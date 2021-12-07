Üye Girişi
Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika

Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

07.12.2021 23:28
Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Kasapoğlu, konuşmasının başında, Antalya'dan gelen elim bir olayın haberini aldıklarını aktardı.

Kasapoğlu, "Elim hadisede hayatını kaybeden genç kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Konuyu Antalya Valimizle görüştüm, olayın gerçekleştiği mahallin bir özel işletme ya da bir dernek ya da vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu şu an için savcılığın yakın takibinde, emniyetin takibinde, bizler de hassasiyetle takip edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefet sıralarından laf atılması üzerine Kasapoglu, "Hiçbir hadiseyi kirli siyasetisiniz için istismar etmeyin. Burada üzücü bir olay var, takip edelim, aydınlatalım." karşılığını verdi.

Türk sporcuların hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda adlarını tarihe yazdığını dile getiren Kasapoğlu, "Ben tüm Parlamentoyu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum. Bu sevinç hepimizin, bu sevinç hepimizin. İstiklal Marşı'mız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

Tokyo'ya tarihin en çok kadın sporcusuyla gidildiğini, kadınıyla, erkeğiyle tüm sporcuların, paralimpik sporcuların büyük bir gurur yaşattıklarını ve sonraki nesiller için birer rol model olduklarını belirten Kasapoğlu, bu sürece özveri, kararlılık ve geniş bir vizyon ile gelindiğini kaydetti.

"Dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var"

Her vatandaşın tüm tesislere rahatlıkla erişimini, spor kültürünün güçlenmesini önemli bir öncelik olarak gördüklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim var, bir destan var. İşte, bunun dönüm noktası da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken başlatmış olduğu spor tesisleşmesidir. Bugün tüm dünyada birbirinden değerli sporcularımız var. Sadece bir branşta değil, birkaç branşta değil, pek çok branşta destan yazıyorsak işte bu güçlü altyapı sayesindedir. Tüm Türkiye'de her konuda dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var. Sadece bugüne değil, yarınlara yapılmış yatırımdır bunlar. Bu ülkenin insanına verdiğimiz değerin göstergesidir; bu ülkenin kadınlarına, bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin engelli bireylerine verdiğimiz değerin göstergesidir. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortlarıyla, yüzme havuzlarıyla her bir tesis 7/24 bu ülkenin tüm vatandaşlarının emrine amadedir. Bizim politikamız, bizim siyasetimiz insanların hayırlısı, insana faydalı olma anlayışıdır. Bizim siyasetimizde iki günü eşit olan ziyandadır."

Kasapoğlu, "Eğitim mi, spor mu?" ikilemini milli sporcu bursuyla ortadan kaldırdıklarının altını çizerek, "Bu projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize tam gaz devam ediyoruz. Bir yandan da illerimizdeki yatırımlarımız en hızlı şekilde devam ediyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Tüm politikaları gençleri merkeze alarak gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla yedi gün yirmi dört saat sosyal, kültürel, sportif, eğitsel faaliyetlerle gençlerimizin yanındayız ve faaliyetlerimizi de gençlerimize sorarak, onların katılımını esas alarak belirliyoruz." diye konuştu.

"Online olun"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencin istihdamla buluşturulacağını belirtti.

Kendisinden önce söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın henüz 22 yaşında milletvekili seçildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Şimdi, bir de bizi milletin iradesini yok saymakla suçluyor. 18 yaşında gençlere seçme ve seçilme hakkını vermek milletin iradesini baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, gençlere değer vermektir. Ben gençlere verdiğimiz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşında aramanızı tavsiye ederim, dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.

Kasapoğlu, bakanlığının yürüttüğü bazı projelerle ve yeni yapılan yurtlarla ilgili bilgi verdi ve tesislerin fotoğraflarını gösterdi.

Kasapoğlu, "Bizim işimiz gücümüz Türkiye, bizim tek sevdamız Türkiye. Size online olmayı tavsiye ediyoruz. Online olun ve milletimizle gençlerimizle aynı frekansı paylaşın. Yoksa milletimizi anlayamazsınız. Kapsam dışı muhalefet. 19 yıldan beri karşı çıkan, inkar eden, iftira eden muhalefetin tablosu var." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8,5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıldığını aktararak, bu sene başvuran öğrenci sayısının 624 bin olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kadar güçlü burs ve kredi altyapısının dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Biz üniversite harçlarını kaldırdık. Ondan da mı haberiniz yok. İstanbul'da bursları Cumhurbaşkanımız başlattı ve CHP bursları Anayasa Mahkemesine götürerek kestirdi. Bunu da mı bilmiyorsunuz?" dedi.

"Biz umudu, sevinci büyütme çabasındayız"

Türkiye'nin imkanları ve kaynakları ile Türkiye'ye hizmet ettiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Tek hedefimiz, tek arzumuz gençlerimizin geleceğe emniyet ve güven duygusuyla bakmasıdır. Bizler Yüce Meclisimizin iradesiyle, milletimizin bize verdiği bütçe imkanlarının her kuruşunu bu millet için kullanıyoruz." diye konuştu.

Maddi imkanların yanında herkesin manevi sorumluluklarının da bulunduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Ayrımcılık yapmıyoruz, bölgecilik yapmıyoruz, zümrecilik yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, yapmayacağız. 'Az olsun, küçük olsun, bizim olsun' demeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gençlerinin önündeki bütün engelleri kaldırmaktan geri durmayacaklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz umudu, sevinci büyütme çabasındayız. Gelin bu çabaya ortak olun. Biz ekmeğimizi aşımızı paylaşma derdindeyiz. Her gün milyonlarca gencimizin yüzünü güldürebildiğimiz için şükrediyoruz. Bu ülkenin yüz binlerce gencine yurt imkanı sunuyoruz. Gençlerin yatağı, yorganı, yastığı, nevresimi, yemeği, ısınması bizim derdimiz, meselemiz. Muhalefet etmek, hakikate muhalefet etmek değildir. Bir fikirle, bir teklifle muhalefet edilir; çamurla, iftirayla, nefret diliyle muhalefet edilmez. Çamur atarak, sabah akşam 'Cumhurbaşkanına ve onun kadrolarına nasıl hakaret etsem' diye düşünmek bir muhalefet modeli olamaz. Böyle bir ruh haliyle ayakta kalamazsınız.

Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle, tercihiyle o makama geldi ve tüm emperyalist güçlere rağmen bu aziz milletin hukukunu aslanlar gibi savunuyor. Türkiye'nin başını önüne eğdirmeyen bir lidere politik olarak karşı olmak kimseyi körleştirmemeli. Muhalefet elbette meşru, saygın, demokratik bir katılım hakkıdır. Gelin, Türkiye'de yolunda giden, milyonların faydalandığı eserleri alkışlayın. Elbette eleştiri kurumu işlesin, elbette alkışlamak zorunda değilsiniz ama iyi olana 'iyi' diyelim, kötü olana 'kötü' diyelim. Bu ülke devlet ve toplum olarak, kamu idaresi ve sivil toplum örgütleriyle, yurtlarıyla, burslarıyla, üniversiteleriyle bütün evlatlarına sahip çıkıyor. Lütfen gelin bu güzelim tabloyu karartmayalım. Gençlerimiz, hepimizin en büyük umudu, ümidi, istikbali."

Kasapoğlu, bütçelerine "Katılımcı Gençlik Bütçesi" adını verdiklerini aktararak, 2022'deki faaliyetlerimizin ağırlığını hangi projelere vereceklerine gençlere sorarak karar vereceklerini bildirdi. Gençlerin katılımını en ön plana koyacaklarını ve karar alma mekanizmalarında etkinliğini artıracaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimizi güçlendirmekten başka bir gayemiz yok." dedi.

"İtibarı kaybeden, nezaketi kaybeder"

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Antalya'da kaçak 4 katlı bir binanın 3. ve 4. katında bulunan kaçak öğrenci yurdunda bir öğrencinin hunharca katledildiğini söyleyerek, "Bu olay gerçekleşmişken, Sayın Bakanın burada yurt resimleri göstermesini aziz milletin takdirine bırakıyorum. İnsan üzülür, o çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi bugün başı kesilmeyecekti. ve bu nezaketsiz Bakan, size fotoğraf gösterip 'Alkışlayın bakayım' diyebiliyorsa bu da TBMM'ye yapılmış bir saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Birçok öğrencinin yurt bulamadığı için sokaklarda olduğunu iddia eden Altay, Bakan Kasapoğlu'nun yurtlara ilişkin sözlerini eleştirerek, "Çıkacaksın namusluca diyeceksin ki 'ben devlet olarak 5 öğrenciden 1'ini barındırabiliyorum.' Doğrusu bu." dedi.

"İtibarı kaybeden, nezaketi kaybeder." ifadesini kullanan Altay'a iktidar milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Altay'ın nezaketten bahsederken nezaketsizliğin en çirkin halini sergilediğini ifade etti.

İçtüzüğün Genel Kurulda bulunan herkesin hakkını koruduğunu belirten Ünal, "Bugün maalesef hiçbir şekilde bu İçtüzüğe dikkat edilmedi. Bu kürsüden 'haramzade' ifadesi kullanıldı. Haramzadenin Türk Dil Kurumundaki karşılığına baksınlar. Eğer utanırlarsa, o zaman utanmaları var demektir. Utanan bir akıl bunu kullanmaz. Bize nezaket öğretmesinler." diye konuştu.

Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda
Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda
Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda
Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda
Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Enerji, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika


Son Dakika

Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Son Dakika Haberleri
23:50 "Nehir kenarında at kesiliyor" ihbarıyla jandarma harekete geçti
23:49 Otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araca almak istemedi
23:48 Şampiyonlar Ligi'nde PSG rüzgarı esti
23:44 Malzeme yokluğundan kırık bacağıyla ameliyat bekleyen hasta ekşisözlük'e yazdı
23:05 18 yıl önce işlenen cinayet dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
23:02 ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı
23:01 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iddialı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
22:55 Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı
22:38 Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye tepki: Biz böyle yapmazdık
22:25 AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den çok konuşulan sözler: Ne çok gay varmış
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 23:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement