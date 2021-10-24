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Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi

24.10.2021 17:04

Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylem yapan vatandaşlarla görüştü İzmir Karabağlar'da Mobilya Akademi'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların kentsel dönüşüm eylemi ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylem yapan vatandaşlarla görüştü

İZMİR - İzmir Karabağlar'da Mobilya Akademi'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların kentsel dönüşüm eylemi ile karşılaştı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini paylaşan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'ndan sorunların çözümü için söz aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Karabağlar'da mobilya sektörüne eleman kazandırmayı amaçlayan Mobilya Akademi'nin açılış töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi ile Karabağlar Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı. İkinci durağı olan toplu açılış töreni öncesi ellerinde dövizlerle bekleyen vatandaşların eylemi ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, aracından inerek vatandaşlarla konuştu. Mağdurlar adına Kılıçdaroğlu ile görüşen Eray Uslu isimli vatandaş, "Kentsel dönüşüm İzmir'de hüsrana uğradı. 5 etaptan oluşan projenin iki etabı yapıldı. Tunç Başkan ise bununla ilgilenmedi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi, Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen projesiydi ancak sekteye uğradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bize basının önünde bu dönüşümün bir an önce bitirileceğine dair söz verdi. Biz kendisine güveniyoruz. 9 yıldır yapılmayan projenin bir an önce bitmesini istiyoruz. 40 senelik komşularımızın 3'te biri yeni dairelerde oturuyor, diğerleri oturamıyor" dedi.

"Çocukken hep marangoz olabilir miyim diye hayal ederdim"

Mobilya sektörünün merkezi konumunda olan Karabağlar'daki Mobilya Akademi'nin açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, esnafların sorunlarıyla bizzat ilgilenen bir bakanlığın olmadığını belirterek, "Şikayet ediyorsunuz, yaygın mağazalar var diye. Şikayeti hangi bakanlığa yapıyorsunuz? Havaya yapıyorsunuz. Biz bunun çözülmesi gerektiğini biliyoruz ama isteriz ki 600 milletvekili de bunu bilsin ve sorunu çözmek için bir şeyler yapsın. Siyaset, var olan sorunları çözmek için var. Marangozluk değerli bir meslek. Çocukken hep marangoz olabilir miyim diye hayal ederdim. Çocukken sandık yapmasını, cila yapmasını öğrenmiştik. Çok güzel bir meslek. Tarihten bize kalan kapıları alıyoruz, müzede sergiliyoruz. Bu alan ölmeyecek bir alan. Bu mesleğin kendini yenilemesi, modern aygıtları geliştirmesi lazım. Bunun için de akademiye ihtiyaç var. Bunları anca bu merkezlerde yapabilirsiniz" dedi.

"Ana parayı makul taksitlerle alacağız"

Kılıçdaroğlu, "Zanaatkarın değerini siyaset kurumu yeteri kadar içselleştirmiş değil. Pandemide büyük sıkıntılar çektiniz. Esnaf gerçekten ezildi. En büyük haksızlığı yaşadığınız dönem bu dönem oldu. Zamanı gelince çözülecek. Az kaldı hiç merak etmeyin. Aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Ana parayı makul taksitlerle alacağız. Esnafın ayağa kaldırılması lazım. Esnaf ayağa kalktığı takdirde Türkiye ayağa kalkacaktır. Esnafa değer vermemiz lazım. Herhangi gelişmiş ülkede aynı sokakta beş tane berber dükkanı açamazsınız. Herkesin kazanacağı ortamı sağlamak planlama ile olur. Bunları planlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Ara eleman yetiştirmemiz lazım"

"Bütün organize sanayi bölgelerinde güzel okullar, teknoloji liseleri açacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ara eleman, yeni eleman yetiştirmemiz lazım. Düşünün herkes üniversite mezunu. Herkes bir masa, bir sandalye istiyor. Eğitimin yeniden ele alınması lazım. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Var olan sistemin sorunları var ama bu sorunları çözeceğiz. Yakın bir süre başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere bütün millete nefes aldıracağız" diye konuştu.

"Arkamızdan gelecek nesil tükendi"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Böyle bir tesisi yapmaktan son derece mutluyuz. Uzun süre bu konuyu görüştük, çalıştık. İZKA'nın da 1 milyon liralık hibe desteği ile bu projeyi gerçekleştirdik. Karabağlar, mobilya sektörünün İzmir'deki başkenti. Sektörle sürekli istişare içindeyiz. Bu tesis, okul olarak, eğitim kurumu olan destek verecek. İzmir Valiliği ve Karabağlar Kaymakamlığı da akademide yapılacak eğitimlere katkı koyacak. Elbirliği ile birçok işin başarılabileceğini görmüş olacağız" dedi.

İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan da, şunları söyledi:

"Bu bina bizim hayalimizdi. Bu binanın bugün bittiğini görmek bizi mutlu etmektedir. Bizim arkamızdan gelecek nesil tükendi.

Sanatkar olarak neslimizin son örneğiyiz. Arkadan yetiştirecek eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bizde 8 milyon üniversite

öğrencisi varken, Almanya'da 2,5 milyon. Öğrencileri eğitim merkezlerinde sanat dallarına yetiştiriyorlar. Meslek liseleri bize hitap etmiyor, bize eğitim merkezleri lazım. Bu konuda büyük çabalar gösterilmeli. 8 milyon üniversite öğrencimiz var ama arkamızdan iş yaptıracağımız gençlerimiz yok."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, "Esnaf teşkilatı olarak pandemi ile karşılaştık. Tüm dünyanın ezberi bozuldu. Pandeminin yükünü esnaflar olarak çektik. Esnaf teşkilatı pozitif ayrımcılığı çoktan hak etti" ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir milletvekilleri katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi
Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm, Karabağlar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi kentsel dönüşüm eylemi - Son Dakika


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