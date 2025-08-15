Yerli Vagonlar Güvenliği Artıracak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demir yollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Üstelik TSI sertifikasına sahip bu vagonlarımız, Avrupa demiryollarında da kullanılabilecek ve Türkiye'nin demiryolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a geldi. İl Protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu ilk olarak, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan tank taşıma vagonu teslimat törenine katıldı. Törende Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile il protokolü ve işçiler yer aldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün, demir yolu sanayi ve tren işletmeciliğimizin öncü kuruluşları TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında UAIS tipi askeri araç taşıma vagonları teslim törenini gerçekleştirerek yerli ve milli demir yolu sanayimizin yeni bir zaferine tanıklık ediyoruz. Demir yolu sanayimizin kalbi TÜRASAŞ'ın Sivas Bölge Müdürlüğü'ndeki tesislerimizde bu özel anı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı'nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerli ve milli üretim ile ülkemizi küresel bir güç haline getiren adımları bir bir atıyoruz. Ulaşım, savunma, enerji, tarım, sağlık, hangi alanda olursa olsun yerli ve milli üretim, bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün temel taşıdır. Ama özellikle savunma ve ulaşım sektörleri, stratejik önemleriyle bir ülkenin temel taşları olarak öne çıkıyor. Savunma sanayii, kalenin surları gibi ülkeyi dış tehditlere karşı koruyan sağlam bir kalkan oluştururken, ulaşım ise refahı ve gelişimi taşıyan, toplumu birleştiren ve ileriye götüren bir köprü vazifesi görüyor. Bir ülkenin stratejik gücünü bu iki sektörün uyumu belirler; biri güvenliği, diğeri refahı taşır, ama ancak birlikte tam bir bütün oluştururlar. Bu noktada üstün harekat kabiliyeti, ateş gücü ve komuta kontrol sistemi gibi yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemiyle dünyanın en gelişmiş tankları arasında sayılan Altay tankımızı da taşıyabilecek UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının teslim töreni de bu vizyonun en somut örneklerinden biridir dedi.

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİYLE MÜHRÜNÜ VURAN KONUMA ULAŞTI'

Türkiye'nin geçmişte ambargolar ve dışa bağımlılığın ağır bedellerini ödemiş bir ülke olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, şöyle konuştu1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uçaklarımızın alıkonulması, telsiz gibi temel ekipmanların dahi engellenmesi, yerli üretimin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama hamdolsun her ambargo, her baskı ve haksızlık bize yeni bir kapı araladı. Dün ambargolara, çifte standartlara ve diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye bugün savunma sanayi ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran bir konuma ulaştı. Sadece savunma sanayi ürünlerimizle değil artık ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile milli aracımız Togg ile milli elektrikli trenlerimizle, metrolarımızla, yerli sinyalizasyon sistemlerimizle tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz. Demir yollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu, 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demir yolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de yerli ve milli demir yolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayimizi geliştirmekti. Bu hususta yapılabilecek yasal düzenlemeyi yapıp özel sektörümüzün önünü açtık. Şu anda bizleri bir araya getiren TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. TÜRASAŞ, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki tesisleriyle, yerli mühendislik gücüyle ürettiği yeni nesil lokomotiflerden elektrikli tren setlerine, yük vagonlarından, cer motorlarına ve bojiye kadar yeni nesil araçlarla; sadece Türkiye'nin değil, küresel demiryolu sektörünün de parlayan yıldızlarından oldu. Milli banliyö setlerimiz, E5000 Milli Elektrikli Lokomotifimiz, saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' tren setlerimiz ve 225 kilometre hıza ulaşacak hızlı tren setlerimiz, uluslararası standartlarda yerli teknolojimizin gurur verici örnekleridir. Yeni yatırım ve projeleriyle de büyümeye devam etmektedir. Belki aranızda hatırlayanlar olacaktır. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bir Sivas ziyaretinde, ülkemizde yapılan tüm yatırımlara engel olmaya çalışanlara karşı 'TÜRASAŞ'ı inadına büyüteceğiz' demişti. Hamdolsun biz de geçen yıl demiryolu araçlarının en önemli bileşeni olan Boji Üretim Fabrikası'nı açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne fabrika kazandırdık ve Sivaslı hemşerilerimize istihdam oluşturduk. Hatta bugünkü törenimizde TÜRASAŞ'ın son alımla birlikte bünyesine kattığı 268 nitelikli işçimizden işlemlerini tamamlayan 240 kardeşimiz de görevlerine başlayacaklar. Bu vesileyle her birine, bu büyük ailenin yeni üyeleri olarak hoş geldiniz diyor, yüce Rabbimizden kazasız ve belasız başarılarla dolu bir çalışma hayatı diliyorum.

'TÜRK MÜHENDİSLERİNİN ALIN TERİYLE ÜRETİLDİ'

Teslim edilen vagonlarla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, Şu an teslim ettiğimiz UAIS tipi askeri araç taşıma vagonları, yüzde 95 yerlilik oranıyla, tamamen Türk mühendislerinin alın teriyle üretildi. 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu vagonlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu vagonlarından ilk etapta 100 adet üretmeyi planladık ve üretimi tamamladığımız ilk 50 vagonu TCDD Taşımacılık'a teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kalan 50 vagonu da önümüzdeki yıl içerisinde teslim edeceğiz. Sivil taşımacılığa da hizmet edecek bu vagonlarımız özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek şekilde üretildi. Başta Altay Tankı olmak üzere Korkut, Samur, Kirpi, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve TOMA gibi ulusal güvenliğimiz için öneme haiz stratejik araçları demir yoluyla güvenli ve hızlı bir şekilde taşıyacak. TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demir yollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Üstelik TSI sertifikasına sahip bu vagonlarımız, Avrupa demiryollarında da kullanılabilecek ve Türkiye'nin demir yolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir ifadelerini kullandı.

'YHT İLE SİVAS-ANKARA ARASINDA 1 MİLYON 900 BİN YOLCU TAŞIDIK'

Coğrafi konumuyla Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu'ya bağlayan Sivas, doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkale'ye kadar Anadolu'yu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Konumu gereği ülkenin tüm kara ve demir yolu güzergahlarının arasında bir köprü niteliği de taşıyor. Bu nedenle Sivas ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Bugüne kadar Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 202 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 617 kilometreye yükselttik. Şarkışla- Kaynar, Hafik- Doğanşar, Sivas-Çamlıbel- Tokat, Koyulhisar-Mesudiye, Reşadiye-Gölova- İmranlı Ayrımı ile Kangal-Çetinkaya Ayrım Divriği Yolları ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini hayata geçirdik. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımı zorlaştıran bin 750 metre rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde bin 567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ni bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, çift tüplü olarak inşa ettik. Sivas'ın ulaşım ağını tüm ulaşım modlarıyla birlikte güçlendiriyoruz. 2010 yılında modern mimariyle Selçuklu mimarisini birleştiren özgün tasarımıyla 3 milyon kapasiteli Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana Ankara-Sivas arasında YHT ile yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcu taşıdık. Sivas'ta bugün gelinen noktada, adeta tarih yazdığımızı görüyoruz. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz doğru yatırım hamleleri ile ülkemizin kavşak noktasında yer alan ilimiz, yeniden canlandı ve hareketlendi. Bundan sonra da Sivas, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından desteklenen yeni projelerle, yeni atılımlarla bölgesel ve ulusal alanda ülkemizin vitrini haline gelmeye devam edecektir dedi.

Bakan Uraloğlu, Sivas-Tokat kara yolu üzerinde bulunan Çambıbel Tüneli ihalesinin 23 Eylül'de yapılacağını, Sivas Kuzey Çevre Yolu projesinin de yatırım programına dahil edilmesi itin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Uraloğlu'na konuşması sonrası fabrikada üretilen tank taşıma vagonunun maketi hediye edildi. Daha sonra programa katılan protokol üyeleri dua ederek, üretilen vagonların teslimatı gerçekleştirildi.