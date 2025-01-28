TBMM Genel Kurulu\'nda, \'Bolu Kartalkaya Otel Yangını\' tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını ile ilgili milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangının araştırılması ve benzer olayların önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma önergesi' görüşmeleri esnasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

KAYA: TURİZM BAKANI VE BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR

Önerge üzerine Yeni Yol grubu adına söz alan Grup Başkanı Bülent Kaya, "Yangın yönetmeliğine aykırı bir şekilde işletilen bir turizm tesisinde 78 insanımız feci şekilde yanarak, feryatlar içerisinde, diri diri yanarak hayatını kaybediyorsa Turizm Bakanı pişkin bir şekilde o koltukta utanmadan oturamaz arkadaşlar, oturamamalı. Bir hükümet böyle bir felakette dahi kendi adamını koruma refleksiyle hareket edemez, etmemelidir, edememelidir. İstifa etmiyorsa ilgili bakan, hiç olmazsa her zaman yaptığınız gibi, 'Görevden affı istendi' diye azil mekanizmasını harekete geçirmelisiniz, azledilmediği her gün topyekün iktidarınızın tamamı bu vebalin ortağıdır. 161 oda, 350 yatak kapasiteli bir otelde sezonun en işlek, doluluk oranının en yüksek olduğu ve denetim sırasında dahi birçok müşterinin konakladığı bir yerde yangın ruhsatı için kendisine müracaat edilmiş bir belediye başkanı, yaptığı denetimde tahliye çıkışları, ışık yönlendirme levhaları, acil aydınlatma sistemi, söndürme gereçleri talimatı, algılama sistemi, yangın alarmı, duman sensörü gibi birçok yetersizlikleri tespit etmişken, 'Başvuru geri çekildi' deyip siyasi sorumluluktan kaçamaz ve o koltukta asla oturmamalıdır. Ayrıca kendi birimlerine hakim olmadığını ortaya koyan bir belediye başkanı o koltukta siyasi sorumluluk gereği durmamalıdır; kendisinin istifa etmesi hem kendisine hem siyaset kurumuna hem de partisine yapacağı bir iyiliktir" ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ: OLAY YERİNDE OLMASI GEREKEN TURİZM BAKANI, TEK KELİME LAF ETMİYOR

İYİ Parti grubu adına söz alan Turhan Çömez, orman arazilerinin otele tahsis edildiğini ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahsis ile ilgili bilgisi olup olmadığını sordu. Çömez, "Bakın, çok vahim günlerden geçiyoruz. Gece yarısı yangın olmuş, sabah ilk açıklama, '3 ölü' ardından '10 ölü' ve bütün bilgiler kesiliyor. O esnada AKP'nin kongresi devam ediyor, devşirilmiş milletvekillerinin rozetleri takılıyor ve hiçbir açıklama yok, kıyamet kopuyor. Ben Bolu'ya telefon ediyorum, Belediye Başkanına, oradaki teşkilatımıza, 'Durum nedir?' diye 'Kıyamet kopuyor vekilim, çok sayıda ölü var burada' diyorlar ve yetkililerden tek bir kelime cevap yok. O arada Sayın Erdoğan konuşmasını tamamlıyor, konuşma bitiyor, alkışlar, bakanlar boy boy resim veriyor orada ve Turizm Bakanı, olay yerinde olması gereken bütün bunların sorumlusu Turizm Bakanı tek bir kelime laf etmiyor ve ondan sonra kongre biter bitmez diyorlar ki, 'Ölü sayısı maalesef 66', ondan sonra da 78'e çıkıyor ve o saatlerde yani hepsinin grantuvalet olduğu ve kongrede mesajlar verdiği, gülücükler verdiği bir dönemde otelin önünde bir piliç firmasına ait TIR'ın dorsesi, buz gibi dorsesi yanarak el kadar olmuş cesetleri istifleyen bir dorse haline geliyor. Diyorum ki: Yazıklar olsun. Bunun hesabının sorulması lazım. Ben bugün hiç kimseyi suçlamıyorum, ben bugün bu ceberut düzeni suçluyorum, 22 yıldır bu ülkeyi yönetenleri suçluyorum, 22 yıldan sonra, 'Türkiye Yüzyılı' diye bu millete masal okuyanları suçluyorum ve o 78 canın tek tek hesabının verilmesi gerektiğini söylüyorum" diye konuştu.

USTA: ACILAR ÜZERİNDEN PR YAPMA ÇALIŞMALARINDAN VAZGEÇİLMELİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in açıklamaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Sayın Çömez, evet kongreyle ilgili bir şeyler söyledi, buna bir açıklık getirmek lazım. Evet, o kongre için hazırlık yapılmıştı, her siyasi partinin yaptığı gibi, misafirlerle beraber görseller, müzikle ilgili pek çok çalışma yapılmıştı ama bu facianın olması sebebiyle de bunların hepsi iptal edildi, ertelendi. Bakın, şimdi burada farklı bir siyasi, dokunmuş olabilir size sizin partinizden bir başkasının geçmiş olması ama bu acının üzerine burada, bu kürsüde sanki bu kongrede yanlış bir şey yapılmış gibi konuşulması doğru bir usul değil ve Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasına, 'Acımız büyük, içimiz çok yanıyor' diyerek başlamış ve bu faciadan başka bir şey konuşmadan, konuşmasını kısa tutarak da kongre bitirilmiştir. Burada bu acıyı paylaştığımızı tekrar tekrar söylemek artık hoş değil yani, ne yapacağımızı konuşmak durumundayız bundan sonra bu acıların yaşanmaması için. Ha, o tavuk piliçli görünen TIR'ı da getirenin Belediye Başkanı olduğunu öğrendikten sonra sosyal medyada bununla ilgili eleştirilerini silenleri de gördük. Artık bunun üzerinden, acılar üzerinden insanların kendilerine siyasi bir menfaat veya PR yapma çalışmalarından vazgeçmesi lazım" dedi.

ÇÖMEZ: O GÜN BAKANLARIN KONGREDE OLMASINI KABUL EDEMİYORUM

AK Parti'li Usta'nın ardından yeniden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Sayın Başkan, hakikaten hayretle dinledim sizi. Allah aşkına, şu konuşmanın içerisinde nerede bir PR çalışması var? PR çalışmasını siz bilirsiniz, biz anlamayız o işlerden; biz milletin vicdanının sesi olduk burada, hesap soruyoruz ve ilgililerin cevap vermesini istediğimiz onlarca soru ortaya koyduk ve diyorsunuz ki, 'PR çalışması.' Ben size birtakım rakamlar verdim, o gün bakanların kongrede olmasının yanlış olduğunu söyledim. O Bakanın o gün yangın yerinde olması gerekiyordu. Genel Başkanınızın konuşmasının bittiği saate kadar hiçbir açıklama yapmadınız. Umurumda değil kimi devşirdiğiniz, umurumda değil kimi aldığınız, o devşirdiğiniz ve rozet taktığınız kişi hak ettiği yerdedir şu anda, sizin yanınızdadır. Ama sizin benim tam yarım saat boyunca sorusunu sorduğum, tek tek belgeleriyle ortaya koyduğum bütün konulara açıklama yapmanız gerekiyorken diyorsunuz, 'PR çalışması.' Ben böyle bir felaketin yaşandığı gün o bakanların orada olmasını kabul edemiyorum, içim kabul etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

USTA: 4 BAKANIN ORADA OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR

Çömez'in açıklamaları üzerine yeniden söz alan AK Parti'li Usta, "4 Bakanın orada olduğunu kendisi çok iyi biliyor, Turizm Bakanının orada olduğunu kendisi de çok iyi biliyor, açıklamalar da yapıldığını çok iyi biliyor ama buna rağmen, 'Neredeydiniz?' diye, hatta, ben sanki Turan Bey'in Turizm Bakanının kongrede olduğu gibi bir iddiasını anlıyorum ama Turizm Bakanı kongrede değildi, yangın yerindeydi, geceden gittiler, 4 Bakanımız, Çalışma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Turizm Bakanımızın 4'ü de oradaydılar. Yaklaşık 260'dan fazla AFAD ekibi hepsi oradaydılar, itfaiye ekipleri oradaydılar, çevre bölgeden itfaiye ekipleri oradaydılar. Ama şunu da sormuyorsunuz: İtfaiye 1,5 saat geç geliyor. Bizim AK Parti'li meclis üyemiz Tanju Özcan'a diyor ki, 'Biz buraya yakın bir yere bir itfaiye kuralım, yakın bir yaylada itfaiye kuralım, ihtiyaç olduğunda kullanılsın.' Belediye Başkanı ne diyor? 'Her şeyi benden mi bekleyeceksiniz?' diyor. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: BOLU İTFAİYESİ 54 DAKİKA SONRA ORADAYDI

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "AKP Grup Başkan Vekili, Bolu itfaiyesinin 1,5 saat sonra gittiğini söyledi. Hani en nazik bir şekilde, 'Bilgi doğru değil' demekle yetineyim. İnsanların emeklerine yazık, insanların verdiği yangın mücadelesine saygı duyma gereğini hatırlatırım. Burada olay yeri yangın raporu belgesi var. 03.30'da alınıyor ihbar; ihbarı "0551..."le devam eden bir telefon numarası veriyor. Varış ve müdahale saati 04.24 yani Bolu İtfaiyesi, 11 araç ve 30 personeliyle ihbarı aldıktan 54 dakika sonra orada oluyor. Araçların tamamının plakaları belli, kullanılan su miktarı belli, kullanılan deterjan ve protein esaslı deterjan miktarı belli, Belediye Başkanımız hemen itfaiyeyle birlikte olay yerinde oluyor. Sözü edilen Bakanlar özel helikopterle beraber saat 11.00 civarında olay yerine intikal ediyorlar ve evet, arkadaşımızın söylediği gibi, '6-10' diye vefat sayısını bildirdikten sonra AKP'nin kongresinin bitmesini bekledikten sonra, saat 15.15'ten sonra vefat sayısını 66 olarak belirtiyorlar. Yani hiç olmazsa şöyle bir günde olayları ve gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçelim" diye konuştu.

USTA: BELEDİYE BAŞKANININ SORUMLULUĞUDUR

AK Parti'li Usta, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a cevaben, "1,5 saatlik söylediğim, itfaiyenin geç ulaşması meselesi. Bu binanın, otelin yanan bir cephesi var. O cephede insanlar 1,5 saat itfaiye gelir diye beklediler, itfaiye oraya hiç geçemedi bile. Sonrasında, gündüz biraz ışık gelince biz oraya bir itfaiyenin geçtiğini de gördük. 1,5 saat o insanlar, o camlarda, o itfaiyeyi beklediler, o tarafa geçemediler. Bu ayrıntıyı da unutmamak lazım ama canhıraş çalışan itfaiyecilerimizin hakkını elbette ki yemiyoruz. Onlar sayesinde pek çok insan kurtuldu, pek çok insanın çabası ve gayretiyle, birbirine desteğiyle kurtuldu. Orada canhıraş çalışan itfaiyecilerimizden bahsetmiyorum, itfaiyenin bu kapasitesini geliştirmek için oraya yakın bir itfaiye kurmak, 'Her şeyi benden beklemeyin' diyen Belediye Başkanının sorumluluğudur" dedi.

ŞANLITÜRK: MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİ DESTEKLİYORUZ

Genel Kurul'da yaşanan tartışmanın ardından Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili siyasi partiler görüşlerini açıklamaya devam etti. Bu sırada söz alan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Turizm merkezleri gibi insanların yoğun olarak yaşadığı yerlere kesinlikle itfaiye birimleri kurulmalıdır. Son yıllarda yaşadığımız depremlerden dolayı bütün binalarımızı nasıl depreme dayanıklı hale getirmeye çalışıyorsak hastane, okul, yurt, AVM gibi, insanların yoğun olarak kullandığı umumi binaların da yangına dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Hangi tarihte yapılırsa yapılsın, yürürlükteki son kanun, kural ve yönetmeliklere göre kendini yenilemeyen işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için belli bir süre verilmeli, bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen işletmelerin faaliyetleri durdurulmalıdır. Bu elim olay da göstermiştir ki insan hayatını ilgilendiren konulardan hiç taviz verilmeden gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Olay adalete intikal etmiştir, gerekli yargılamaların adil bir şekilde yapılarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancım tamdır. Bu konuyla ilgili Meclis araştırması önergesini destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KOÇYİĞİT: BAKANINIZ DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

DEM Parti grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise önerge hakkında şöyle konuştu:

"Şimdi, burada ortak bir komisyon kurarak sorumluluğu üzerinizden atamazsınız, bu işin sorumlusu sizsiniz. Sizin Bakanınız derhal istifa etmelidir, İl Özel İdaresindekiler görevden alınmalıdır, Valiliğin sorumluluğu açığa çıkarılmalıdır. Topu taca atarak bu işin içinden kurtulamazsınız, bu kadar açık ve net söylüyoruz: Toplumsal alanda infial yaratan her olayda gelip, 'Ortak komisyon kuralım, bu işi de siyasetüstü ele alalım' diyerek işin içinden çıkamazsınız, açık ve net. Komisyonları nasıl sulandırdığınızı da biliyoruz. Yenidoğan çetesindeki Komisyon sabah beşe kadar mesai yapıyor, ertesi gün gidecek aileler ile mağdur yakınlarıyla görüşecek, siz burada yoklama sayısını tutturun diye iptal ediyorsunuz ya. Bu kadar ciddiyetsizsiniz, bu kadar ciddiyetsizsiniz. Sizi ciddiyete davet ediyoruz, sorumluluk almaya davet ediyoruz, insan hayatına saygıya davet ediyoruz, adalete davet ediyoruz ama biliyoruz ki bütün bu davetlerin hiçbirine icabet etmeyeceksiniz. Onun için, bizler bu ülkede yaşayan halklar olarak sizden siyasi parti olarak da hesap soruyoruz; hesap soracağız, hesap soracağız."