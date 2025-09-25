Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki

Haberin Videosunu İzleyin
Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki
25.09.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki
Haber Videosu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hava sahası ihlallerine karşı savaş uçaklarını düşürme seçeneğini değerlendirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta ABD basınına açıklamalarda bulundu.

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda "iklim değişikliği ve yeşil enerjinin tarihin en büyük aldatmacası olduğu" şeklindeki açıklamalarına ilişkin soruya cevap veren Ursula von der Leyen, "Biz, yenilenebilir enerjiyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bunun iklim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'da iyi iş imkanları sağlıyor ve fosil yakıtlardan daha ucuz. Çünkü onları ithal etmek zorunda değiliz. Yenilenebilir enerji bize bağımsızlık ve enerji güvenliği kazandırıyor" dedi.

"RUS FOSİL YAKITLARININ ARKA KAPIDAN AVRUPA'YA GİRMESİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yaptırım uygulamak için AB ülkelerinin Rusya'dan enerji alımını durdurmasını şart koştuğu yönündeki soruya von der Leyen, "Başkan Trump halklı. Kabul edilemez olan şey, Rus fosil yakıtlarının arka kapıdan Avrupa'ya girmesidir" cevabını verdi.

Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Rus fosil yakıtlarının ithalini büyük oranda azalttığına dikkat çeken von der Leyen, "Çok büyük düşüş sağladık. Ancak sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) arka kapıdan geldiğini görüyoruz. Bu yüzden Avrupa pazarına Rusya'dan gelen LNG'ye yaptırım uygulanmasını teklif ettik" diye konuştu.

Trump'ın 'Uçaklar düşürülmeli' çıkışı sonrası AB'den dikkat çeken sözler

"BİRKAÇ AY İÇİNDE LNG'DEN TAMAMEN VAZGEÇMEZ ZORUNDA KALACAKLAR"

ABD Başkanı Trump'ın "Avrupa'nın kendisi aleyhinde bir savaşı finanse ettiği" yorumlarının sorulması üzerine von der Leyen, "Bakın, üç sene önce savaş başladığında gerçekten Rus gazına büyük bir bağımlılık vardı. Putin, gazı kesti ve büyük bir enerji krizi yaşadık. Tedarik yollarımızı diğer ülkelere ve dostlarımıza çeşitlendirdik. Yenilenebilir enerji ve nükleere büyük yatırımlar yaptık. Bu sayede bugün Rus fosil yakıtlarından neredeyse kurtulduk. Bu yüzden doğru, bu işi bitirmemiz gerekiyor. Rus fosil yakıtlarından kurtulmamız lazım. Bu, Rusya'nın savaş kasasını dolduruyor" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "AB'de hala LNG ve Rus petrolü kullanan bazı üye devletler var ve biz burada çok net bir yaptırım paketi hazırladık. Birkaç ay içinde LNG'den tamamen vazgeçmek zorundalar, çünkü artık yaptırım kapsamına alındı" şeklinde konuştu.

ÇİN SİYASİ NEDENLERLERLE TARİFE UYGULAMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Trump'ın AB'den Çin'e yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamasını talep etmesine ilişkin soru üzerine von der Leyen, "Putin'in savaş kasasını mümkün olduğunca azaltmamız gerektiği doğrudur. Bu nedenle örneğin Rus fosil yakıtlarından elde edilen rafine ürünlere zaten bir yasak getirdik ve bu yasak, örneğin Türkiye ve Hindistan gibi ülkeleri de etkiliyor. Ancak aynı zamanda bankalara, rafinerilere ve yatırımlarımızı hala deldiğini gördüğümüz farklı şirketlere de yaptırım uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan siyasi bir kararla Çin'e tarife uygulamalarının mümkün olmadığını ifade eden von der Leyen, "Bizim siyasi sistemimizde, dış politika nedenleriyle gümrük vergisi uygulanması mümkün değil. Gümrük vergisini ancak ekonomik nedenlerle uygulamaya koyabiliriz" dedi.

"RUS SAVAŞ UÇAKLARINI DÜŞÜRME SEÇENEĞİ MASADA"

Rusya'nın gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerine ve ABD Başkanı Trump'ın Avrupa hava sahasını ihlal eden uçakların vurulması gerektiği yönündeki açıklamalarına "bu kararın NATO'ya ait olduğu" şeklinde cevap veren von der Leyen, "Fakat topraklarımızın her bir santimetrekaresini savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da hava sahamıza izinsiz bir giriş olması durumunda, uyarı yapıldıktan ve durum açıkça belirtildikten sonra izinsiz giriş yapan savaş uçağını düşürme seçeneğinin masada olduğu anlamına gelir" diye konuştu.

"Türkiye'nin bunu 10 yıl önce yaptığı" şeklindeki yoruma, "Evet" diyerek cevap veren von der Leyen, böyle bir adımın NATO'nun beşinci maddesiyle ilgili olduğunu söyledi. Rusya'nın Avrupa'yı uzun bir süredir sınadığı, Avrupa'nın ne zaman yanıt vereceği sorusuna von der Leyen, "Rusya, bizi her alanda sınıyor. Uzun yıllardır yaşadığımız ve Rusya'nın AB ile diğer demokrasilere karşı yürüttüğü hibrit bir savaş bu. Bu nedenle farklı alanlarda karşılık veriyoruz. Dediğim gibi, bu NATO'nun kararı olmakla birlikte çok açık söylemek isterim; topraklarımıza dokunmayın" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ"

Filistin devletini tanıyan ülkelerin bu hamlesinin etkileri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine Ursula von der Leyen, "Bence en önemlisi, iki devletli çözüm konusunda mutlak bir mutabakat sağlanmış olmasıydı. En önemlisi bu. Burada, Avrupa'da da tam bir birlik söz konusu. Geleceği iki devletli çözümde görüyoruz ve bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Güvenlik, Güvenlik, Politika, Sözler, Enerji, Çevre, Çevre, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den 3 futbolcu için açıklama: İddialar asılsızdır Fenerbahçe'den 3 futbolcu için açıklama: İddialar asılsızdır
Sedat Peker’in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
İstanbul’un göbeğinde avukata kanlı pusu Saldırı anı kamerada İstanbul'un göbeğinde avukata kanlı pusu! Saldırı anı kamerada
Bomba iddia Trump’ın İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine karşı mı Bomba iddia! Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı mı?
Tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesti, aracı yumrukladı Tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesti, aracı yumrukladı
PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'i protesto etti
Şara’dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Suriye lideri Şara’dan BM’de sürpriz Türkiye mesajı Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı
Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu
Beşiktaş’tan bu sezon bir ilk Beşiktaş'tan bu sezon bir ilk
Erdoğan’dan Macron’a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu’ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir
Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı
50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandılar Feci kazada bilanço ağır 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandılar! Feci kazada bilanço ağır
Şehri ayağa kaldıran iddia Vali çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı Şehri ayağa kaldıran iddia! Vali çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı
Erdoğan, BM İklim Zirvesi’nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık
Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş farka koştu Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş farka koştu

16:03
Osimhen’den taraftarı havalara uçuracak haber
Osimhen'den taraftarı havalara uçuracak haber
15:41
Galatasaray’a müjde Çuvalla para hesaba geçti
Galatasaray'a müjde! Çuvalla para hesaba geçti
15:27
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor
15:07
Özel hastanede erken doğum skandalında doktor gözaltına alındı
Özel hastanede erken doğum skandalında doktor gözaltına alındı
15:01
Aylardır ortalarda yoktu Acun Ilıcalı’dan bomba Fenerbahçe itirafı
Aylardır ortalarda yoktu! Acun Ilıcalı'dan bomba Fenerbahçe itirafı
14:46
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
14:27
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş’a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
14:07
Kulübe verdiği 360 milyon TL’yi geri mi aldı Ali Koç’tan açıklama var
Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? Ali Koç'tan açıklama var
14:02
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
13:25
KKTC’de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti
12:38
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
12:17
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi MSB’den tartışılan iddiaya yanıt
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt
11:59
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD’ye farklı bir rotadan gitti
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti
11:37
Erzurum’da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
11:28
Tepki çeken atama Okul önünde toplanan öğrenciler ’’Tacizci istemiyoruz’’ sloganı attı
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler ''Tacizci istemiyoruz'' sloganı attı
10:45
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 16:09:52. #7.13#
SON DAKİKA: Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.