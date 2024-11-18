TBMM'de Enerji Bütçesi Görüşmelerinde Eleştiriler

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 9 ay önce Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması nedeniyle yaşamını kaybeden işçileri anımsattı. Söz konusu olayda sorumlu ya da sorumluların belirlenemediğini söyleyen Doğan, maden işletmeciliğini teşvik ederken kamu kurumlarının kar, zarar ve risk analizi yapmadığını savundu.

Doğan, "Amaç para kazanmak. Öyle olmamalı ama yaklaşımın en tepe noktasında para kazanmak varsa, gerçekten para kazanıyor muyuz diye baktım, kazandığımız da yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rakamlarına göre söylüyorum, İliç'te 12 yıl içerisinde günlük kazancımız 600 bin lira. Günlük 600 bin lira karşılığında koskoca bir şehri tehlikeye attık. Çevreyi tehlikeye attık." ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Bakanlığın bütçesinin, Türkiye'nin enerji alanında kaydettiği mesafeyi, dünyadaki rolünü, yenilenebilir enerji ve madencilikteki başarılarını daha ileriye taşıyacak bir vizyonu desteklediğini belirtti. Enerjinin, kalkınmanın itici gücü olduğuna işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

" Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp doğal gaz rezervi, ülkemizin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda attığı dev bir adım olmuştur. Bu keşif, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını yerli kaynaklarla karşılamasına ve dışa bağımlılığı azaltmasına katkı sağlayacak; ülkemizin bölgesel enerji denklemini değiştirebilecek bir güç haline gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Partimizin enerji politikası, dışa bağımlılığı en aza indirirken enerji tedariki ve güvenliğinin sağlanmasını, yerli kaynaklara yönelik arama faaliyetlerinin etkinleştirilmesini, enerjide verimliliğin ve milli kaynakların payının arttırılmasını, hem üretim hem de tüketim aşamasında enerjinin çevre ve insan dostu olmasını öngörmektedir. Ülkemiz, uluslararası enerji piyasasının etkin bir aktörü, önemli bir dağıtım merkezi olma yolundadır."

"İhracatçı konumuna getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, enerjiyi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, Türkiye'nin, enerjisinin yarısından fazlasını yerli kaynaklardan karşıladığını; 2002'de sadece 5 ilde, bugün ise 81 ilde 884 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılabildiğini anlattı. Ök, "Enerjide tam bağımsızlığımızı sağlamak için gerek yer altı gerek yer üstü kaynakları, her türlü santrallerimizle ülkemizi ithalatçı konumundan kurtararak ihracatçı konumuna getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin kış saati uygulamasına geçmemesini anlayamadığını; bu durumun, çalışanlar ve öğrenciler için ciddi bir problem olduğunu söyledi.

Son aylarda elektrik nakil hatları nedeniyle çıkan yangınlarda ölümlerin meydana geldiğini dile getiren Ağbaba, "Sadece 2021'de 37 bin hektar orman, enerji nakil hatları kaynaklı yangınlarla kül oldu." diye konuştu.

"Elektrik ve doğal gaz kullanımında gelire göre fatura düzenlemesi" modeline değinen Ağbaba, "Ayda 12 bin 500 lira alan emekliye ne kadar elektrik ve doğal gaz faturası yapacaksınız? ya da 17 bin lira asgari ücret alan için ne yapacaksınız? Dul ve yetim maaşı alanlar için nasıl bir uygulama olacak?" sorularını yöneltti.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, iktidarın enerji sektöründeki politikalarını eleştirirken, "Bunun kurbanı da sadece doğa olmuyor; yerin yüzlerce metre altında çalışan işçiler ve yerin üstünde risk altında ter döken emekçiler gerçeği de karşımızda." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili endişelerinin olduğunu dile getirerek, "santralin 'yap, sahip ol, işlet' modeli ile tamamen Rusya tarafından finanse edildiğini" söyledi. Türkeş, "Ömrü 60 yıl, uzatma süresi 20 yıl, söküm süresi 20 yıl; toplam 100 yıl. Bu durum, enerji güvenliğimiz açısından tehlikelidir, bağımlılık yaratmaktadır. Ülkemizin stratejik enerji kaynaklarını başka bir devletin kontrolüne bırakmak ulusal çıkarlarımızla bağdaşmamaktadır." dedi.

Santralin bulunduğu konumun stratejik önemine dikkati çeken Türkeş, "Rusya, Doğu Akdeniz topraklarında kendine bir üs kurmuş gibi gözüküyor. Rusya'nın ne kadar demokratik ve hukuk devleti olduğu ortadadır. Ukrayna işgalinden sonra da dünyadaki algısı da ortadadır. Türkiye olarak tedbir alıyor muyuz?" ifadesini kullandı.

"Bu hedeflerin çok üzerine çıkacağız"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye'nin enerji sektöründe dev adımlar attığını, bu bağlamda madencilik sektörünün çok geliştiğini kaydetti.

Türkiye'nin bor madenindeki küresel pazar payının, yüzde 60'ın üzerinde olduğunu anlatan Açıkkapı, "Bu alandaki liderliğimizi sürdürmekteyiz. 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünü satışıyla 1,3 milyar dolarlık rekor gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin çok üzerine çıkacağız. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesine de bu anlamda ciddi katkılar sağlayacağız. Ayrıca Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dünyanın 2. büyük nadir toprak elementleri rezervinin, Türkiye'nin stratejik madenler konusundaki konumunu güçlendireceğine inanıyoruz. Petrol ve doğal gazda bağımsızlık hedeflerimize sabırla çalışarak emin adımlarla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaz saati uygulamasının her yaştan insanı kötü etkilediğini söyleyerek, sabah saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı cep telefonuyla görüntülü aradığını, Samsun Yolu civarındaki karanlığı göstermek istediğini anlattı.

Yaz saati uygulamasını eleştiren Akdoğan, "Bu uygulamayla ilgili 'Biz memnunuz, iyi ki kalıcı yaz saati uygulaması yapılıyor' diyen bir kişiyi duyduysanız değiştirilmesi yönündeki iddiamızdan vazgeçiyoruz." görüşünü paylaştı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmir'de temmuz ayında sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak 2 kişinin yaşamını kaybetmesine ilişkin "Firma ve yapılan hata belli değil mi? 4 aydır neden bir ceza kesilmiyor?" sorularını yöneltti.

Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin sorularını yanıtlıyor.