Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Her türlü hakikati ve yasaları göz ardı eden bir kısım sözde belediye başkanının görevden alınması konusunda MHP'nin duruşu nettir. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayan, bilakis milletin alın terini, devletin kaynaklarını teröre aktaranların demokrasi ve özgürlük kisvesi altında eleştiri yapması kabul edilemez." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması çerçevesinde basamaklı sağlık sisteminin daha aktif bir şekilde uygulanmasının, sağlık sektörünün yükünü hafifleteceğini anlattı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine müracaatları teşvik edici uygulamaların, sevk sisteminin işlerliğini etkin kılacağını belirten Yılık, "Böylelikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yığılmalar da düzenlenebilecektir. Bu bağlamda aile diş hekimliği sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını önemli bulmaktayız." diye konuştu.

Yılık, sağlık sektöründeki insan kaynağının dengeli ve ihtiyaca göre dağılımının tesis edilmesinin, ulusal düzeyde kamu veya özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilecek yeni sağlık tesisi yatırımlarının da somut ve stratejik vizyon çerçevesinde planlanmasının faydalı olacağını dile getirerek, "Hastane idarelerinde sağlık işletmeciliği alanında eğitim almış bölüm mezunlarına öncelik verilmesi, etkili ve verimli sağlık yönetiminin sağlanması ve sağlık harcamalarının kontrolünde nitelikli insan kaynağını işlevsel kılacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, sağlık sektöründe teşhis sonrası tedavinin en önemli aşamasının doğru ilaç ve ona ulaşma kolaylığı olduğuna işaret ederek, kur artışlarının yarattığı olumsuzlukları yaşamamak için dışa bağımlılığın azalmasının ve yerli üretimin artmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'de üretilen aşıların Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ürün listelerine girebilmesinin önünün açıldığını belirten Ersoy, şunları aktardı:

"Ülkemizde üretilen ilaçlar ABD ve AB dahil olmak üzere 185 ülkeye ihraç edilmektedir, yaklaşık 2 milyar dolarlık ilaç ihracatımız vardır. Vatandaşlarımız tarafından kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 90'ı, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57'si ülkemizde üretilmektedir. Sürekli olarak kaliteyi yükselterek vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklanan sağlık hizmetleriyle hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak, meslektaşım eczacıları mağdur etmeyecek bir sağlık sistemi için çalışmalar devam etmektedir."

"Sosyal içerik üreten mecralardaki rezillikler tüm vicdanlı kesimleri rahatsız etti"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, FETÖ'nün temizlenmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın iradesinin, milletle ortak paydada buluştuğunu ifade etti. Böylece daha hızlı, aktif ve kararlı şekilde yapılan terörle mücadelede teröristlerin mesken tuttuğu dağların, yaylaların, mezraların, köylerin terörden arındırıldığını, Cudi ve Gabar dağlarının bugün yüksek kaliteli petrolle ön plana çıktığını kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü hakikati ve yasaları göz ardı eden bir kısım sözde belediye başkanının görevden alınması konusunda MHP'nin duruşu nettir. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayan, bilakis milletin alın terini, devletin kaynaklarını teröre aktaranların demokrasi ve özgürlük kisvesi altında eleştiri yapması kabul edilemez. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir alçaklığa müsaade edilemez."

MHP'li Erbaş, trafik güvenliğinde atılan kararlı adımlarla 2015'te 7 bin 530 olan trafikte toplam can kaybı sayısının bu yıl itibarıyla 5 bin 229'a gerilediğine işaret ederek, "Her 100 bin kişi başına trafikte can kaybı, 2015'te 9,6 iken 2023'te 6'ya düşmüştür. 2015 yılına kıyasla ölümlü kazalarda yüzde 34, kaza yeri can kaybında ise yüzde 36 azalma sağlanmıştır. İnşallah hedefimiz trafikte sıfır can kaybıdır. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sayesinde 2016'dan bu yana 3 milyonun üzerinde yasa dışı göçmenin ülkeye girişi engellenmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin gençliğine yapılan kültürel ve manevi saldırılara karşılık sadece emniyet güçleri tarafından değil, topyekun milletçe mücadele edilmesi çağrısında bulunan Erbaş, "Son günlerde sosyal içerik üreten mecralarda yaşanılan rezillikler tüm vicdanlı kesimleri rahatsız etmiştir. Türk aile mefhumunun bilinçli bir saldırı altında olduğunu, ahlaki ve kültürel değerlerimizin zedelendiğini görmemek körlük, dile getirmemek yüksek Türk kültürüne ihanet olur." ifadelerini kullandı.

Alkollü araba kullanan ve magandalık yapan vatandaşların ehliyetlerine el koyulduğunu anımsatan Erbaş, bu kişilerin taşıtlarına da el konulmasını önerdi.

"Terörle mücadelede büyük bir destan yazıyor"

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, terörle mücadelenin en büyük mihmandarlarından birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu, emniyet teşkilatı ve Jandarma Komutanlığının terörle mücadelede büyük bir destan yazdığını ifade etti. Akgül, şunları söyledi:

"1 Ocak 2023-1 Kasım 2023 tarihleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapılmıştır. Operasyonlarda 721 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 7'si kırmızı, 15'i turuncu, 30'u gri, biri mavi, biri de yeşil olmak üzere toplam 54'ü elebaşı teröristlerdir. Terörün finansmanıyla mücadele kapsamında 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yapılan 167 operasyonda 27 milyon 323 bin 138 lira para ele geçirilmiştir. Terör örgütleriyle birlikte olanlara hamilik yapan, destekleyen, arka çıkan, göz yuman, kaynak sağlayan kişi, kurum kuruluş ve toplulukla amansız ve kararlı mücadele sürdürülmelidir."

İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarının milletin takdirini kazandığını dile getiren Akgül, bu konuda İçişleri Bakanlığının Türkiye'de faaliyet gösteren gençlik kuruluşları ve STK'lerle işbirliği içinde hareket etmesinin önemine işaret etti.

Akgül, "Türkiye'nin en büyük gençlik kuruluşu olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili yapmış olduğu çalışmalar buna en güzel örnektir. Vakıf, çalışmalarıyla Türk gençliğini her türlü bağımlılıktan uzak tutmakta, dijital çağın gereklerine uygun öncü projeleriyle bilime, teknolojiye, okumaya ve kendini geliştirmeye teşvik etmektedir." diye konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 6 Şubat tarihli depremlerin etki alanının Almanya'nın yüz ölçümüne denk geldiğini hatırlattı.

Bu kadar büyük bir felaketin getirdiği zararı en aza indirmek için devlet ve milletin el ele verdiğini anlatan Dora, "Afet öncesi planlama, afet anında kurumların krize müdahalelerini en etkin şekilde yapabilmeleri için oluşturulacak görev paylaşımları; altyapı güçlendirme, eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyaları gibi uzun vadeli çözümler üzerinde de çalışılmalıdır. Afet süreçlerindeki akut görevlerde AFAD personelinin mesai ve harcırahlarının alınan risk ölçeğinde güncellenmesi ve ağır travmatik koşullarda görev yapan AFAD personeline tazminat ödenmesi önemli bir sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.