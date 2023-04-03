6 Şubat depremi sebebiyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi olarak açıklandı - Son Dakika
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6 Şubat depremi sebebiyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi olarak açıklandı

03.04.2023 15:45

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketleri 11 ilde çok ciddi yıkıma neden olmuştu. Bu illerin yanı sıra, alınan son karara göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi olarak açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkıma neden olmuştu. Bu kentlerde binlerce insanımız hayatını kaybederken pek çok yapı da kullanılamaz hale geldi.

6 İL DAHA AFET BÖLGESİ SAYILACAK

Son olarak AFAD, 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'ın da afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

"BU İLLERDE DE HASAR GÖREN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."

YORUMLAR (2)
  • Kutalmış Kutluk: 2 ay sonra mı tespit ettiniz. Tespitlerinizde sanırım son anket sonuçları etkili oldu. Cevap Yaz 46 10 Yayından Kaldır
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Afad, Depremin 57. Gününde 6 İli Daha 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' İlan Etti Afad, Depremin 57. Gününde 6 İli Daha 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' İlan Etti

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Son Dakika Politika 6 Şubat depremi sebebiyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi olarak açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 Şubat depremi sebebiyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi olarak açıklandı - Son Dakika
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