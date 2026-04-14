Kan Şekeri Ölçümünün Önemi

14.04.2026 06:37
Kan şekerini düzenli kontrol etmek, sağlıklı beslenme ve ani yükselmeleri engellemek için önemlidir.

Günümüzde kan şekerini ölçen cihazlara ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte artık daha fazla insan vücudunun yediği yemeklere nasıl tepki verdiğini takip edebiliyor ve buna göre yiyeceklerini ayarlayabiliyor.

Peki bu ölçümler gerekli mi?

Kan şekerindeki ani yükselme nedir?

Yemek yedikten sonra kan şekerinin yükselmesi normaldir. Eğer çok hızlı ve büyük oranda bir yükselme olursa, bu enerjinizi, ruh halinizi, açlık seviyenizi ve zaman içinde de sağlığınızı etkileyebilir.

Farklı yiyeceklerin vücuda farklı etkileri olabilir, ancak bu, kan şekerinde ani yükselmeye sebep olan yiyeceklerden uzak durmamız gerektiği anlamına da gelmiyor.

Bunun yerine karbonhidrat, protein ve liflerce zengin bitkisel gıdalar ve biraz da yağ içeren bir öğün yerseniz vücudunuz gerisini halledecektir.

Ani kan şekeri yükselmesini engellemek için ne yapmalı?

Kan şekerinizdeki fazla ve sürekli yükselmeleri azaltmak için dengeli öğünler ve atıştırmalıklar planlamakla ilgil yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki yemek planından ilham alabilirsiniz:

Kahvaltı

Öğle Yemeği

Akşam yemeği

Akşam yemeklerine fasulye ve baklagiller ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağı içeren pesto sosunu pilav ya da makarnaya ekleyebilir, protein için sebze ve tavuk tercih edebilirsiniz.

Atıştırmalıklar

Meyve ve sebzeleri kuruyemiş ve tohumlar, yoğurt veya humusla karıştırabilirsiniz. Elma ve tahini karıştırmayı deneyebilirsiniz.

İnsanlar neden karbonhidratı kesiyor?

Sosyal medyada kan şekeri ile ilgili içeriklerin büyük bir bölümü dikkatini karbonhidratları azaltma veya tamamen kesmeye yöneltmiş durumda.

Bunun sebebi lifler dışındaki karbonhidratların yendikten sonra glikoza dönüştürülmesi, bu glikozun da kan dolaşımımıza girerek kan şekerimizi yükselmesi.

Kan şekeri yükselince pankreas kandaki bu glikozun hücrelere taşınması için insülin salgılar ve kan şekeri düşer.

Ani şeker yükselmeleri kötü bir şey mi?

Sağlıklı yetişkinlerde kan şekeri yükselmelerinin etkisiyle ilgili az sayıda araştırma yapıldı. Ancak bu yükselmeler çok sık olursa bu "insülin direncine" sebep olabiliyor.

Bu durumda kaslarınız, yağ ve karaciğer hücreleriniz insüline daha dirençli oluyor.

Bu da glikozun kanınızdan hücrelere verimli bir şekilde aktarılamamasına sebep olur.

Vücut buna daha çok insülin salgılayarak tepki verir.

Zaman içinde kanınızdaki glikoz oranı uzun süre yüksek kalırsa, pre-diyabet rahatsızlığı için riskli bir duruma gelebilirsiniz.

Kan şekerindeki büyük ve hızlı artışlar daha sonra hızlı bir düşüşe sebep olur. Bu da kendinizi yorgun, huysuz ve aç hissetmenize sebep olur.

Bu nedenle tekrar yemek yersiniz.

Seçtiğiniz yiyecekler genellikle kan şekerinizi hızla yükseltecek şeyler olur. Bu da tüm gün sürebilecek bir yükseliş-düşüş döngüsüne sebep olur.

Kan şekeri seviyeniz ayrıca stres, uyku, hastalıklar, fiziksel aktivite ve hormon seviyelerinden de etkilenebilir.

Gıdalardaki 'glisemik endeks' nedir?

Glisemik endeks (GI) bir yiyeceğin kan şekerini nasıl etkilediğini ölçmek için kullanılan bir ifade.

Glikoz 100 değerindedir. Diğer tüm yiyeceklerin seviyesi bu değerle mukayese edilerek verilir.

Patates, beyaz ekmek, gazlı içecekler gibi işlenmiş rafine karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerin glisemik endeksi yüksek olur. Bu tür yiyecekler kan şekerinde büyük ve hızlı bir yükselişe sebep olur.

Fasulye, kuruyemiş ve kepekli tahıllar gibi lif açısından zengin, kompleks karbonhidratlar düşük GI değerine sahiptir.

Besinleri eşleştirmek kan şekerindeki ani yükselmeleri azaltabilir

Tüm bunlar yalnızca glisemik endeksi düşük gıdalar yemeniz gerektiği anlamına mı geliyor?

Hayır.

Çünkü dengeli ve besleyici bir diyet için tüm gıdalara ihtiyacımız var. Ve büyük olasılıkla bu sevdiğiniz yiyecekleri de diyetinizden çıkarmanız gerektiği anlamına geliyor.

Kan şekerinde yüksek artışa neden olan yiyecekleri bunun etkisini azaltan yiyeceklerle bir arada yiyebilirsiniz.

Yüksek lifli yiyecekler yavaş sindirilir ve kan şekerini yavaş yükseltir.

Yağ oranı yüksek yiyeceklerin de sindirimi daha uzun sürer. Bu yiyecekler midenizde daha uzun süre kalır ve bu sebeple kan şekerinde daha yavaş bir yükseliş olur.

Protein de benzer bir etkiye sahiptir. Karbonhidratların sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olarak kan şekerindeki yükselişi dengeleyebilir.

Kan şekeri seviyemi takip etmeli miyim?

Yediğiniz her şeyi takip etmenize veya her öğününüzden sonra kan şekerinizi ölçmenize gerek yok.

Vücudunuz kan şekerindeki değişiklikleri kontrol etmek için doğal bir sisteme sahiptir.

Dengeli ve besleyici bir diyet kan şekerinizin gün içinde dengeli bir şekilde kalmasına yardımcı olacaktır.

Bu makale ilk olarak Haziran 2024'te yayınlandı. Şubat 2026'da güncellendi.

Related recipes

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi
Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
Rekor artık Usain Bolt’a ait değil 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
06:35
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
05:55
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
03:52
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:42
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
