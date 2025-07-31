TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor

31.07.2025 17:32
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Siyasi partiler, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu için üyelerini bildirdi, 51 üye belirlendi.

Siyasi partiler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon için üyelerini Meclis Başkanlığına bildirdi.

Meclis Başkanlığınca, 51 üyeden oluşacak komisyon için siyasi partilere üye bildirimine yönelik verilen süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi 1'er milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

Siyasi parti gruplarınca komisyon üyeliği için bildirilen milletvekillerinin isimleri şöyle:

"AK Parti: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut.

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici."

Genel başkanlar komisyon üyesi oldu

Komisyon için TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin haricinde, 5 siyasi parti de üye bildiriminde bulundu. Buna göre, TİP'ten İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP'ten İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Yeniden Refah Partisinden de İstanbul Milletvekili Doğan Bekin komisyon üyeliği için Meclis Başkanlığına bildirildi. Öte yandan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu da komisyon üyesi olarak partilerini temsil edecek.

İYİ Parti saat 17.00 itibarıyla kendisine ayrılan 3 üyelik için, Demokrat Parti de kendisine ayrılan 1 üyelik için bildirimde bulunmadı. Demokrat Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, komisyona ilişkin nihai karar, pazartesi günü partinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika

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