Sırrı Süreyya Önder\'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon

Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği 12 saatlik ameliyatın ardında yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Son olarak Habertürk muhabiri Gizem Türemen hastane önünden Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu anlattı.

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Gece yarısı açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi.

Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.

Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Dün saat 12.20'de yeni doktorlar tarafından yeni açıklama yapıldı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir." dedi.

Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor." diye konuştu. Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

KIZI SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi verdi.

Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi." dedi.

Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."

"DOKTORLARIN EN KORKTUĞU NOKTA..."

Habertürk muhabiri Gizem Türemen'in sabah saatlerinde hastane önünden yaptığı bilgilendirmede, "5 gün uyutulacağı bilgisi geldi ama bu süre daha uzun olabilir. 5 gün de olabilir, 10 gün de olabilir, daha uzun da olabilir. Yani tedaviye verdiği yanıta göre değişebilir. Umutlu haberler verdiler doktorlar. Doktorlar, Sırrı Süreyya Önder'in en azından tepki verdiğini, tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylediler. Kaş, göz ve el hareketleriyle ufak tepkiler verdiğini, sesleri duyabildiğini söylediler. Bu gelişmeleri doktorlar olumlu olarak değerlendiriyor. Ancak Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor. Kalp dolaşım makinesine bağlı şekilde yoğun bakımda. Kan dolaşım eksikliğinden dolayı kalp kan dolaşım makinesine bağlı. Kalp krizi ve aort yırtılması geçirdiği için kalpte bir yorgunluk var. O yüzden doktorlar dinlendiriyor. Bazı önlemler alınmış durumda. Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon. Enfeksiyonun önlenmesi için güçlü bir antibiyotik tedavisi başlanmış durumda. Aynı zamanda böbrek yetmezliği yaşamaması için başka bir tedaviye de başlandı. Bir başka nokta ise kalbi durduğunda beyni bundan etkilendi mi ona bakılacak. Yani nörolojik bulguları ne durumda. Bunların tespiti için EEG cihazına bağlandı. Beyin fonksiyonları incelenecek. Bir hasar var mı yok mu bunun tespiti yapılacak. 24 saat boyunca bu cihaza bağlı kalacak." dedi.