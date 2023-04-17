"Vur de vuralım" sloganına verdiği yanıtla gündem olan Bakan Akar'dan açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de katıldığı AK Parti milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını söyleyen Akar, "Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım" diye konuştu.
Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" karşılığını verdi.
Gençlerin sloganına verdiği yanıtla tartışma yaratan Bakan Akar ise tepkilere katıldığı bir etkinlikte yanıt verdi. Bakan Akar, "Orada terörle mücadeledeki Mehmetçik'in başarısından, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Devamında da açık ve net şekilde görülüyor ki terör örgütlerinden, ülkemize yönelik tehditlerden bahsediyoruz.
Biz terörle mücadele dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Hayretle, üzüntüyle takip ediyoruz. Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkışını değerlendiren CHP TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Sayın Akar'ı devlet adabına davet ediyoruz" dedi. Akar'ın zaman zaman bakanlık ile bağdaşmayan tavırlarına rastlandığına değinen Ceylan, "PKK ve FETÖ'ye biz de karşıyız. Ancak PKK ve FETÖ ile mücadelenin yeri sahadır. Bu söylemlerin yeri de bu tarz toplantılar değildir. Bu hassasiyetini FETÖ ve PKK'ye göstermesini tavsiye ediyor ve tavrından dolayı kendisini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise "PKK ve FETÖ'ye Türk halkı topyekün karşı. Hangi bağlamda söylenirse söylensin, bir siyasetçinin bu tarz bir söylemde bulunması yanlış" derken "Her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı" uyarısında bulundu.
Akar'ın açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, paylaşımında "Hulusi Efendi! FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktığında niye ölmedin? Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz? Kimi sıraya aldınız? Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.
Son Dakika › Politika › 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıtla gündem olan Bakan Akar'dan açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir - Son Dakika