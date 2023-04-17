"Vur de vuralım" sloganına verdiği yanıtla gündem olan Bakan Akar'dan açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir - Son Dakika
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"Vur de vuralım" sloganına verdiği yanıtla gündem olan Bakan Akar'dan açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir

17.04.2023 14:26

Milli Savunma Bakanı Akar, katıldığı bir etkinlikte "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarının atılmasının ardından, "Bekleyin, onun da zamanı gelecek" karşılığını verdi. Sözleri gündem yaratan Bakan Akar tepkilere istinaden, "Orada terörle mücadeledeki Mehmetçik'in başarısından, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Devamında da açık ve net şekilde görülüyor ki terör örgütlerinden, ülkemize yönelik tehditlerden bahsediyoruz. Bu çarpıtmadır, gaflettir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de katıldığı AK Parti milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını söyleyen Akar, "Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım" diye konuştu.

BAKAN AKAR: ONUN DA ZAMANI GELECEK BEKLEYİN

Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" karşılığını verdi.

AKAR'DAN TEPKİLERE YANIT: ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERDEN BAHSEDİYORUZ

Gençlerin sloganına verdiği yanıtla tartışma yaratan Bakan Akar ise tepkilere katıldığı bir etkinlikte yanıt verdi. Bakan Akar, "Orada terörle mücadeledeki Mehmetçik'in başarısından, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Devamında da açık ve net şekilde görülüyor ki terör örgütlerinden, ülkemize yönelik tehditlerden bahsediyoruz.

"BU ÇARPITMADIR, GAFLETTİR"

Biz terörle mücadele dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Hayretle, üzüntüyle takip ediyoruz. Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir" diye konuştu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan.

AKAR'IN VERDİĞİ YANITA TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkışını değerlendiren CHP TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Sayın Akar'ı devlet adabına davet ediyoruz" dedi. Akar'ın zaman zaman bakanlık ile bağdaşmayan tavırlarına rastlandığına değinen Ceylan, "PKK ve FETÖ'ye biz de karşıyız. Ancak PKK ve FETÖ ile mücadelenin yeri sahadır. Bu söylemlerin yeri de bu tarz toplantılar değildir. Bu hassasiyetini FETÖ ve PKK'ye göstermesini tavsiye ediyor ve tavrından dolayı kendisini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray.

"PKK VE FETÖ'YE TÜRK HALKI TOPYEKÜN KARŞI"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise "PKK ve FETÖ'ye Türk halkı topyekün karşı. Hangi bağlamda söylenirse söylensin, bir siyasetçinin bu tarz bir söylemde bulunması yanlış" derken "Her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı" uyarısında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt.

"KİMİ VURACAK, KİMİ ÖLDÜRECEKSİNİZ?"

Akar'ın açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, paylaşımında "Hulusi Efendi! FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktığında niye ölmedin? Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz? Kimi sıraya aldınız? Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.

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Son Dakika Politika 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıtla gündem olan Bakan Akar'dan açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Vur de vuralım" sloganına verdiği yanıtla gündem olan Bakan Akar'dan açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir - Son Dakika
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