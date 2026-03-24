TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
TBMM Genel Kurulu

24.03.2026 17:45
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye süreci önemlidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye süreci önemlidir. Bölgemizde yaşanan son sarsıntılarla milli cephenin, iç cephenin güçlendirilmesinin ne kadar hayati olduğu bir kez daha görülmüştür." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdüğünü hatırlattı.

Türk milletinin İsrail'in saldırılarının durdurulmasını istediğini ifade eden Ekmen, Türkiye'nin ateş çemberinin dışında tutulması gerektiğini dile getirdi.

Ekmen, Türkiye'deki bazı tutuklama ve gözaltı kararlarının tartışmalara neden olduğunu da kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İran basınında Türkiye'ye doğal gaz ihracatının durdurulduğuna yönelik haberlerin yer aldığını anımsatarak, bu konuda ilgili bakanlıkların eylem planları ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın referans alınamayacağını ifade eden Poyraz, "Ortada Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedeflemiş bir terör örgütü vardır." dedi.

Poyraz, Kürtlerin kimliğiyle kimsenin sorununun bulunmadığını, Kürtlerin de eşit yurttaş olduğunu vurguladı.

"Nevruz, milli birlik ve beraberliğimizi simgelemektedir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İran, Gazze ve Lübnan'da zulümlerin sürdüğüne dikkati çekti.

Dünyanın zulümlere seyirci kaldığına işaret eden Akçay, soykırımın son bulmasını istediklerini belirtti.

Akçay, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nın kutlandığını hatırlatarak, nevruzun bolluk ve bereketin simgesi olduğunu dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, şöyle devam etti:

"Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren nevruz, milli birlik ve beraberliğimizi de simgelemektedir. Nevruz, kader ortaklığımızın ve kardeşlik bağlarımızın sembolüdür. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, toplumsal birliğimizi güçlendiren bu kültürel zenginliğimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak sorumluluğumuzdur. Nevruz Bayramı'nın en kısa zamanda resmi bayram olarak kabulünü diliyoruz."

ABD ve İsrail'in, İran'dan elini çekmesi gerektiğini vurgulayan Akçay, İran'ın geleceğini İran halkının iradesinin tayin edeceğini anlattı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'de cezaevlerinde hak ihlallerinin sıradanlaştırıldığını öne sürdü.

Hasta hükümlü ve tutukluların yaşam haklarının ihlal edildiğini savunan Koçyiğit, tahliye edilmeyen bazı hasta hükümlülerin cezaevlerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi. Koçyiğit, adli tıp raporlarına rağmen tahliye kararlarının verilmediğini iddia etti.

"İktidar, ABD'ye tek söz söylememiştir"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidarın gazetecilik faaliyetlerinden korktuğunu ve baskı kurduğunu savundu.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u eleştiren Emir, gazetecilerin susturulmak istendiğini öne sürdü.

Emir, "Gazeteciler kamusal görev yapıyor. Gazetecilerin cezaevinde tutulduğu Türkiye'de demokrasinin kırıntısından dahi bahsedilemez." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında Adalet Bakanlığının kendisi hakkındaki tazminat kararıyla ilgili gazetecilere bilgi servis ettiğini aktaran Emir, 3 ay önce verilen bir mahkeme kararının bugünmüş gibi aktarıldığını savundu.

Murat Emir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yanı başımızda savaş var. Savaş giderek şiddetleniyor. Savaşın mağduru Müslüman İran halkı can veriyor. Biz elbette ki buna karşıyız, karşı çıkmaya devam edeceğiz. Siyasi iktidar İsrail'i meydanlarda kınarken, gerçekte İsrail'le ticarete sonuna kadar devam ederken ABD'ye tek söz söylememiştir."

"Adalet Bakanı'mıza itibar suikastını kabul etmiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin küresel krizin ortasında bulunduğunu söyledi.

Gerilim hatlarında Türkiye'nin, birliğini, beraberliğini, huzurunu koruma adına diplomasiyi güçlü şekilde yürüttüğünü ifade eden Gül, Türkiye'nin ateş çemberinden korunması için çaba gösterildiğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını kabul etmediklerini bildiren Gül, bölgedeki gelişmeler karşısında "Recep Tayyip Erdoğan" demenin kaosun ortasında stratejik akıl anlamına geldiğini belirtti.

Gül, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunu sunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci önemlidir. Bölgemizde yaşanan son sarsıntılarla milli cephenin, iç cephenin güçlendirilmesinin ne kadar hayati olduğu bir kez daha görülmüştür. Etrafımızda ateş çemberi varken bizim iç cephemizin güçlü olması en büyük kalemizdir. Komisyon neticeye varmış, bundan sonra silahların bırakılması ve yasal adımların atılması en temel noktadır. 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini hiç kimseye ciro edemeyiz. Bu birlik ve beraberlik en büyük güvencemizdir. Son günlerde kamu vicdanını zedelemeye çalışan açıklamalara, provokatörlere izin vermemek çok önemlidir. TUSAŞ'taki terör saldırısını yapan canilerin pankartlarını açarak gösteride bulunmak ve provoke etmek, buna benzer tüm girişimler hususunda tavizsiz şekilde terörün karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu tür girişimlere asla prim vermeyeceğiz."

Abdulhamit Gül, gazileri ve şehitleri incitecek hiçbir adım içerisinde yer almayacaklarını, kardeşliği ve beraberliği koruyacaklarını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında itibar suikastı yapıldığını dile getiren Gül, "Adalet Bakanı'mıza yönelik son günlerde yapılan kişisel itibar suikastını da takip ediyoruz. Sayın Adalet Bakanı'mız kamuoyuna gerekli açıklamaları yapmıştır. Konu yargıya intikal eden konudur. Bu hususla alakalı da bir organize çabayla, Sayın Adalet Bakanı'mıza yönelik kişisel itibar suikastını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan ile siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Ağrı Doğubayazıt'taki askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

