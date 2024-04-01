Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. Seçim yarışında bu sene Erdal Beşikçioğlu, Lal Denizli, Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi isimler de yer aldı.
Muğla Datça'da bağımsız aday olan gazeteci ve sunucu Mesut Yar, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının gerisinde yer aldı.
CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 34,38'te kaldı.
CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla birinci oldu. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti.
Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye adayı gösterdiği şarkıcı Davut Güloğlu, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.
İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker, yüzde 3,68oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.
İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olan AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki, yüzde 12.81 oranla CHP adayının ardından 2 sırada yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi Ankara Çankaya adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci, CHP ve AK Parti adaylarının gerisinde kalarak yüzde 6,03 oy oranına sahip oldu.Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı CHP'nin adayı Lâl Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu
Son Dakika › Politika › Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.
Denizli'de yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 15, AK Parti 3 ve YRP 1 seçim merkezinde önde tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kulaklık ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
31 Mart seçim sonuçlarındaki başarısızlığın ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ederken, Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti. Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise Akşener'in kurultay kararı aldığını iddia etmişti. Akşener'in bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 oy oranıyla seçildi. CHP 6 ilçe, AK Parti 9 ilçe, İYİ Parti ise 2 ilçede ipi göğüsledi.
Yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde en yakın sonuçları paylaşan anket şirketleri belirlendi. Aksoy Araştırma, BETİMAR ve AREA Araştırma, seçim sonuçlarına en yakın tahminleri yaparak güvenilirliklerini kanıtladılar.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında polisin zırhlı aracı devrildi ve 5 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomik programa odaklanması gerektiğini belirtti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Palaz'ın vefat haberini açıklama yaparken duyurdu ve başsağlığı diledi.
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