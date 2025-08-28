En İyi 10 Saç Ekimi Doktoru (Güncel Rehber) - Son Dakika
En İyi 10 Saç Ekimi Doktoru (Güncel Rehber)

28.08.2025 16:13  Güncelleme: 16:13
Saç dökülmesi, birçok kişi için sadece estetik değil, aynı zamanda psikolojik olarak da etkileyici bir sorun. Ancak günümüzde, teknolojinin ve tıbbın gelişmesiyle birlikte saç ekimi artık doğal, kalıcı ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Özellikle Türkiye, bu alandaki başarısıyla dünya çapında bir saç ekimi merkezi haline gelmiş durumda.

Yılda yüz binlerce yabancı hasta, hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyatlar nedeniyle saç ekimi için Türkiye'yi tercih ediyor. Peki, bu kadar çok seçenek varken en iyi doktoru nasıl bulacaksınız?

1. Dr. Servet Terziler – Dr. Terziler Exclusive Clinic (İstanbul)

Türkiye'de saç ekimi denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Dr. Servet Terziler. Estetik tıp alanındaki 35 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Terziler, saç ekiminde robot teknolojisini Türkiye'ye getiren ilk doktordur. Özellikle Picasso Robotic DHI adlı yenilikçi yöntemiyle dünya çapında tanınır.

İstanbul'da yer alan Dr. Terziler Exclusive Clinic, hastalara hem tıbbi güvenlik hem de lüks bir deneyim sunar. Kapsamlı VIP hizmeti, kişiye özel saç çizgisi tasarımı ve estetik yaklaşımıyla yüksek memnuniyet sağlar.

Uzmanlık alanları:

  • Robotic DHI
  • Tıraşsız saç ekimi
  • Kadın tipi saç ekimi
  • Adres: Akat, Ebulula Mardin Cd. No:20, 34330 Beşiktaş/İstanbul
  • Telefon: (0212) 963 77 58

2. Dr. Kazım Sipahi – Vera Clinic (İstanbul)

Vera Clinic'in başhekimi olan Dr. Kazım Sipahi, 20 binden fazla başarılı operasyon gerçekleştirmiştir. Kliniğiyle birlikte geliştirdiği OxyCure teknolojisi, ekilen greftlerin daha iyi tutunmasını sağlar. Ayrıca Sapphire FUE tekniğinde uzmanlaşmış olan Dr. Sipahi, özellikle doğal yoğunluk isteyen hastalar için ideal bir tercihtir.

3. Dr. Mahir Yıldız – Vera Clinic (İstanbul)

Genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir kariyere sahip olan Dr. Mahir Yıldız, Almanya ve Türkiye'de aldığı tıbbi eğitimle uluslararası standartlarda hizmet verir. Özellikle tıraşsız saç ekimi ve Afro saç yapısına sahip bireyler için kişiselleştirilmiş teknikler geliştirmiştir.

4. Dr. Gökhan Vayni – EsteNove (İstanbul)

EsteNove kliniğinde görev yapan Dr. Gökhan Vayni, yoğun saç kaybı yaşayan hastalara yönelik yüksek greft sayılı uygulamalarda uzmandır. Özellikle genç yaşta saç çizgisi açılan hastalar için estetik çözümler sunar. Modern klinik ortamı ve uluslararası hasta hizmetleriyle tercih edilen bir isimdir.

5. Dr. Ziya Yavuz – Ziya Yavuz Hair Transplant Clinic (İstanbul)

Dr. Ziya Yavuz, Sapphire FUE tekniğinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biridir. Tüm operasyonlarını bizzat gerçekleştirmesiyle tanınır ve her hastasına özel bir yaklaşım sunar. Boutique klinik anlayışıyla, kalabalık merkezlere kıyasla daha sakin ve bire bir hizmet arayanlar için idealdir.

6. Dr. İlhan Serdaroğlu – Serdaroğlu Hair Clinic (İstanbul)

Plastik cerrahi uzmanı olan Dr. İlhan Serdaroğlu, özellikle doğal görünümlü saç çizgisi oluşturma konusundaki başarısıyla bilinir. Kliniğinde scar-free (iz bırakmayan) teknikler uygulayarak kamuoyunda görünürlüğü olan kişilere gizli saç ekimi imkanı sunar.

7. Dr. Behruz Uysal – Florence Nightingale Hastanesi (İstanbul)

Türkiye'nin en prestijli özel hastanelerinden biri olan Florence Nightingale'de görev yapan Dr. Behruz Uysal, 8.000'den fazla başarılı saç ekimi gerçekleştirmiştir. Sağlık odaklı yaklaşımı, hastalara güven verir. Kadın tipi saç dökülmelerinde de özel çözümler sunar.

8. Dr. Ali Karahan – Karahan Clinic (İzmir)

İzmir merkezli Karahan Clinic'in kurucusu Dr. Ali Karahan, özellikle doğuştan ince telli saçlara sahip hastalarda yüksek başarı oranına sahiptir. Kliniği, hijyenik ortamı ve samimi yaklaşımı ile Ege Bölgesi'nde sık tercih edilen bir merkezdir.

9. Dr. Erkan Demirsoy – Armamed Clinic (İstanbul)

Dr. Erkan Demirsoy, uzun yıllardır FUE tekniği ile doğal saç ekimi sunan deneyimli bir isimdir. Kendi geliştirdiği bazı aletlerle minimal invaziv uygulamalar gerçekleştirir. Özellikle frontal bölge ve saç çizgisi tasarımında estetik odaklı çalışır.

10. Dr. Hakan Doğanay – AHD Clinic (Antalya)

Antalya'da bulunan AHD Clinic'in kurucusu olan Dr. Hakan Doğanay, manuel FUE tekniğiyle tanınır. El becerisine dayalı bu yöntemle daha hassas ve sağlıklı greftler elde edilir. Klinik, özellikle yurt dışı hastaları için tatil ve tedaviyi birleştiren paketler sunar.

Sık Sorulan Sorular

En güvenilir saç ekimi doktoru kimdir?

Türkiye'de en güvenilir saç ekimi uzmanlarından biri kesinlikle Dr. Servet Terziler'dir. Geliştirdiği yenilikçi teknikler, robotik uygulamalar ve VIP hasta hizmeti ile hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi görmektedir.

Türkiye'de saç ekimi gerçekten iyi mi?

Evet, Türkiye saç ekimi konusunda dünya lideri konumundadır. Bunun başlıca nedenleri:

  • Deneyimli cerrahlar
  • Gelişmiş teknolojiler
  • Uygun fiyat
  • Medikal turizme özel altyapı
  • Yüksek başarı oranları

Saç ekimi kliniği nasıl seçilir?

Dikkat edilmesi gereken kriterler:

  • Doktorun deneyimi ve işlemi kendisinin yapıp yapmadığı
  • Kliniğin hijyen ve yasal durumu
  • Gerçek hasta yorumları ve öncesi/sonrası fotoğrafları
  • Kullanılan teknikler (FUE, DHI, Robotic, Sapphire)
  • Operasyon sonrası bakım süreci
  • Açık, şeffaf fiyatlandırma

