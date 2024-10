Savunma Sanayi İçin Yeni Düzenleme Teklifi

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayinin ilave fon ihtiyacını karşılamak için hazırlanan, 'Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 maddeden oluşan, 'Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirtti. Güler, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bölgede savaş ve çatışmaların yaşandığını söyleyerek, "Bildiğiniz gibi bir yanda; 2022'nin Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ediyor. Diğer yandan ise 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı katliamı gözü dönmüş bir şekilde sürdüren soykırımcı devlet İsrail'in, her geçen gün genişlettiği saldırgan tavrı artarak sürüyor. Gazze'deki katliamla yetinmeyen katil İsrail, Lübnan'ı ve İran'ı da hedefine koyarak bu saldırı silsilesini sürdürüyor. Ülkemizin ve bölgemizin içerisinde bulunduğu bu bölgelerde savaş yaşanırken, sınırımızda terör koridoru kurma çabaları da tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi olarak tüm bu sıcak gelişmelerin tam ortasındayken, bizim de savunma sanayimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmemiz çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ GÜVENLİ LİMAN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Güler, vekaletler savaşının ülkeler arası sıcak çatışmalara dönüştüğünü ve bu bölgelere uzak olan ülkelerin dahi savunma tedbirleri almaya başladığını vurgulayarak, "Nasıl ki bugüne kadar dört tarafımız ateş çemberiyken ülkemize tek bir kıvılcım sıçratmadıysak, bundan sonrasında da amacımız aynısını yapıp, ülkemizi güvenli liman yapmaya devam etmektir. Bu çerçevede savunma sanayimizdeki gücümüz, elimizdeki en önemli kozlardan biridir. Ülkemizin gurur kaynağı olan savunma sanayimiz her geçen gün gelişmekte ve büyümekte, yıllar önce başlattığımız projelerin sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu projeler hava, kara, deniz ve uzayda, güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir bölgesel güç konumuna gelmemizde çok önemli rol oynamaktadır. Geliştirilen çok sayıda projenin, aynı zamanda ihracat potansiyeli taşıması da Türkiye'nin, küresel güç olma hedefine büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

'SAVUNMA PAYINA İLAVE KAYNAĞIN OLUŞTURULMASI AMACIYLA KANUNU HAZIRLADIK'

İHA- SİHA teknolojisi, savaş gemisi, çelik kubbe projesi ve savunma sanayi sektöründe bulunan firmaların sayısının 3 bin 500'ü bulduğunu aktaran Güler, savunma sanayisine yapılan yatırımlar için ilave kaynak oluşturmak istediklerini kaydederek, "Teklif ile fon kaynaklarını artırmak amacıyla; vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bir bedeli almak arzusundayız. Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerden 75 lira bir geliri almayı arzu ediyoruz. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Yine tahsilatından fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetrenin altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alıyoruz. Bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergiliyoruz. Özel Tüketim Vergisi'nde de (ÖTV) dronları ve ÖTV matrahı 5 bin liranın üzerinde olan kol saatlerini verginin kapsamına alıyoruz" dedi.

'YARGI PAKETİ DIŞINDA 24-25 MADDELİK KANUN TEKLİFİ SUNACAĞIZ'

Ardından Güler, Türkiye'nin savunma sanayi alanında destan yazdığını ve başarının artırılması için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti. Güler, TBMM'nin çalışma takvimi ile ilgili ise "Şu anda Genel Kurul'da 9'uncu Yargı Paketi'nin görüşmeleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Ancak bu teklifte yer almayan yaklaşık 24-25 maddelik, öncesinde paketin içerisinde yer alıyordu ancak süre açısından bir problem yaşamamak adına teklifimizde yer vermemiştik. Özellikle noterler ve İstinaf sürecinde bulunan dava dosyalarının hızlandırılmasına yönelik bazı idari düzenlemeler gerektiren tekliflerimiz vardı. 9'ncu Yargı Paketi'nin bu parçasını önümüzdeki hafta ayrı bir paket olarak vermeyi arzu ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızda uzun zamandır çalıştığımız; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın hem teşkilat hem görev alanı hem de uygulamalarının bütünlüğünü sağlamak ve ruhsatsız silahın yaygın bir şekilde silah parçalarını özellikle namlu, tetik, ateşleme sistemi gibi parçalarının da ruhsatsız silah gibi aynı düzlem içerisinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması noktasında bir çalışmayı önümüzdeki hafta tamamlayıp Meclis Başkanlığımıza arz etmeyi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'LÜBNAN'A ASKER GÖNDERME TEZKERESİ GENEL KURULA GELECEK'

Rekabet Kanunu ile ilgili çalışmanın devam ettiğini belirten Güler, "Paydaşlarla görüşmeler ve Rekabet Kurumu'nun etki analizleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda inşallah bunu da tamamlayıp Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz. Sıfır karbon ayak izi ve sıfır atık projesi kapsamı içerisinde İklim Değişikliği Başkanlığımızla birlikte bu yönde çalışma devam ediyor. Tamamlandığında da inşallah önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanımıza arz edeceğiz. Ülkemizin siber güvenliğini sağlamak adına bütün kamu kurum, kuruluş, organ, merci, makamlarının bir bütün halinde tek merkezden takibi, etkin ve caydırıcı tedbirlerin alınması noktasında Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olarak siber güvenlik başkanlığı kurulması yönetiminde kanun hazırlıklarımız devam ediyor. Malumunuz 1 yıldır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bünyesinde, 9 ülkenin asker bulundurduğu Lübnan'daki görev gücünün 30 Ekim'e kadar görev süresi tamamlandı. BMGK, görev uzatımı geçen aylarda yapıldı. Önümüzdeki haftalarda Lübnan'a asker gönderme tezkeresi de Meclis Genel Kurulumuza gelecek, onun da görüşmelerini bu dönem içerisinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

'İNFAZ DÜZENLEMESİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Kanun teklifi ile 70-80 milyar lira arasında bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güler, 9'uncu Yargı Paketi içerisinde infaz düzenlemesinin yer almayacağını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantımızda bahsettiği şekilde; Adalet Bakanlığı bürokrasimizle beraber Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.