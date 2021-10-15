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İngiltere'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden milletvekili Amess için başsağlığı mesajları - Son Dakika

İngiltere'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden milletvekili Amess için başsağlığı mesajları

15.10.2021 20:42
İngiltere'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden milletvekili Amess için başsağlığı mesajları

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve hükümetin diğer bakan ve vekilleri, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in yakınlarına başsağlığı mesajlarını iletirken, Johnson mesajında, şok ve üzüntü içinde olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve hükümetin diğer bakan ve vekilleri, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in yakınlarına başsağlığı mesajlarını iletirken, Johnson mesajında, şok ve üzüntü içinde olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile hükümetin diğer bakan ve vekilleri, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhafazakar Parti milletvekili David Amess için taziye mesajları paylaştı. Başbakan Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili Amess'in bıçaklı saldırı sonucunu hayatını kaybetmesi nedeniyle şok ve üzüntü içinde olduğunu söyledi. Johnson, Amess'i siyasetteki "en nazik" ve "en kibar" insanlardan biri olarak nitelendirerek, Amess'in en savunmasız kişilere yardım ettiğini ifade etti. Johnson mesajında, "David, bu ülkeye ve ülkenin geleceğine tutkuyla inanan bir adamdı. Bugün iyi bir kamu görevlisini, çok sevilen bir dostu ve meslektaşımızı kaybettik. Tüm iyi dileklerimiz David'in eşi ve çocukları ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Başbakanın eşi Carrie Johnson da Twitter'dan paylaştığı mesajında, Amess'i "son derece kibar ve iyi" olarak nitelendirirken, ölümünün "tamamen adaletsiz" olduğunu belirtti. Carrie Johnson mesajında, "David Amess hakkındaki haberler kesinlikle yıkıcı. Son derece kibar ve iyiydi. Muazzam bir hayvan sever ve gerçek bir beyefendiydi. Bu çok adaletsiz. Kalbimiz eşi ve çocuklarıyla" dedi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab da paylaştığı mesajında, "Milletvekili David Amess'i kaybettik. Çok sağduyulu bir politikacı ve büyük bir kalbe sahip biriydi. Aynı fikirde olmadığı kişilere karşı muazzam cömertti. Huzur içinde uyu arkadaşım" ifadelerine yer verdi.

İskan Bakanı Michael Gove da taziye mesajı paylaşırken, söz konusu mesajda, "David Amess'in ölümü yürek parçalayıcı bir şekilde üzücü ve korkunç. İyi ve nazik bir adamdı, herkese şefkat ve merhamet gösterirdi. Her sözü ve davranışı nezaketle hatırlanırdı. Kalbim onun ailesine beraber" denildi.

Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ise "Şiddetin en kötü yanı insanlık dışı olmasıdır. Dünyanın neşesini çalar ve bizden en çok sevdiğimiz şeyi alabilir. Bugün bir baba, bir koca ve saygın bir meslektaş aldı. Tüm düşüncelerim ve dualarım David'in sevdikleriyle" dedi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da Amess için, "Kariyeri boyunca durmadan çalıştığı seçmenlerine hizmet ederken hayatını kaybetmiş, kendini işine adamış, düşünceli bir adam ve gerçek bir milletvekili. Tüm dileklerim şu anda ailesi ve arkadaşlarıyla beraber" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid mesajında, "David Amess'in hayatını kaybettiğini öğrenince yıkıldım. Harika bir adam, harika bir arkadaş ve harika bir milletvekili demokratik görevini yerine getirirken öldürüldü. Tüm dileklerim ailesi ve onu seven herkesle beraber" dedi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Teresa May ise "David Amess'in ölümünü duymak yürek parçalayıcı. Medeni bir adam ve saygın bir parlamento üyesi, kamu görevlerini yerine getirirken kendi cemaati içinde öldürüldü. Demokrasimiz için trajik bir gün. Düşüncelerim ve dualarım David'in ailesiyle" diye konuştu.

2016 yılında öldürülen İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'un eşi Brendan Cox da Twitter üzerinden baş sağlığı mesajı yayınladı. Cox mesajında, "Tüm dualarım David'in ailesiyle beraber. Şu an önemli olanlar onlar. Bu her şeyi geri getiriyor. Acı, kayıp ve aynı zamanda Jo'nun kaybının ardından halkın bize verdiği sevgi... Umarım şimdi de aynısını David için yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Parlamentoda bayraklar yarıya indirildi

Öğleden sonra İngiltere'nin güneyinde bulunan Essex bölgesindeki Leigh-on-Sea kasabasında, bir Methodist Kilisesi'nde uğradığı bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybeden milletvekili David Amess için parlamentoda bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan, bölgeden sorumlu Essex polisi, 69 yaşındaki Amess'in ölümünden sonra 25 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını ve başka bir şüpheli aranmadığını açıklamıştı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden milletvekili Amess için başsağlığı mesajları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden milletvekili Amess için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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