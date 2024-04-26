CHP Genel Başkanı Özel Sarıgöl\'de: "Kavgayı Halk İçin Çiftçi İçin İşçi, Esnaf İçin Emekli İçin Ederim"

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli programının ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ve Sarıgöl Belediyesi'ni ziyaret etti. Halk Buluşması programında Sarıgöllülere seslenen Özel, seçmenin kavga istemediğini vurgulayarak, "Efendim, 'ben Özgür ile kavga edeyim.' Kimse istiyor diye kimseyle kavga etmem. Efendim, 'Özgür Özel'i eleştirip gündeme' geleyim. Kimseyi beni eleştiriyor diye gündeme getirmem. Ama kavgayı elbette ederim. Cesaretle ederim. Kavgayı halk için çiftçi için işçi, esnaf için emekli için ederim" dedi.

Sarıgöl Halk Buluşması'nda "Siyasette olduğum ilk günden beri bana sahip çıkan bu güzel ilçenin bu güzel insanları, hepinize merhaba" diyerek sözlerine başlayan Özgür Özel, "Bugün ilk kez yıllardır gelip gittiğim Sarıgöl'de, belki 40-50 kez oturduğum, konuşma yaptığım ilçe başkanlığımızda ve bu pazar yerinde Cuma günleri hep el ele göz göze geldiğimiz, hatır sorduğumuz bu güzel insanlarla ilk kez CHP'nin Genel Başkanı olarak kucaklaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.CHP'nin Genel Başkanı olacağıma ilk inanan, bunu ilk söyleyen ilçe yıllardır Sarıgöl'dür" dedi.

"BİZİM GÜCÜMÜZ İYİLİKTİR, İYİ İNSANLARDIR"

Geçmişte Sarıgöl ilçesinde çekildiği bir fotoğraf üzerinden konuşmasına devam eden Özel, "Biraz önce onlarca büyüğüm 'Ben sana 10 sene önce ne dedim, 8 sene önce ne dedim, bu kahvede ne dedim' diye hatırlattılar. Yine Çavuşlar'dan bir abimiz. Bakın burada bir resim var. Resimde bir yanımda Nuh Abi, Çavuşlar'dan bir tarafta Hasan Abi var. Evladı geldi, getirdi. 'Yıllar önce babamla bu resmi çektirmişsin, ikisi de rahmetli oldu. Bana vasiyet etmişti. Evde bu resim duruyordu, Özgür Özel Genel Başkan olduğu gün bu resmi götür' demiş. Ben resmi çektirdiğim günü unutmuşum, onlar beni Genel Başkan yapmak istediklerini unutmamışlar. Allah Nuh Abi'ye de Hasan Abi'ye de gani gani rahmet eylesin. Ama biliyorsunuz, büyük bir kötülükle mücadele ettik. Siz de ettiniz. Halen daha ediyoruz ve edeceğiz. Ama bizim gücümüz iyiliktir, iyi insanlardır. Bu fotoğraf CHP'nin Genel Merkezi'ndeki odamızda yerini alacak" diye konuştu.

"HASRETLE KUCAKLAŞTIK"

"Bugün geldiğim andan itibaren, önceki ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, partimize ve Sarıgöl'de çeşitli partilere hizmet etmiş ama artık Sarıgöl ittifakında, Manisa ittifakında, Türkiye ittifakında buluştuğumuz herkesle büyük bir umut ve hasretle kucaklaştık" diyerek sözlerini sürdüren Özel, şunları kaydetti:

"Biz bir zaman bu belediyeyi çok hak etmeyerek, hepimizin ufak tefek kusurları ile kaybettik. Yıllarca MHP'nin elinde kaldı. Biz sabrettik ama üzdüler bizi. Hüseyin Amca burada mı bilmem, Sarıgöl'ün en yardımsever insanını otobüs üstlerinden yuhalattılar. Mitinglerde hakaret ettiler. Tek suçu partisine sahip çıkmak. Ben Hüseyin Amca'nın o günlerde elini tuttum. O ağladı, ben ağladım. 'Merak etme bir gün geleceğim, bu belediyede seninle birlikte oturacağız' dedim. Beni bekliyor. Şunu söyleyeyim. Şimdi buraya geldik. Geçmiş dönemdeki bütün belediye başkanlarım, Nuri Başkan'dan önce Halil Başkanım. Ondan önce şimdi belediye başkanı seçtiğimiz kıymetli başkanım. Ardından ondan önce Tahsin Başkan'dan önce, Ahmet Akşehir Başkanım. Hepsinin bana emeği var. Ömer Karcı'nın bana emeği var. Biraz önce yine kucaklaştık, ben milletvekili olduğumda, ilk kez buraya geldiğimde bana sahip çıkan Yusuf Başkanımın emeği var. Onlardan önce bu görevleri yapmış olanlardan, aramızda olmayanları rahmetle, olanları minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİ KİN GÜTMEZ, İNTİKAM ALMAZ"

24 köyümüz var, 35 mahallemiz var. Tek tek gezdik. Hep onlar beni anons ettiler, bu Tahsin Akdeniz de güzel anons yapar. Ekşi narın ıtırı, peştamalı batırır, buraya toplanmamız Tahsin Akdeniz'den ötürü. Şimdi biz çok zorluk çektik. Bu MHP belediyesi çok eziyet etti. Dışlandık. Hırpalandık, üzüldük. Bugün artık biz geldik. Ama gün bize edileni etme günü değildir. Buradan söylüyorum. Tahsin Başkanım ve CHP'lilerin hepsi, Sarıgöl'de ne kadar MHP'li varsa onları kucaklıyoruz. Ne kadar AKP'li varsa, hepsini kucaklıyoruz. Ben milletvekili oldum, çok çeşitli görevler yaptım, Genel Başkan oldum, MHP'lisi, AKP'lisi, hemşerimize sahip çıkacağız dedi. Ferdi Başkan geldi, ona sahip çıkanlar oldu. Tahsin Başkan'a eskiden çok başka partilerde olanlar sahip çıktılar, oy verdiler. Verenlerden Allah razı olsun. Vermeyenlerden de Allah razı olsun. Atatürk'ün partisi kin gütmez, Atatürk'ün partisi intikam almaz. Atatürk'ün partisi affeder, kapıyı açar, buyur eder. Bu parti zira baba evidir. Herkesin babası, dedesi bir vakit bu evdeydi. Hepimiz bu eve doğduk. Kimi büyüğüne taşındı, kimi küçüğüne razı oldu. Kimi ırakta oturdu, kimi yakında oturdu. Ama herkes bildi ki baba evinin çayı demlidir. Çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bu CHP'liler o baba evinin bacasını tüttürenlerdir. Ama AKP'liye, MHP'liye, İYİ Partiliye, Demokrat Partililere, Saadet Partililere, Geleceklilere, DEVA'lılara, eski Doğru Yollulara, ANAP'lılara, Adalet Partililere, Demokrat Partililere baba evinin kapısı her zaman açıktır. Yerleri başımızın üzerindedir. Çünkü baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne önceki Genel Başkanlarda. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden 'Ben MHP'liyim, oy attım, şimdi bunlar geldi, ne çekeceğim' demeyin. Edilene etmeyeceğiz, kimseye kötü davranmayacağız. Partinde de kalsan, bize de gelsen, biz sana hizmet edeceğiz. Hürmet edeceğiz. Saygı ve sevgi göstereceğiz. Madem ki Türkiye'yi barıştıracağız, kutuplaşmaları Sarıgöl'den ve Alaşehir'den başlayarak ortadan kaldıracağız. Kucak açacağız. Kucaklaşacağız. Barışacağız.

"AL ANANI DA GİT" DEDİKLERİ ÇİFTÇİYİ YİNE MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ"

Biz bu seçimde Sarıgöl'de, Manisa'nın 15 ilçesinde, Türkiye'de yüzde 38 oyla bir büyük zafer kazanmadık. Biz büyük bir görev üstlendik. Bu millet adına büyük bir fırsat yakaladık. Böyle bugüne zafer dersek, o zaman şımarırız, o zaman kaybederiz. Ülkemize de kaybettiririz. Ama biz büyük bir görev üstlendik. Sırtımızda, eşit, ayrımsız hizmet etmenin, yoksullara, köylülere, çiftçilere, hayvancılıkla uğraşanlara, emeklilere, emekçilere, gençlere sahip çıkmanın sorumluluğu vardır. Onların sorunlarını dile getirmenin yükümlülüğü vardır. Onlarla birlikte yürüyüp, onlarla birlikte mücadele edip, onların derdini çözecek CHP'nin, halkın, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi iktidar yapma sorumluluğumuz vardır. İşte bunun için çok çalışacağız. Sorumluluğun farkında olacağız. Yakaladığımız fırsatı değerlendireceğiz. Bu fırsat evlatlarımızı işe sokma fırsatı değildir. Bu fırsat yandaşları zengin etme fırsatı değildir. Bu fırsat Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yeniden yazma, Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapma fırsatıdır. Bu niyetle tüm kadrolarımız, çok çalışacaklar. Çok gayret edecek, mücadele edecekler. Yorulmayacaklar. Örgütümüz başkanlarımıza sahip çıkacak. Başkanlarımız da hangi partinin belediye başkanı olduğunu düşünemeyecek. Onlar tüm partilerin belediye başkanları. Elbette partileri var, orada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Ama önümüzdeki genel seçimler için CHP'nin iktidarı için herkes sabredecek. Herkes fedakarlık yapacak. Herkes kusur görürse örtecek. Yanlış görürse uyaracak. Doğru yapılanları alkışlayacak. Herkese anlatacak ve hep birlikte bu ülkenin makus talihini yeneceğiz. Yoksulluğu, işsizliği yeneceğiz. 'Al ananı da git' dediklerini çiftçiyi yine Gazi'nin dediği gibi milletin efendisi yapacağız."

"YÜZÜNÜ BİZE DÖNMÜŞ SEÇMENE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Bugün burada sizinle birlikte geldiğimiz, oturduğumuz, sohbet ettiğimiz bu güzel şirin ilçeden bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek istiyorum. 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi hat, yeni bir siyasi iklim, yeni sorumluluklar, yeni bir dönem başlattı. Mevcut genel iktidara da mesaj verdi, bize de mesaj verdi. Bizi 47 yıl sonra kullandığımız pozitif dili, bizim halkın gerçek sorunları dışında sorunlarla ilgilenmeyeceğimize ilişkin irademizi, istedikleri kadar hakaret etsinler, küfretsinler, buna karşı sadece gerçek meseleleri konuşma irademizi ödüllendirdi. Bize yetkiyi verirken önemli bir kredi açtı. Bu kredi Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan bir yatırım kredisiydi. Bugün tüketmek için verilen bir tüketici kredisi değil. Eğer iyi yönetirsek, doğru çalışırsak, ülkeyi yönettirme görevini bize vermek üzere seçmen bize yüzünü döndü. Seçmen kendisinden oy alıp, onu sandıkta unutanlara, kendisinden oy alıp ülkenin varlıklarını zenginlerle paylaşanlara, kendisinden oy alıp bir avuç zengin için hepimizin cebine el atanlara da sırtını döndü. Önümüzde yüzünü bize dönmüş seçmene karşı sorumluluklarımız var.

"SEÇMEN BİZDEN MÜCADELE BEKLERKEN, MÜZAKEREYİ DE SÜRDÜRMEMİZİ İSTİYOR"

Ancak seçmen kavga istemiyor. Seçmen çalışmak, çalışmak, çalışmak istiyor. Bizden mücadele beklerken, müzakereyi desürdürmemizi istiyor. Şundan emin olun Özgür Özel nerede kiminle konuşursa, kimle müzakere ederse etsin, Özgür Özel konuşurken suni gündemlerin peşine takılmaz. Birilerinin iktidarı sürdürme hevesiyle, kendilerinin isteklerinin peşine takılmaz. Birilerinin gündeminin peşine düşmez ama kendi gündeminden de birilerini düşürmez. Kimi düşürmez? Çiftçiyi düşürmez, atanmayan öğretmeni düşürmez, staj ve çıraklık mağdurlarını düşürmez. Dükkanının borcunu kredi kartı ile çevirmeye çalışan iflastaki esnafı Özgür Özel dilinden düşürmez. Özgür Özel '10 bin liraya geçin' dedikleri emeklinin derdini dilinden düşürmez. Efendim, 'ben Özgür ile kavga edeyim'. Kimse istiyor diye kimseyle kavga etmem. Efendim, 'Özgür Özel'i eleştirip gündeme geleyim'. Kimseyi beni eleştiriyor diye gündeme getirmem. Ama kavgayı elbette ederim. Cesaretle ederim. Kavgayı halk için çiftçi için işçi, esnaf için emekli için ederim. İlk günden bugüne bana sahip çıkan güzelim Sarıgöl'e minnetlerimi ifade ediyorum. İlk günden beri bana sahip çıkan örgütümüzü saygı ile selamlıyor. Belediye başkanımızı örgütümüze emanet ediyorum. Belediye başkanımıza Sarıgöl'ü emanet ediyorum. Sarıgöllüleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Yine görüşecek, birlikte olacağız. Bundan sonra güzel günleri hep birlikte paylaşacağız."