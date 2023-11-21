TBMM Genel Kurulu Gergin Başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz vereceğini söyledi. Ancak, konuşmalar başlamadan HEDEP'li vekiller, üç hafta önce Genel Kurul birleşimini yöneten MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP'lilere yönelik söylediği iddia edilen "p....venkler" ifadesini hatırlatarak açıklama beklediklerini dile getirdi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Adan söz alarak, o birleşimdeki sözlerine açıklık getirdi. Adan, "3 dönemdir Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim, görev sürem boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisinde hareket etmek hususundaki gayretim bütün siyasi grupların takdiriyle karşılanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında, beni ve parlamenter arkadaşlarımı, Parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır. Gruba, milletvekillerine yönelik hiçbir açıklama bana ait değildir" ifadelerini kullandı.

Bu sırada, söz alma talebinde bulunan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise söz konusu oturumla ilgili olarak Adan'ın özür dilemesi gerektiğini savundu ve bu durumun böyle geçiştirilemeyeceğini söyledi. Sakık, itiraz ederek, "Ben burada kime ne yaptığınızı çok iyi biliyorum, bütün Parlamento da biliyor. Bu Parlamentodan özür dilemeniz gerekir, bizden özür dilemeniz gerekir, bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz" dedi.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Adan'ın açıklamasının son derece sarih, açık olduğunu belirterek, "Bununla alakalı olarak, eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından, MHP'li ve HEDEP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. HEDEP'liler iddialarında ısrar edince, Meclis Başkanvekili Adan, üç haftaki birleşimden sonra sözlerinin HEDEP'lilere yönelik olmadığına dair HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'u aradığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Sırrı Sakık ayağa kalkarak tepki gösterdi. Sakık'ı diğer milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Meclis'in tutanaklarının bir bütün olduğunu, Meclis'in video kaydı ile tutanaklarının birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Oluç, Meclis'te temiz dil kullanılması gerektiğini, buna başkanvekillerinin de dahil olduğunu belirterek, aksi halde bu tutumu bir hakaret olarak kabul edeceklerini dile getirdi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Hakkı Saruhan Oluç, çalışmalara bu durumda devam edemeyeceklerini belirtti. Ardından, Oluç ve HEDEP milletvekilleri kürsünün etrafında toplanarak alkışla protesto ettiler. HEDEP milletvekilleri, protestolarını, yerinden söz alan grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında da sürdürdü.

Başkanvekili Celal Adan daha sonra birleşime ara verdi. HEDEP milletvekilleri verilen arada da kürsü etrafından ayrılmadı. Aranın ardından HEDEP milletvekilleri, Başkanlık Divanı önünde oturma eylemine devam etti.

Yerinden söz alan Muhammed Levent Bülbül, HEDEP Grubu'na yönelik, "Bütün açıklamalara rağmen birtakım şeylerin yetersiz olduğu kanaati varsa bu ayrı bir şey. Biz izah ettik; bunun parti grubunu ve şahsı hedef almadığını söyledik. Bunun üzerine gitmeye gerek bulunmamaktadır." dedi.

Daha sonra HEDEP milletvekilleri Başkanlık Divanı önünden ayrılarak yerlerine geçti.