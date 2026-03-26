Kurtulmuş Bükreş\'te Romanya ile İşbirliğini Güçlendirdi

TÜRKİYE Büyük Milet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakanlık binasına gelişinde Romanya Başbakanı Ilie Bolojan tarafından karşılanarak Türkiye ve Romanya bayrakları önünde gazetecilere görüntü verdi. Kurtulmuş, daha sonra heyetler arası gerçekleşen görüşmede, Meclis Başkanı düzeyinde 13 yıl aranın ardından gerçekleştirilen bu ziyaretinin hem hükümetler hem de parlamentolar arasında var olan iş birliğinin, iki ülke arasındaki ittifakın daha ileriye gitmesine vesile olmasını temenni etti. Kurtulmuş, hükümetler düzeyinde yakalanan ivmenin parlamentolar arasındaki ilişkilere de teşmil etmesi gerektiğini söyledi.

Birçok uluslararası asamblede Türkiye ve Romanya'nın yer aldığını belirten Kurtulmuş, iki ülke delegasyonlarının yakın çalışmalarının fevkalade yararlı çalışmaları ortaya koyacağının altını çizdi.

Türkiye ile Romanya arasında köklü, tarihi dostluk bağlarına dayanan ilişkilerin hemen her alanda ulaştığı üst seviyeden büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kurtulmuş, eski Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun 2024 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaretinde ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının, ilişkileri daha yukarı seviyeye taşıdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda Romanya'ya öngörülen ziyaretinin bu ilişkilerin daha ileri götürülmesine vesile olacağını bildirdi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinde ikinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile iş konseyi toplantısının da düzenlenmesinin planlandığını kaydederek, Erdoğan'ın ziyaretiyle stratejik ortaklığa dayanan yakın ilişkilerin perçinleneceğini ve yeni bir boyut kazanacağını ifade etti.

Ekonomi ve ticari alandaki iş birliklerine de işaret eden Kurtulmuş, 13,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin kısa süre içerisinde 15 milyar dolara, orta vadede ise 20 milyar dolara ulaşması için müşterek çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş, savaşın bir çözüm olmadığını, savaş dolayısıyla bölge ülkelerinin ve buralarla irtibatlı ülkelerin birinci derecede etkilediğini söyledi.

Kurtulmuş, İran'a karşı başlatılan savaşın böyle devam etmesi durumunda çok büyük kırılmaların yaşanacağını, petrol fiyatlarındaki artışın ortaya çıkaracağı yıkım tablosunun savaşın ortaya koyacağı yıkım tablosundan daha ağır olacağını dile getirdi.

Görüşmede, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da yer aldı.