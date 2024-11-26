Kar nedeniyle kaybolan çift kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kar nedeniyle kaybolan çift kurtarıldı

Kar nedeniyle kaybolan çift kurtarıldı

Konya'daki Sülek Yaylası'ndan Akseki'ye gitmek için yola çıkan Naciye ve Mustafa Akın çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduktan sonra AFAD tarafından kurtarıldı. Çift, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde Naciye Akın'ın ayaklarında soğuk hava nedeniyle rahatsızlık olduğu belirlendi.

26.11.2024 14:48  Güncelleme: 14:54
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Konya'daki Sülek Yaylası'ndan Akseki ilçesine gitmek için yanlarına aldıkları hayvanlarıyla yola çıkıp, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduktan saatler sonra donmak üzereyken bulunan Naciye ve Mustafa Akın çifti Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayene sonucunda Mustafa Akın'ın sağlığında herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Naciye Akın'ın ise ayaklarında soğuk hava sebebiyle rahatsızlık meydana geldiği belirlendi. Çift, tedavilerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mustafa Akın ultrason çekimi için eşi Naciye Akın'ı beklerken gazetecilere açıklamada bulundu. Her yıl nisan ayında yaylaya gittiklerini anlatan Mustafa Akın, sabah uyandıkları zaman her yerin kar olduğunu gördüklerini söyledi. Orada olan insanlara hava durumunu sorduklarını, onların da kendilerine havanın açık olacağını söylediklerini belirten Mustafa Akın, "Hava açık olacaktı ama dışarıda kar sebebiyle her yer buz olmuştu. Çocuklarımla konuştum, Geleceğimizi söyledim, onlar 'gelip alalım' dedi ama ben kabul etmedim. 'Alacabel'e gelin' orada bekleyin' diye söyledim" dedi.

'BAĞIRDIK, DUYDU VE KURTARDILAR'

Yola çıktıklarında bir anda kar ve tipinin bastırdığını kaydeden Akın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kendimizi bir ağacın altına attık. Eşim 2 kuzu besliyordu, hatta onlara torunlarının isimlerini vermişti. 'Fatih' diye seslenince kuzular hemen geldi. AFAD araçlarının ışıklarını gördük. Onlara bağırdık, bizi duydu ve kurtardılar. Bizi benzinlikte sağlık ekibi bekliyordu. Tedavi ettiler ardından Seydişehir'e hastaneye götürdüler. Orada doktorlar bizi Konya'ya sevk edecekti. Bizim bütün yakınlarımızın Manavgat'ta olduğunu söyledik. Yalvardık yakardık, imza verdik ve bizi buraya gönderdiler. Allah devletimize zeval vermesin bizi kurtardılar."

'ÜSTÜMÜZE TİTREDİLER'

Naciye Akın, 6 çocuğu ve 18 torunları olduğunu söyleyerek her yıl yaylaya gittiklerini anlattı. Bu seneki gibi bir kar yağışı hiç görmediğini kaydeden Naciye Akın, "Sabah etrafı karlı görünce eşimle konuştuk ve dönmeye karar verdik. İneklerimizi kuzularımızı aldık ve yürüdük. Belirli bir yere gelince yürüyecek halimiz kalmamıştı. Bir ağacın altına sığındık. Orada 'Fatih' adını verdiğim kuzumu çağırdım hemen yanıma geldi" dedi. Eşinin oğluna telefon ettiğini söyleyen Naciye Akın, kendilerini kurtarmaya gelen araçların ışıklarını görünce çok sevindiğini belirtti. Sağlık ekibinin kendilerini muayene ettikten sonra Seydişehir'e götürdüklerini anlatan Naciye Akın, "Orada bizi çok iyi karşıladılar. 'Nine, dede' diye üstümüze titrediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Doktor Mehmet Deniz de yaptığı açıklamada, "AFAD ekiplerince bulunan, Naciye -Mustafa Akın ilk olarak Konya Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. İlk müdahaleleri orada yapıldıktan sonra dün akşam ileri merkeze başvurmaları için taburcu edilmiş. Naciye ve Mustafa Akın çifti genel cerrahi polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda, Mustafa Akın genel durumu iyi, tedavi ihtiyacı yok. Naciye Akın'ın her iki ayak parmaklarında soğukta kalmaya bağlı nekroz başlamış. Hastanemizde ilk tedavileri yapıldı. Takip ve tedavi için yanık merkezi olan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kar nedeniyle kaybolan çift kurtarıldı - Son Dakika

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