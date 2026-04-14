Kan Şekeri Ölçümünün Önemi

Günümüzde kan şekerini ölçen cihazlara ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte artık daha fazla insan vücudunun yediği yemeklere nasıl tepki verdiğini takip edebiliyor ve buna göre yiyeceklerini ayarlayabiliyor.

Peki bu ölçümler gerekli mi?

Kan şekerindeki ani yükselme nedir?

Yemek yedikten sonra kan şekerinin yükselmesi normaldir. Eğer çok hızlı ve büyük oranda bir yükselme olursa, bu enerjinizi, ruh halinizi, açlık seviyenizi ve zaman içinde de sağlığınızı etkileyebilir.

Farklı yiyeceklerin vücuda farklı etkileri olabilir, ancak bu, kan şekerinde ani yükselmeye sebep olan yiyeceklerden uzak durmamız gerektiği anlamına da gelmiyor.

Bunun yerine karbonhidrat, protein ve liflerce zengin bitkisel gıdalar ve biraz da yağ içeren bir öğün yerseniz vücudunuz gerisini halledecektir.

Ani kan şekeri yükselmesini engellemek için ne yapmalı?

Kan şekerinizdeki fazla ve sürekli yükselmeleri azaltmak için dengeli öğünler ve atıştırmalıklar planlamakla ilgil yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki yemek planından ilham alabilirsiniz:

Kahvaltı

Öğle Yemeği

Akşam yemeği

Akşam yemeklerine fasulye ve baklagiller ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağı içeren pesto sosunu pilav ya da makarnaya ekleyebilir, protein için sebze ve tavuk tercih edebilirsiniz.

Atıştırmalıklar

Meyve ve sebzeleri kuruyemiş ve tohumlar, yoğurt veya humusla karıştırabilirsiniz. Elma ve tahini karıştırmayı deneyebilirsiniz.

İnsanlar neden karbonhidratı kesiyor?

Sosyal medyada kan şekeri ile ilgili içeriklerin büyük bir bölümü dikkatini karbonhidratları azaltma veya tamamen kesmeye yöneltmiş durumda.

Bunun sebebi lifler dışındaki karbonhidratların yendikten sonra glikoza dönüştürülmesi, bu glikozun da kan dolaşımımıza girerek kan şekerimizi yükselmesi.

Kan şekeri yükselince pankreas kandaki bu glikozun hücrelere taşınması için insülin salgılar ve kan şekeri düşer.

Ani şeker yükselmeleri kötü bir şey mi?

Sağlıklı yetişkinlerde kan şekeri yükselmelerinin etkisiyle ilgili az sayıda araştırma yapıldı. Ancak bu yükselmeler çok sık olursa bu "insülin direncine" sebep olabiliyor.

Bu durumda kaslarınız, yağ ve karaciğer hücreleriniz insüline daha dirençli oluyor.

Bu da glikozun kanınızdan hücrelere verimli bir şekilde aktarılamamasına sebep olur.

Vücut buna daha çok insülin salgılayarak tepki verir.

Zaman içinde kanınızdaki glikoz oranı uzun süre yüksek kalırsa, pre-diyabet rahatsızlığı için riskli bir duruma gelebilirsiniz.

Kan şekerindeki büyük ve hızlı artışlar daha sonra hızlı bir düşüşe sebep olur. Bu da kendinizi yorgun, huysuz ve aç hissetmenize sebep olur.

Bu nedenle tekrar yemek yersiniz.

Seçtiğiniz yiyecekler genellikle kan şekerinizi hızla yükseltecek şeyler olur. Bu da tüm gün sürebilecek bir yükseliş-düşüş döngüsüne sebep olur.

Kan şekeri seviyeniz ayrıca stres, uyku, hastalıklar, fiziksel aktivite ve hormon seviyelerinden de etkilenebilir.

Gıdalardaki 'glisemik endeks' nedir?

Glisemik endeks (GI) bir yiyeceğin kan şekerini nasıl etkilediğini ölçmek için kullanılan bir ifade.

Glikoz 100 değerindedir. Diğer tüm yiyeceklerin seviyesi bu değerle mukayese edilerek verilir.

Patates, beyaz ekmek, gazlı içecekler gibi işlenmiş rafine karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerin glisemik endeksi yüksek olur. Bu tür yiyecekler kan şekerinde büyük ve hızlı bir yükselişe sebep olur.

Fasulye, kuruyemiş ve kepekli tahıllar gibi lif açısından zengin, kompleks karbonhidratlar düşük GI değerine sahiptir.

Besinleri eşleştirmek kan şekerindeki ani yükselmeleri azaltabilir

Tüm bunlar yalnızca glisemik endeksi düşük gıdalar yemeniz gerektiği anlamına mı geliyor?

Hayır.

Çünkü dengeli ve besleyici bir diyet için tüm gıdalara ihtiyacımız var. Ve büyük olasılıkla bu sevdiğiniz yiyecekleri de diyetinizden çıkarmanız gerektiği anlamına geliyor.

Kan şekerinde yüksek artışa neden olan yiyecekleri bunun etkisini azaltan yiyeceklerle bir arada yiyebilirsiniz.

Yüksek lifli yiyecekler yavaş sindirilir ve kan şekerini yavaş yükseltir.

Yağ oranı yüksek yiyeceklerin de sindirimi daha uzun sürer. Bu yiyecekler midenizde daha uzun süre kalır ve bu sebeple kan şekerinde daha yavaş bir yükseliş olur.

Protein de benzer bir etkiye sahiptir. Karbonhidratların sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olarak kan şekerindeki yükselişi dengeleyebilir.

Kan şekeri seviyemi takip etmeli miyim?

Yediğiniz her şeyi takip etmenize veya her öğününüzden sonra kan şekerinizi ölçmenize gerek yok.

Vücudunuz kan şekerindeki değişiklikleri kontrol etmek için doğal bir sisteme sahiptir.

Dengeli ve besleyici bir diyet kan şekerinizin gün içinde dengeli bir şekilde kalmasına yardımcı olacaktır.

Bu makale ilk olarak Haziran 2024'te yayınlandı. Şubat 2026'da güncellendi.

