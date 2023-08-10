Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Edirne Valisi Yunus Sezer nereli, kaç yaşında? Edirne Valisi kim oldu?

EDİRNE VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer oldu.

EDİRNE VALİSİ YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya gelen Sezer; ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 5 Kasım 2018'de Kırıkkale'ye vali olarak atanmıştır. 11 Eylül 2021 tarihinde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başkanlığına atanmıştır. 2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla: (Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurt dışı stajı,(Giresun) Alucra Kaymakamı, (Sivas) Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, (Diyarbakır) Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valisi görevlerinde bulundu.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi: