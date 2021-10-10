Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 344 bin 280 testte 28 bin 370 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 772 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 344 bin 280 testte 28 bin 370 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 772 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,80, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,50 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 497 bin 626, 2'nci dozda 46 milyon 245 bin 192 ve 3'üncü dozda 10 milyon 743 bin 404 olmak üzere toplam 112 milyon 360 bin 409 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞI ARTIYOR AMA TEDBİR AZALDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerine yer verdi.