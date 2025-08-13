Randevu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Randevu Sorunu Çözülüyor

Randevu Sorunu Çözülüyor
13.08.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde randevu probleminin büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, randevu problemini büyük oranda çözdüklerini belirterek, "81 ilde 72 branşta aynı gün, 73 ilde aynı gün tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Memişoğlu, aile hekimliği sistemini güçlendirdiklerini, 1'inci basamak kanser taramalarına hız verdiklerini belirtti. Memişoğlu, 8 ayda 3 milyon 460 bin tarama yapıldığını, 13 bin 800 hastanın kanser tanısı aldığını söyledi. Bakan Memişoğlu, İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında 10 milyon vatandaşın boş kilo ölçümünün yapıldığını, vatandaşların yüzde 35.3'ünün fazla kilolu, yüzde 25.7'sinin aşır kilolu olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol yaptık; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, biz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bir araya geliyoruz. Bu dört bakanlık okullarla özellikle okul bahçeleriyle ilgili, aynı zamanda da insanların hareketini sağlayacağı alanlar oluşturacağız. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığına hem sporla ilgili faaliyetlerine destek verirken aynı zamanda onlara sağlık anlamında destek vereceğiz. Onlar da bize Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarında sağlıkla ilgili hizmet vermemizi sağlayacak. Böylece bunları da anlatacağız. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak."

'HASTANELERİMİZİN YÜZDE 95'İ DEPREME DAYANIKLI'

Bakan Memişoğlu, hastanelerin depreme hazır olup olmadığına ilişkin, "Şu anda bizim hastanelerimiz büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde dayanıklı hale geldi. Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. İşte Sındırgı'da da mesela yeni hastane yapıyoruz. Birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında, hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik" dedi.

'İSTEDİĞİ AN RANDEVU ALABİLİR'

Memişoğlu, randevu problemini büyük oranda çözdüklerini belirterek, "81 ilde 72 branşta aynı gün, 73 ilde aynı gün tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriyoruz. Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, aynı kilo-boy gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceklerini anlatacaklarını söyledi.

'OKUL KANTİNİ DENETİMLERİMİZ ARTACAK'

Bakan Memişoğlu, yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerine ilişkin, "Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz" dedi. Bakan Memişoğlu, ayrıca tüm şekerli gıdalarla ilgili bir çalışma başlattıklarını, Tarım Bakanlığı ile üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

'AİLE HEKİMLERİ TARAMALARI YAPIYOR'

Bakan Memişoğlu, aile hekimliğini güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Örneğin vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu, taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Aile hekimleri taramaları yapıyor. Aynı zamanda meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var. Sağlıklı hayat merkezlerimizde, KETEM merkezlerimizde çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Onlarda diyelim şüpheli bir alan oluştu. Ona da aynı zamanda hastaneden biz randevu alıyoruz. Onu da organize ediyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece kanseri erken safhada yakalamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SMA İLACINDA KLİNİK ÇALIŞMA BAŞLAYACAK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorların e-imzasını kopyalanarak Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine; "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Randevu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim

17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:57
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri’nin zirvesinde izledi
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri'nin zirvesinde izledi
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:01:19. #7.13#
SON DAKİKA: Randevu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.