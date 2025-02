Politika

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy , "Rusya- Ukrayna savaşındaki çabaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini istemiyoruz. Bence bu bütün bunları istemememiz oldukça adil bir duruş" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışına katılan Zelenskiy, açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrılmadan önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BÜTÜN KATİLLER CEZALANDIRILMALIDIR'

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile somut konular hakkında müzakereler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Her şeyden önce Rusya-Ukrayna savaşındaki çabaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Her ne olursa olsun uluslararası hukukun egemenliğini, toprak bütünlüğünü her zaman desteklemeliyiz. ve buradaki söz konusu ilişki 5-10 kişinin ilişkisi değil. Söz konusu on binlerce, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi, yetimlerin oluşması, evlerin yıkılması. Bu nedenle bu vesileyle aslında evinizde, ülkenizde Ukraynalı yetim çocuklarının ağırlanmasından dolayı teşekkür etmek isterim. Bir diğer noktada Rusya'nın 20 binden fazla Ukraynalı çocuğu zorla tehcir etmesi söz konusu. Bu nedenle burada ticaretmiş, ilişkiymiş bunları konuşamayız. Savaşın başından beri ABD, bize yardımcı oldu; stratejik partnerimizdi ve herkes anlıyor ki bu savaş Rusya'nın saldırganlığı sonucu oldu; suçlusu Putin'dir. Ancak en yakın zamanda bu savaşın bitmesini istiyoruz. Adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini istemiyoruz. ve bence bu bütün bunları istemememiz oldukça adil bir duruş. Bütün katiller cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NE KATILMALIYIZ'

Erdoğan'la görüşmelerinde, güvenliklerinin garantisi için Ukrayna'nın NATO üyeliğinden bahsettiğini aktaran Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu biliyor ve kendisi de bunu desteklediğini, Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti. O bunun önemini anlıyor ve Avrupa'daki birçok kişi de bunu anlıyor. Avrupa liderlerinin yüzde 99'u bizim NATO üyeliğimizi destekliyor. ve eğer NATO olmayacaksa hangi garantilerden söz edeceğiz? Bizim güçlü bir ordumuz var, evet. Ancak onu destekleyebilmemiz için sürekli olarak silaha, paraya ihtiyacımız olacak. Onun dışında aynı zamanda ekonomik güvenlik garantileri almalıyız. Bunun için Avrupa Birliği'ne katılmalıyız" dedi.

'SATRANÇ OYNAYAMAYIZ'

Zelenskiy, savaşı bitirmek için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Her şey, partnerler arasında açık bir iletişimle olmalı. Satranç oynayamayız. Çünkü bu satranç bazen onlarca, bazen yüzlerce, bazen binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Tam da bu nedenle düşünüyorum ki ABD'nin Rusya ile ikili ilişkisi ticari olabilir. Bunu beğensem de beğenmesem de bu onların ikili iş birliği ve ABD'nin kendi kararı. Onların politik izolasyonundan Putin'i çıkardıklarını gözlemliyoruz. Ancak ne zaman ki bizim savaşın bitmesine ilişkin planlarımız, bunları dediğimizde, bu aklımızda sorular yaratıyor" diye konuştu.

'ANAYASAMIZI İHLAL EDEN BEN DEĞİL, KENDİSİ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Anayasası'na göre kendisinin görev süresinin dolduğuna ilişkin iddiasını değerlendiren Zelenskiy, "Putin bizim anayasamızı pek bilmiyor. Anayasamızı ihlal eden ben değil; kendisi. Çünkü Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ihlal etti. Ukrayna'daki güncel mevzuata göre savaş devam ederken, herhangi bir seçim yapılamaz. Bu olağanüstü hal mevzuatında da yazıyor, anayasada da yazıyor" dedi.

'YETİMLERİMİZ KONUSUNDA ÇOK DESTEK OLUYORSUNUZ'

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Kırım Tatarlarının esaretinin konuşulduğunu anlatarak, "Hepimiz eşitiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun. Rusya, Kırım Tatarlarını terörizmle suçluyordu. Kırım Tatarlarını ve diğer siyasi tutsakları konuştuk. Birçoğu Ukrayna vatandaşı elbette. Çok farklı ırk ve dinlere mensup insanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de geri getirmemiz için destek oldu. Özellikle de Kırım Tatarlarının geri getirilmesine ilişkin destek olmuştu. Eşim de Emine Hanım ile aynı konseptte görüştüler. Özellikle çocukların geri getirilmesi konusunda biliyorsunuz. Zaten yetimlerimiz konusunda çok destek oluyorsunuz. Ancak maalesef çok fazla yetim var. Cumhurbaşkanı'na da ifade ettim. 10 bin esaret içinde insan var. Bunların geri getirilmesi çok zor. Bizim hapishanelerimizde on bin Rus yok ki. Onların insanlarını kaçırmadık, öldürmedik, hapse atmadık. Herkese karşı herkes formatında bir esir değişimi olmalıdır. Bu insani boyutunda çok önemlidir" diye konuştu.

TİCARİ İLİŞKİLER

Türkiye ile savunma sanayi alanında da görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Bayraktar'lar ile görüştük. Ukrayna'da ofisleri açıldı ve karşılıklı satın almalar dışında da görüşüyoruz. Özellikle ülkenizin süper motorları Ukrayna'da üretiliyor ve bu da yine iş birliği alanı. Aynı zamanda dron alanı çok önemli. İnanıyorum ki bu noktada Türkiye ile iş birliğimiz sürecektir. Bunun dışında Türkiye, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için iki korvet inşa etti, birinin inşası tamamlandı, diğeri 2026'da tamamlanmış olacak. Bütün bunları tabii somutlaştırmak, sürdürmek isteriz" dedi

'HER GİRİŞİM, RUSLAR TARAFINDAN ENGELLENECEKTİR'

Zelenskiy, Karadeniz'in güvenliği ve Karadeniz'de ticari gemilerin serbest ve güvenli seferinin sağlanması konusuna ilişkin, "Bildiğiniz üzere bir koridorumuz vardı savaşın başında devam eden. Rusya, Karadeniz'i bloke etmişti ancak akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye ve Birleşmiş Milletler'le platform oluşturduk. Platformda, Ruslar, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna vardı. Bu koridor iki taraftan da kontroller ile devam edecekti. Sonrasında Rusya bu koridoru bloke etti. Tam da bu nedenle çıktılar bu platformdan ve yeniden farklı silah sistemleriyle bunu provoke etmeye başladılar ve saldırıya başladılar. Bu nedenle bizim başka bir deniz koridoru açmamız gerekti. Özellikle Karadeniz'in komşu ülkeleriyle beraber. Bizim için daha pahalıya mal oluyor. Eskiden gıda ürünleri sınırlaması vardı ancak enerji gibi konuları da dahil edebiliyoruz artık bu koridora. Ama Ukrayna'nın para kazanacağı her türlü girişim, savaş bitene kadar Ruslar tarafından engellenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOCUKLARIMIZ SAVAŞIN ÇOCUKLARI HALİNE GELDİ'

Zelenskiy, adil bir barıştan yana olduklarını kaydederek, "Bir babayım. Özellikle Erdoğan ile görüştüğüm zaman bana torunlarını anlatır. Ben de çocuklarımı anlatırım. Yürüyüşümüzde hep çocuklarımızı, torunlarımızı, ailelerimizi konuşuyoruz. Bana soruyor, 'Çocukların nasıl' diyor. Benim çocuklarım, Ukrayna'daki her çocuk gibi. Maalesef çocuklar çok olgunlaşmak zorunda kaldı, savaş nedeniyle. Gerçekten de çocukluklarını kaybettiler. Çocuklukları alındı, yılları gitti. Olgunlaştılar, büyüdüler, evet. Çok bireysel oldular, güçlü oldular. Ancak böyle şeyler, o çocuklukla, çocuğun gözündeki ışık, duygu kayboldu. Bunu göremiyoruz. Bir baba olarak benim bunu fark etmem gerçekten de zor. Bunlar savaşın çocukları haline geldiler. Ukrayna'daki diğer bütün ebeveynler gibi ben de Ukrayna'da eğitim görenler, benim oğlum örneğin, kızım çocuk değil artık. Neredeyse 21 yaşında üniversite okuyor oğlum. Benimle hepsi, Ukrayna'dalar, hepimiz birlikteyiz ülkede. Elbette çok nadir görüşebiliyoruz güvenlik nedeniyle. Ancak görüştüğümüz zaman da hayatımın en mutlu günleri. Bana her zaman 'Babacım şimdi gidersen uzun mu sürecek geri gelmen? Seninle her dakikamızı beraber geçirmek istiyoruz. Bu dakikaların biteceğini biliyoruz ve saatler hızlı geçecek biliyoruz' diyorlar. Onlar için de benim için de bu zaman hiçbir zaman yeterli olmuyor" dedi.