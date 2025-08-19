Hastanelerde 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
Sağlık

Hastanelerde 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaştırılıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Hastanelerde \'QR Kod Temizlik Uygulaması\' yaygınlaştırılıyor
19.08.2025 13:43
Haberin Videosunu İzleyin
Hastanelerde \'QR Kod Temizlik Uygulaması\' yaygınlaştırılıyor
Haber Videosu

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı yurt genelinde yaygınlaştırıyor. Bu uygulama ile sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştiriliyor. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak ortamın temizlik durumunu değerlendirebiliyor. Bu sistemle birlikte hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması ve çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı, hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde hayata geçiriyor.

TUVALET VE ASANSÖRLERE QR KODLAR YERLEŞTİRİLDİ

Uygulama kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirildi. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu; 'Temiz', 'Kısmen temiz' veya 'Kirli' seçenekleriyle değerlendirebiliyor.

Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' Türkiye genelinde yaygınlaşıyor

ANINDA SMS İLE BİLDİRİM GİDİYOR

Seçim yapılmasının ardından ilgili personel ve yöneticilere anında SMS ile bildirim gidiyor. Sistemle birlikte hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin ise artırılması hedefleniyor.

Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' Türkiye genelinde yaygınlaşıyor

"TEMİZLİK KOŞULLARINI DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, "Temizlik koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz koşullar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik koşullarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' Türkiye genelinde yaygınlaşıyor

"YÜZDE 30 ORANINDA HASTA MEMNUNİYETİ GÖRDÜK"

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Usta, "Biz bunu özellikle İl Müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen koşulu için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak, daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Pilot, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastanelerde 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Hastanelerde 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
