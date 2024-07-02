Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu - Son Dakika
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Sağlık

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

Kabine\'de iki değişiklik! Özhaseki\'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca\'nın yerine Kemal Memişoğlu

İstifa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelen isimler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum oturdu. Yeni Sağlık Bakanı ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu.

02.07.2024 00:03
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifası sonrası Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Özhaseki ve Koca'nın yerine gelen isimler belli oldu.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
Mehmet Özhaseki

ÖZHASEKİ'NİN YERİNE KURUM, KOCA'NIN YERİNE MEMİŞOĞLU

Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum geldi. Yeni Sağlık Bakanı ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
Murat Kurum

2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır. 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Kurum, bu yılın mart ayında yapılan yerel seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkan adayı olmuştu. Mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla yarışan Kurum, oyların 39,59'unu alarak seçimi kaybetmişti. İmamoğlu ise oyların yüzde 51,14'ünü alarak yeniden İBB Başkanı seçilmişti.

Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Sağlık Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erhan Taskin: kurum un yeni yatış yeri hayırli olsun 57 15 Yanıtla
    Kadir Aygün: yannda yer varsa gel sende yat Erhan.... 7 6
  • Mustafa Yıldız: Gündem Değiştirmek İçin Olumlu Bir Hamle. 59 12 Yanıtla
  • ferhat eser: bizi Türkiye dışında vatan dışında hicbirsey ilgilendirmiyor 54 12 Yanıtla
    Murat Çevre: Adamsın 0 0
  • Ender Kervancıoğlu: Vasıfsız kurum yine kendine iş buldu. Reisi sağolsun. 27 11 Yanıtla
    Mert Ünlükara: Elemana söyleyin gideceği bakanlığı karıştırmasın. 5 2
  • emrah bakansız: çok önemli bir haber olduğunu dusunmuyorum tamemen gündem yaratmak herzamnki gibi 31 7 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak: Aman ne saadet ne değişecek acaba 25 12 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: biten ekonomiyi gündeme getirmeme çalışmaları 24 7 Yanıtla
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