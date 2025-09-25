Von der Leyen: Hava sahası ihlallerine sert tepki

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta ABD basınına açıklamalarda bulundu.

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda "iklim değişikliği ve yeşil enerjinin tarihin en büyük aldatmacası olduğu" şeklindeki açıklamalarına ilişkin soruya cevap veren Ursula von der Leyen, "Biz, yenilenebilir enerjiyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bunun iklim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'da iyi iş imkanları sağlıyor ve fosil yakıtlardan daha ucuz. Çünkü onları ithal etmek zorunda değiliz. Yenilenebilir enerji bize bağımsızlık ve enerji güvenliği kazandırıyor" dedi.

"RUS FOSİL YAKITLARININ ARKA KAPIDAN AVRUPA'YA GİRMESİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yaptırım uygulamak için AB ülkelerinin Rusya'dan enerji alımını durdurmasını şart koştuğu yönündeki soruya von der Leyen, "Başkan Trump halklı. Kabul edilemez olan şey, Rus fosil yakıtlarının arka kapıdan Avrupa'ya girmesidir" cevabını verdi.

Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Rus fosil yakıtlarının ithalini büyük oranda azalttığına dikkat çeken von der Leyen, "Çok büyük düşüş sağladık. Ancak sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) arka kapıdan geldiğini görüyoruz. Bu yüzden Avrupa pazarına Rusya'dan gelen LNG'ye yaptırım uygulanmasını teklif ettik" diye konuştu.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE LNG'DEN TAMAMEN VAZGEÇMEZ ZORUNDA KALACAKLAR"

ABD Başkanı Trump'ın "Avrupa'nın kendisi aleyhinde bir savaşı finanse ettiği" yorumlarının sorulması üzerine von der Leyen, "Bakın, üç sene önce savaş başladığında gerçekten Rus gazına büyük bir bağımlılık vardı. Putin, gazı kesti ve büyük bir enerji krizi yaşadık. Tedarik yollarımızı diğer ülkelere ve dostlarımıza çeşitlendirdik. Yenilenebilir enerji ve nükleere büyük yatırımlar yaptık. Bu sayede bugün Rus fosil yakıtlarından neredeyse kurtulduk. Bu yüzden doğru, bu işi bitirmemiz gerekiyor. Rus fosil yakıtlarından kurtulmamız lazım. Bu, Rusya'nın savaş kasasını dolduruyor" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "AB'de hala LNG ve Rus petrolü kullanan bazı üye devletler var ve biz burada çok net bir yaptırım paketi hazırladık. Birkaç ay içinde LNG'den tamamen vazgeçmek zorundalar, çünkü artık yaptırım kapsamına alındı" şeklinde konuştu.

ÇİN SİYASİ NEDENLERLERLE TARİFE UYGULAMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Trump'ın AB'den Çin'e yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamasını talep etmesine ilişkin soru üzerine von der Leyen, "Putin'in savaş kasasını mümkün olduğunca azaltmamız gerektiği doğrudur. Bu nedenle örneğin Rus fosil yakıtlarından elde edilen rafine ürünlere zaten bir yasak getirdik ve bu yasak, örneğin Türkiye ve Hindistan gibi ülkeleri de etkiliyor. Ancak aynı zamanda bankalara, rafinerilere ve yatırımlarımızı hala deldiğini gördüğümüz farklı şirketlere de yaptırım uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan siyasi bir kararla Çin'e tarife uygulamalarının mümkün olmadığını ifade eden von der Leyen, "Bizim siyasi sistemimizde, dış politika nedenleriyle gümrük vergisi uygulanması mümkün değil. Gümrük vergisini ancak ekonomik nedenlerle uygulamaya koyabiliriz" dedi.

"RUS SAVAŞ UÇAKLARINI DÜŞÜRME SEÇENEĞİ MASADA"

Rusya'nın gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerine ve ABD Başkanı Trump'ın Avrupa hava sahasını ihlal eden uçakların vurulması gerektiği yönündeki açıklamalarına "bu kararın NATO'ya ait olduğu" şeklinde cevap veren von der Leyen, "Fakat topraklarımızın her bir santimetrekaresini savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da hava sahamıza izinsiz bir giriş olması durumunda, uyarı yapıldıktan ve durum açıkça belirtildikten sonra izinsiz giriş yapan savaş uçağını düşürme seçeneğinin masada olduğu anlamına gelir" diye konuştu.

"Türkiye'nin bunu 10 yıl önce yaptığı" şeklindeki yoruma, "Evet" diyerek cevap veren von der Leyen, böyle bir adımın NATO'nun beşinci maddesiyle ilgili olduğunu söyledi. Rusya'nın Avrupa'yı uzun bir süredir sınadığı, Avrupa'nın ne zaman yanıt vereceği sorusuna von der Leyen, "Rusya, bizi her alanda sınıyor. Uzun yıllardır yaşadığımız ve Rusya'nın AB ile diğer demokrasilere karşı yürüttüğü hibrit bir savaş bu. Bu nedenle farklı alanlarda karşılık veriyoruz. Dediğim gibi, bu NATO'nun kararı olmakla birlikte çok açık söylemek isterim; topraklarımıza dokunmayın" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ"

Filistin devletini tanıyan ülkelerin bu hamlesinin etkileri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine Ursula von der Leyen, "Bence en önemlisi, iki devletli çözüm konusunda mutlak bir mutabakat sağlanmış olmasıydı. En önemlisi bu. Burada, Avrupa'da da tam bir birlik söz konusu. Geleceği iki devletli çözümde görüyoruz ve bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.