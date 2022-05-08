Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu - Son Dakika

Ümit Özdağ'dan kendisine "Eğitilmiş biri" diyen Melih Gökçek'e olay yaratacak yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı gezide gazeteci Nagehan Alçı'nın da yer alması, özellikle İmamoğlu destekçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

ART ARDA GELEN AÇIKLAMALAR TARTIŞMA YARATTI

Önce İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "200-300 kişi arasında dönen bir tartışma, umursamıyoruz", ardından ise İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri tartışma yaratı.

50 BİN TAKİPÇİ KAYBETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tartışmalar nedeniyle kısa süre içerisinde sadece Twitter'da 50 bine yakın takipçi kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Twitter'da 'Raporlar' isimli hesap son 10 günde siyasilerin takipçi sayılarındaki değişimi yayınladı.

ZİRVEDE ÜMİT ÖZDAĞ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu düelloya davet ederek geçen haftaya damgasını vuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ takipçi sayısı en fazla artan siyasetçi oldu.

İMAMOĞLU DİBE VURDU

Cumhurbaşkanlığı yarışındaki etkisini artırmak için Karadeniz gezisi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendisini eleştirenlere karşı kullandığı üslup nedeniyle umduğunu bulamadı. Ekrem İmamoğlu siyasiler arasında takipçi sayısı azalan tek kişi oldu.

Siyasetçiler ve takipçi sayılarındaki son 10 günlük değişim şöyle:

Ümit Özdağ: 242.953

Mansur Yavaş:34.498

Erdoğan:23.297

Kılıçdaroğlu:14.151

Meral Akşener:8.822

Muharrem İnce:7.840

Ali Babacan:4.496

Devlet Bahçeli:3.370

Temel Karamollaoğlu:1.948

Ahmet Davutoğlu:285

Ekrem İmamoğlu:-50.004