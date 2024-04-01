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Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları - Son Dakika
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Politika

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.

01.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:13
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. Seçim yarışında bu sene Erdal Beşikçioğlu, Lal Denizli, Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi isimler de yer aldı.

RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Muğla Datça'da bağımsız aday olan gazeteci ve sunucu Mesut Yar, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının gerisinde yer aldı.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

ÇEŞME'NİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI

CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 34,38'te kaldı.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

RAKİBİNİ SOLLADI

CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla birinci oldu. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

DAVUT GÜLOĞLU 2. SIRADA

Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye adayı gösterdiği şarkıcı Davut Güloğlu, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

HAKAN PEKER BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker, yüzde 3,68oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

BEŞİKTAŞ'TAN BAĞIMSIZ ADAY OLMUŞTU

İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olan AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki, yüzde 12.81 oranla CHP adayının ardından 2 sırada yer aldı.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları

İRFAN DEĞİRMENCİ YÜZDE 6 OY ALDI

Türkiye İşçi Partisi Ankara Çankaya adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci, CHP ve AK Parti adaylarının gerisinde kalarak yüzde 6,03 oy oranına sahip oldu.

Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı CHP'nin adayı Lâl Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu

Erdal Beşikçioğlu, İrfan Değirmenci, Davut Güloğlu, Lal Denizli, Hakan Peker, Mesut Yar, Denizli, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları - Son Dakika

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