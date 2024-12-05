Şentop: "Suriye\'deki istikrarsızlık, bizim için bir güvenlik tehdidine dönüşüyor"

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, " Suriye'deki istikrarsızlık, terör örgütlerinin orada yuvalanmasına yol açıyor ve bizim için bir güvenlik tehdidine dönüşüyor. Suriye'deki statükonun değişmesi ve orada istikrarın kalıcı hale gelmesini sağlayacak adımların atılması önemli" dedi.

TBMM Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi ziyaretler ve toplantılara katılmak için geldiği Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün önemi ve iktidarlarının kadınlara yönelik hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Şentop, uluslararası hukukun işlevsiz kaldığına değinerek, "Bugün 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin sona erdiği, yeni arayışların ortaya çıktığı yeni bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Başta içinde bulunduğumuz coğrafya, bölgemiz olmak üzere dünyanın her yerinde bu yeni arayış var. Çatışmalar, düzen değişikliği talepleri ortaya çıkıyor. Hukuk kurallarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var, uluslararası hukuk anlamında. Bilhassa Filistin'de Gazze'de yaşanmakta olan İsrail'in yaptığı soykırım vesilesi ile tüm dünya gördü ki aslında uluslararası hukuk, uluslararası barışı, güvenliği tesis edecek kurullar tamamen işlevsizmiş. Çifte standart dediğimiz şeyler gerçekten de çifte standartlıymış. Müslümanlara uygulanan hukukla İsrail'e uygulanan hukukla başkalarına uygulanan hukuk aynı değilmiş. Bu 20-30 yıldır biliniyordu ancak tüm dünya şimdi gördü" diye konuştu.

"Belki bugün belki yarın ama mutlaka Türkiye bir sivil, yeni Anayasa yapacaktır"

Yeni Anayasa tartışmaları hakkında görüşlerini belirten Şentop, "Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Yeni Anayasa yapılması konusunda bir irade ortaya koydu. Hem MHP'de hem AK Parti'de bu yönde çalışmalar yapıldı. Bunu sadece Cumhur İttifakı'nın bir konusu olarak görmemek lazım. Yeni Anayasa yapılacaksa tüm siyasi partilerin buna katılması lazım. Ama diğer siyasi partilerden bu yönde bir çalışma, adım görmedik. Yeni Anayasa Türkiye'nin gündemi ta 1982 Anayasası'nın ilk kabul edildiği günlerden itibaren Türkiye'de sivil, askeri darbe yapanların yapmadığı, milletin temsilcilerinin hazırladığı bir anayasa konusu Türkiye'nin gündeminde. Ben Türkiye'nin bunu başarabilecek bilgi birikiminde olduğu kanaatindeyim. 2011 seçimlerinden sonra yeni Anayasa için Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. Ben partimi temsilen 2 yıldan fazla o komisyonda görev yaptım. Oradaki çalışmalara da atıf yaparak bunu söylüyorum. Türkiye yeni Anayasa'yı milletin seçtiği temsilcilerin eliyle yapabilecek güce, kudrete, bilgi ve birikime sahiptir. Bu konuda irade lazım. Diğer siyasi partilerin de yeni Anayasa konusunda ortaya irade koymaları ve çalışmalarıyla buna katkı yapmalarını gerekli görüyorum. Yapılacak inşallah. Belki bugün belki yarın ama mutlaka Türkiye bir sivil, yeni Anayasa yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Suriye'deki istikrarsızlık, bizim için bir güvenlik tehdidine dönüşüyor"

Suriye'deki iç savaş ve istikrarsızlığın en fazla Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Şentop, "Uzun zamandır Türkiye'nin etrafındaki, komşularında çok ciddi problemli didişmelerle karşı karşıyayız. Irak'la ilgili, Ermenistan ile ilgili, İran'a olan ambargolar dolayısıyla ve uzun bir süreden beri de Suriye ile ilgili ciddi sorunlar var. Bu sorunlar bizi yakından ilgilendiriyor. Dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar Türkiye'nin konuya dair görüşü, tutumu önemli. Neden? Çünkü Suriye'de sıkıntı yaşayan insanlar bizim sınır komşumuz, oradan bize geliyorlar. Bunun yükünü Türkiye taşıyor. Öbür taraftan Suriye'deki istikrarsızlık, terör örgütlerinin orada yuvalanmasına yol açıyor ve bizim için bir güvenlik tehdidine dönüşüyor. Dünyada hiçbir ülkenin hakkı yok desek Suriye ile ilgili olaylara karışma ve görüş bildirme noktasında bir ülkenin hakkı var. O da Türkiye'dir. Bunun dışında kimsenin aksini söyleme ihtimali yok. Astana süreci ile en azından bir çatışmasızlık süreci oluşturulmuştu. Kalıcı bir çözüm meydana gelmedi. Uzun bir zamandır gelmedi. Suriye'de kalıcı çözümün olması hem Suriye hükümetinin kendi topraklarına hakim olması dolayısıyla da bizim sınırlarımızı kendi tarafından koruması hem de Suriye'den ayrılan insanların kendi ülkesine dönmesi bakımından çok önemliydi. Fakat bu sağlanamadı. Bu arada Suriye içerisinde farklı güçler birbirleriyle zaten gerginlik içerisindeydi. Son gelişmelerle birlikte bilhassa Lübnan ve Filistin'deki gelişmelerle beraber orada da bir hareketlenme meydana geldi. Biz sivillerin saldırılara maruz kalmaması yönünde açık olarak temennilerimizi ifade ediyoruz. Suriye'deki statükonun değişmesi ve orada istikrarın kalıcı hale gelmesini sağlayacak adımların atılması önemli. İnşallah bu gelişmeler ona doğru evrilir ve öyle bir sonucu sağlar" ifadelerini kullandı.

"HTŞ ile ilgili Türkiye'nin de daha önce alınmış bir 'terör örgütü' olması yönünde bir kararı var"

CHP lideri Özgür Özel'in HTŞ ile ilgili sözlerine de cevap veren Şentop, şunları söyledi:

"Suriye, yabancı ülkelerin birtakım unsurlarının ve onların destekleri bazı örgütlerin faaliyet alanı olmaktan da çıkması lazım. Bilhassa Türkiye, güneyinde en uzun sınıra sahip olduğu Suriye'de terör örgütlerinin yuvalanmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti. Karar ve eylemleriyle de bunu göstermiştir. Suriye'de bu sürecin barışı kalıcı hale getirmesini temenni ediyorum. Dua ediyoruz. Türkiye başından beri olduğu gibi oradaki ortamdan en çok etkilenen ülke olarak tüm süreçleri takip ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere süreç takip ediliyor. HTŞ ile ilgili Türkiye'nin de daha önce alınmış bir 'terör örgütü' olması yönünde bir kararı var. Fakat bu dış politikaya tamamen statik bir süreç olarak bakmamak lazım. Bilhassa Suriye'de olan bitenlere bakmamak lazım. Çok dinamik bir süreç, kimin kiminle nereye kadar bir ilişki içerisinde olduğunu göremiyoruz, bilemiyoruz. Bunu biraz zaman gösterecek. O bakımdan gelişmeleri daha esnek bir şekilde takip etmek gerekir. Böyle keskin, ezber açıklamalar ile Suriye ile Türkiye ilişkilerini değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Çok ani, hızlı gelişmeler oluyor. Bunların Türkiye takipte ve kontrol altında olduğunu ifade etmek isterim."

Şentop'tan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Mustafa Şentop, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Halit Doğan, Samsun'da hayata geçirilen projeler, yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetler hakkında TBMM Eski Başkanı Şentop'a detaylı bilgi verdi. Ayrıca Başkan Doğan, şehrin kalkınması ve gelişmesi için planlanan yeni dönem projeleri hakkında da fikirlerini paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "TBMM 29. Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop'un şehrimize ziyaretleri bizleri çok memnun etti. Kendisini Samsun'umuzda ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza Samsun'umuzun geleceği ve daha ileri hedefleri için yürütmekte olduğumuz projeler hakkında bilgi sunma fırsatı bulduk. Sayın Başkanımız da bizlere değerli görüş ve önerilerini ileterek ufkumuzu genişletti. Gerçekleştirdiğimiz karşılıklı istişareler, Samsun'umuzun geleceği ve şehrimize yönelik vizyonumuzu daha da derinleştiriyor. Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki değerli heyete bu anlamlı ziyaretleri için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN