TBMM Genel Kurulu'nda, 'televizyon programcısı' tartışması (2)

Politika

GENEL KURUL'DA, 'KENT UZLAŞISI' TARTIŞMASI

DEM Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Yerel demokrasiye yönelik baskınların yarattığı sorunların araştırılması' isimli önergenin görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti grubu adına önerge üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti'nin yerel demokrasiyi içselleştirdiğini belirterek, "Bölücü terör örgütü ve uzantıları bazı belediyeleri, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmakta, terör faaliyetlerinin desteklendiği lojistik merkezlere dönüştürmektedir. Terör ile demokrasi, bak, bunu iyi öğren, terör ile demokrasi, terör ile sivil siyaset aynı yerde olmaz. Siyasetçinin görevi teröre destek olmak değil, halkına, şehrine, ilçesine hizmetkar olmaktır. Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken hileli yöntemlerle, 'Kent uzlaşısı' adı altında bölücü örgüte hizmet edenlere müsamaha gösterilmesi asla beklenemez. Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında HDK çatı yapılanması mensuplarına ilişkin soruşturma açılmıştır. Anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen bu soruşturmaları farklı şekilde yönlendirmek, belediyelere yönelik bir operasyonmuş gibi sunmak doğru değildir. Bir belediye başkanı veya kamu görevlisi suç işlediğinde sadece seçilmiş olduğu için ayrıcalıklı bir statüye sahip olamaz" ifadelerini kullandı.

KOÇYİĞİT: SAYIN YÜKSEL ADINA ÇOK TALİHSİZ BİR KONUŞMA

AK Parti'li Yüksel'in açıklamaları üzerine DEM Parti sıralarından tepkiler gelirken söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koyçiğit, "Sayın Yüksel adına çok talihsiz bir konuşma. Ya, siz hukukçusunuz, gelip burada bütün Meclisin gözünün içine bakarak, Türkiye halklarının gözünün içine bakarak hukuku katlettiniz ya, katlettiniz. Ortada hukuk mukuk bırakmadınız. Anayasa'ya, aykırı olan bir KHK'yi savundunuz. Anayasa 127 çok açık, değil mi; 'Görevleriyle ilgili suçta.' Peki, bizim hangi belediye başkanımıza görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kayyum atanmış. Bana bir tane söyleyin, ben kürsüden ineceğim" dedi.

BAŞARIR: KOMİSYON KURALIM, TÜM BELEDİYE BAŞKANLARININ İLİŞKİLERİNİ ORTAYA KOYALIM

DEM Partili Koçyiğit'in açıklamaları Genel Kurul'da tansiyonu yükseltirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Başarır, "Ben bu tartışmayı hukuk seviyesinin dışına çıkarmak istemiyorum. Sayın Başkan, Adalet Komisyonu Başkanısınız, Türkiye bir hukuk devleti değil; bunu hepimiz biliyoruz. Neden? Bir hukuk devletinde savcı gözaltı kararı verdikten sonra basın bülteninde iddianamesini yayınlamaz? Bakın, biz bunu görüyoruz bu ülkede maalesef. Bir hukuk devletinde alt sınırı bir yıl olan bir suçtan bir gazeteci tutuklanmaz. Bir hukuk devletinde Beşiktaş Belediyesinde hiçbir somut delil yokken o Belediye Başkanı tutuklanmaz. Şimdi, belediyelerin terörle ilişkilerini ortaya koyuyorsunuz, gelin 2004 demiyorum, 1999'dan bugüne kadar okyanus ötesine giden, Fetullah Gülen'le görüşen, ona para yardımı yapan, Türkçe olimpiyatlarında onu öven, onu konuşan, hakaret eden herkesi yargılayın. Bakın, gelin komisyon kuralım, gelin komisyon kuralım, hemen burada bir komisyon kuralım, tüm belediye başkanlarının bugüne kadar ilişkilerini ortaya koyalım. Eğer bizim belediyelerimizden herhangi bir terör örgütüne 1 kuruş yardım yapan varsa yargılayın, biz de onu partide tutmayız ama bu iş iftirayla olmuyor, algıyla olmuyor" dedi.

YÜKSEL: BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONMUŞ GİBİ SUNMAK DOĞRU DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Başarır ve DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'e cevap vermek için söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu bir soruşturma söz konusu. Ben bir hukukçuyum, hukukçu olarak bunu ifade ediyorum. Burada HDK çatı yapılanması kapsamında yürütülen bir soruşturma, bazı belediye başkan yardımcılarının ve bazı belediye meclis üyelerinin terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğuyla ilgili iddialar söz konusu ve burada, bu soruşturmaları farklı şekilde yönlendirmek, belediyelere yönelik bir operasyonmuş gibi sunmak doğru değil. Burada, hep beraber soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz ve tabii ki savcılığın sunduğu deliller karşısında herkesin savunma hakkı var" değerlendirmesinde bulundu.

GÖKÇEK: MELİH GÖKÇEK 500 ADET SORUŞTURMA GEÇİRDİ

Birleşime verilen 5 dakikalık aranın ardından Genel Kurul, yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Karaca, konuşma talebinde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e söz hakkı verdi. Gökçek, "Melih Gökçek 500 adet soruşturma geçirdi belediye başkanlığı döneminde, belediye başkanlığı bittikten sonra da 20 tane soruşturma geçirdi. Ya, bu adam soruşturma geçirirken hepsine gidip ifade veriyor da sizinkilerle ilgili bir soruşturma olduğu zaman siz bu konularla ilgili gitmeyecek misiniz, bu konularla ilgili ifadenizi vermeyecek misiniz? Allah aşkına böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: KİM YETİM HAKKI YERSE, YARGILANSIN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Gökçek'in sözlerine cevaben, "Bu ülkede kim yolsuzluk yaparsa, kim yetim hakkı yerse yargılansın, Allah da belasını versin. Beşiktaş Belediye Başkanımızla ilgili sorulan sorulara gelince, bu soruların hepsini biz görebiliyoruz çünkü sorulan sorularla ilgili gizlilik kararı yok. Eğer somut, net, tek bir yolsuzlukla ilgili o savcı delil koyduysa bana yazıklar olsun. Ben bir kez daha teklif ediyorum bunu; Ali Mahir Başarır'ın milletvekili olduğu günden bugüne kadar sizlerin, tüm belediye başkanlarının, benim belediye başkanlarımın gelin mal varlığını araştıralım, namuslu insanlar, siyasetçiler bunu yapar. Şimdi, Osman Gökçek, sen bir televizyon kanalının sahibisin, sen 600 milyonluk bir malikanede oturuyorsun, sana soruyorum: Sen bunu nereden buldun? Şimdi, bunu sormayacaksın Osman Gökçek'e, sabah 06.00'da Osman Gökçek mışıl mışıl battaniyesine sarılıp yatacak, hiçbir suçu olmayan Rıza Akbulak gözaltına alınacak. Ya, yazıklar olsun. Böyle şey olur mu?" diye konuştu.

GÖKÇEK: BAŞARIR, 'BABANA RİCA ET HAKKIMDA TWEETLER ATMASIN' DEDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li Başarır'a, "100 kere anlattım anlamakta güçlük çekiyorsun, Beyaz TV benim değil diyorum hala elinde bir delil yok, 'var' diyorsun. '600 milyonluk ev var' diyorsun ben diyorum ki, Gel sana bunu 500 milyona verdireyim, kime istiyorsak bütün parayı da Mehmetçik Vakfına bağışlayayım, kabul ediyor musun? Hepsini, hepsini. Bunu söylemek istemiyorum. Geliyor, bana arka tarafta diyor ki, 'Babana rica et, benim hakkımda tweetler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.' Sonra geliyor, burada tekrar bu konuları açmaya çalışıyor. Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum" dedi.

BAŞARIR: GÖKÇEK, 'BEN BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM' DEDİ

CHP'li Ali Mahir Başarır ise AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek'in sözleri üzerine, "Ben kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana dedi ki, 'Babamla ilgili bana bunları söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim.' Aynen konu bu, gelelim, Bodrum'da benim kayınpederimin üzerine tek bir yazlık yok, sadece bir tek 100 metrekare kayınvalidemin evi var, hemen Meclis soruşturabilir hemen. Şimdi, bana diyorsun ki, '600 milyonluk evin var, 500 milyonu getir, vereyim.' Babacığım, biz de 500 milyon para nerede gezer, o kirli para sende olur ama bak haklısın, ben Bülent Kaya'ya hak veriyorum, ben bu tartışmayı bitiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Genel Kurul'da tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi. Genel Kurul, aranın ardından gündemindeki konular üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.