığı 3 bin 647 TL. Bu tutarları okumaya utanıyorum. Ama birileri bunları vermeye, söylemeye utanmıyor ve hatta ifade etmeden yeterliymişçesine rakamlar sayarak, 'Şu kadar engellimize, şu kadar yaşlımıza maaş ödüyoruz' diyorlar. Bu yaşlının ya da ağır engellinin evi de olmadığını düşünürsek geçinmesini bekleyen bir anlayış ile karşı karşıyayız."

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

Engelli bireylerin istihdamlarının da azaldığını da söyleyen Özel, "Kamuda engelli çalışan sayısı artması gerekirken 2 bin 111 engelli daha azalmış. Bunun dışında da 16 bin 148 engelli istihdamı da azalmış. 2022 yılında yapılan araştırmaya göre; 100 engelliden 85'i istihdam dışında. Avrupa'da ise engellilerin yüzde 71'i dışlanmadan çalışırken Türkiye'de engellilerin yüzde 77'si sorun yaşıyor" dedi.

'KATKI PAYI ALMAYACAĞIZ'

İktidara gelmeleri durumunda engelli bireyler için yapacakları çalışmaları değinen Özel, "Meclis'te CHP'nin çoğunluğu olduğunda ve CHP'li cumhurbaşkanı, Türkiye İttifakı'nın bakanları olduğunda; engellilerin sorun ve taleplerinin kamuya yansıması için güçlü bütçesi olan engelliler bakanlığı kurulacak ve başında engelli bakan olacak. Engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak yardım değil hak öznesi olduğu gerçeği kabul edilerek bütün adımlar ona göre atılacak. Engellilerin; eğitime, istihdama, sağlığa ve tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama aktif katılımı için erişilebilirlik koşulu sağlanacak. Özel gereksinimli çocuklarımızın örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetleri haftada en az 40 saat olacak. Özel eğitim kurumlarının öğretmenlerinin ücretlerine devlet desteği verilecek, maaşları arttırılacak ve tazminat hakkı tanınacak. 0-12 yaş öğrencilerin saatleri 8+4 saat gibi kabul edilemez bir noktadan en az 20 saate çıkartılacak. 2024 yılında engelli öğretmenlerin ataması yapılmadı. 2 bin 500 engelli öğretmen atanma bekliyor. İktidarımızda atanamayan öğretmen sorununu ortadan kaldıracağız ama iktidarımızın ilk bakanlar kurulu toplantısında atama bekleyen tüm öğretmenleri atayacağız" açıklamalarında bulundu.

'EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli haklarından yararlanmak için çağ dışı düzenlemeler ile en az yüzde 40 vücut fonksiyon kaybı aranması uygulamasına ilk bakanlar kurulu toplantısında son vereceğiz ve bir ayda gerekli yasal düzenlemeyi yapacağız. Bugünkü sosyal destek sistemi yerine, aylık engelli ödeneği şeklinde sosyal destek sistemine geçilecek. Engellilerin sağlık hizmetine ulaşmasındaki tüm engelleri kaldırıp muayene ücreti, protez, ortez gibi malzemelerden katkı payı almayacağız. 2018 yılında STK'ler ile tüm partilerin katkılarıyla hazırlanan ancak rafa kaldırılan Otizm Eylem Planı'nı hızla yaşama geçireceğiz. Engelli ve evde bakım aylıkları yeniden hesaplanacak. Çoğunluğu sosyal güvencesiz yoksul kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parası net asgari ücret düzeyine çıkartılacak. Engelliler haftasında ödenmek üzere her yıl seyyanen net asgari ücret tutarında hem engellilere hem de evde bakım yardımından faydalananlara ödeme yapılacak. Bu ifade ettiklerim ve 15 masada belirlenen ne varsa hepsini en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' olsun diye kurduğu Cumhuriyet'in kimseyi geride bırakmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca dün İstanbul'da çok önemli bir meydan okuma, çok önemli bir birlik vardı. Akşam saatlerinde canımızı sıkan olaylar oldu. Düşüncelerimizi söyledik. Bugün İzmir'de hiçbir gündem engellilerin sözünü engellemesin diye gündelik siyasete dair bir şey söylemiyorum. Söylenecek ne varsa bunları yarınlara, öbür günlere bırakıyorum."

'HAK TEMELLİ POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR'

Çalıştay'da konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise "Engelli yurttaşlarımızın bağımsız yaşam hakkını savunmak için bir aradayız. Hak temelli politikalara ihtiyacımız var. Engelli değil, engellenen birey vardı. Çalıştayın ismini de o yüzden 'Engellilik Çalıştayı' koyduk. Kimimiz salona yürüyerek kimimiz bastonla kimimiz tekerleri sandalyeyle geldik. Ancak bizler aynı amaç için buradayız. Ülkeyi yönetenler engellilere ayrımcılık yapıyorsa engellilik hali de artar. Engelliler sadece bireysel değil, toplumsal bir meseledir. CHP olarak sorumluluğumuzu çok iyi biliyor ve üzerime düşeni yapıyoruz. AKP iktidarı engelli yurttaşlarımızı isyan sesi yükseldiğinde gönülleri alınması gereken bir kesim olarak görüyor. Bu da hem engelli bireyi hem ailesini incitiyor. Önyargılar, empati yerine acıma duygusuyla bakılması kırıyor, üzüyor. Aileler çoğu zaman 'Çocuğumun geleceği ne olacak?' diye düşünüyor. Bakanlık tarafından engellilere sunulan destekler lütuf olarak sunuluyor. Partizanca hareket ediyorlar. Tasarruf adı altında verilmiş birtakım hakları geri alıyorlar. Engelli haklarından tasarruf olmaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Genel seçimde iktidar olacağımıza yürekten inanıyoruz. Ülkemizde her türlü mağduriyeti, dezavantajı yaşayan kesimlere çözümler üretmek için kendimize yol haritası çizmek zorunda hissediyoruz. Bu alanlardan birisi engellilik. Yalnızca tıbbi değil aynı zamanda sosyal bir eşitlik ve insan hakları meselesi olarak ele almak gerekir" diye konuştu.