Kronik Hastaların Yılbaşı Akşamı Beslenmesine Dikkat

Kronik hastalarının yılbaşı akşamı beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Serkan Aksoy, "Yılbaşı akşamı ve gecesinde kronik hastalığı olanlar tabaklarını hazırlarken özel beslenme programlarından sapmamalı. Yeni yıla evlerinde girecekler salata veya zeytinyağlı sebze yemeği ile başlayıp, sırasıyla pişirilmesine dikkat edilerek yapılmış hafif ızgara veya fırında beyaz et (hindi, tavuk, balık) tercih edebilir" dedi.

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Serkan Aksoy, yeni yıl akşamına özel besleme önerilerinde bulundu.

HİNDİ ETİ OLDUKÇA SAĞLIKLI BİR SEÇİM

Kronik hastalarının yılbaşı akşamı beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Serkan Aksoy, "Yılbaşı gecesinde özellikle kronik hastalığı olanların özel beslenme programlarından sapmamasını hatırlatmak gerekiyor. Yılbaşını evlerinde karşılayacak olanların tercih sırasına göre salata veya zeytinyağlı sebze yemeği ile başlayıp, sırasıyla pişirilmesine dikkat edilerek yapılmış hafif ızgara veya fırında beyaz et (hindi, tavuk, balık) tercih etmelerini öneriyorum. Hindi etinin sadece bugüne özel olmadan diğer günlerde de tüketilmesinin sağlık açısından son derece değerli olduğunu unutmamak gerekir" dedi.

YILBAŞI YEMEĞİNİ SEBZE ÇORBASI İLE SONLANDIRIN

Yemek sırasında sohbet molası verip doyma sinyallerinin alınmasının da önemli olduğunun altını çizen Dyt. Aksoy, "Son olarak menüde bir sebze çorbası (örn. kabak çorbası) tüketimi yapılarak yemek sonlandırılabilir. Ardından hafif tempoda evde yeni yıl egzersizleri veya dansları ile aldığımız kaloriler eritilebilir" diye konuştu.

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLEBİLİR

Tatlı tercihinin sütlü tatlılardan yapılabileceğini söyleyen Aksoy, "Tatlı tercihini yemekten 2 saat sonra sütlü bir tatlıdan yana kullanmak doğru olur. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durulmasını, içecek olarak su, ayran, kefir veya maden suyu tercih edilmesini öneririm. Yediğimiz en son lokma ile yatış saati arasına 3 saat girmesine özen gösterilmesi, mide problemlerinin yaşanmasını engelleyecektir. Yılbaşı sabahında ise hazırlayacağınız bir smoothie ile (tarifi aşağıda) yeni yılın ilk günlerine sağlıkla adım atabilirsiniz" şeklinde konuştu.

YILBAŞI GECESİ MENÜSÜ İÇİN 5 LEZZETLİ TARİF

Dyt. Serkan Aksoy, yılbaşı gecesi beslenme programıyla ilgili hazırladığı 5 yemek tarifini şu şekilde sıraladı:

TARİF 1: HİNDİ KAPAMA (4 kişilik)

Malzemeler: 10 dal taze soğan, 500 gr kuşbaşı hindi göğüs eti (derisiz), 1 çay bardağı domates sosu, 1 çay bardağı sıcak su, 4 diş sarımsak, 2 orta boy patlıcan, 4 adet köy biberi, tuz, kekik ve üzeri için maydanoz.

Yapılışı: Taze soğanlar yeşil kısımları ile birlikte, 1 yemek kaşığı zeytinyağında pilav tenceresinde döndürüldükten sonra üzerine 1 çay bardağı domates sosu ve 1 çay bardağı sıcak su ilave edilecek. Üzerine 4 diş sarımsak ufak doğranıp konulduktan sonra patlıcanlar uzunlamasına parmak büyüklüğünde şeritli şekilde soyulup aynı uzunlukta köy biberleri ile eklenecek. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilip, bir tatlı kaşığı da kekik konulacak. Üzerine servis tabağı konulup tencerenin kapağı kapatıldıktan sonra 45 dakika kısık ateşte pişirilmeye bırakılacak. Pişirilme sonrasında servis tabağına alınıp üzerine maydanoz koyularak servis edilecek.

TARİF 2: NAR TOPU PEYNİR (4 kişilik)

Malzemeler: 2 adet büyük boy ayıklanmış nar, 120 gr süzme peynir, 100 gr kahvaltılık lor, 100 gr beyaz peynir, 2 ince doğranmış yeşil soğan, 1 çay kaşığı susam, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 6 adet çiğ ceviz içi, 1 orta boy rendelenmiş portakal kabuğu.

Yapılışı: Peynirler çatal yardımı ile ezilip püre haline getirilecek. 1 dal taze soğan incecik doğranacak, içerisine bıçakla parçalanan ceviz içleri ve 1 orta boy portakal kabuğu rendesi konulacak. Daha sonra bunlar mandalina büyüklüğünde toplar haline getirip nar taneleri her tarafına koyularak servis yapılacak. Dilimlenmiş ekmeklere hafif zeytinyağı ve kekik ilave edip kızartılacak.

TARİF 3: ENGİNARLI & BADEMLİ ROKA SALATASI (4 kişilik)

Malzemeler: 2 adet haşlanmış enginar, 2 demet roka, 5 adet çiğ badem, 1 çay kaşığı çörek otu, yarım limon, zeytin yağ, tuz, sumak

Yapılışı: Rokalar sirkeli suda iyice yıkandıktan sonra el ile doğranıp içerisine kara doğranmış enginarlar, bıçakla doğranmış çiğ bademler salata kasesine konulur. Ayrı bir yerde 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon, yarım çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı sumak ile karıştırılıp üzerine dökülür. Sonra 1 tatlı kaşığı çörek otu atılır.

TARİF 4: KABAK ÇORBASI (4 kişilik)

Malzemeler: 1 adet kabak, 1 orta boy domates,1 adet küçük boy kuru soğan,1-2 diş sarımsak, 2 silme yemek kaşığı kırmızı mercimek veya bulgur, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, az tuz, az karabiber, az pul biber ve az kimyon.

Yapılışı: Tüm malzemeler yeterince su ile pişirip robottan geçirilip üzerine doğranmış dereotu ile servis edilir.

TARİF 5: İNCİR UYUTMASI (4 kişilik)

Malzemeler: 2.5 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı süt, 7 adet kuru incir, 3 adet ceviz içi, 1 çay kaşığı tarçın.

Yapılışı: İncirler yumuşaması için sıcak suyun içinde yarım saat bekletilir. Daha sonra suyun içinden alıp küçük küçük doğranır. Bu sırada süt ısıtılır. Ancak öyle çok kaynar olmamasına, normal sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. Doğranmış incirler ve süt bir kasede karıştırılır, blender kullanılıp incirler sütle beraber çekilir. Daha sonra ise üzeri ceviz içi ve tarçınla süslenen tatlı, kaselere pay edilerek buzdolabına kaldırılır.

SMOTHIE'Lİ YENİ YIL KAHVALTISI

Dyt. Serkan Aksoy, yeni yılın ilk sabahı için smothie tarifini şu bilgilerle paylaştı:

Malzemeler: Yarım yeşil elma (kabuklarıyla birlikte), 1 tane salatalık, 10 dal maydanoz, Yarım limon suyu, 1 silme çay kaşığı karabiber, ince 1 dilim zencefil, yeterli miktarda su.

Yapılışı: Tüm malzemeler blenderdan geçirilir. Kıvama göre su eklenebilir. Kahvaltıda önce hazırlanan yeşil Smothieli karışım içilir. Ardından 1 yumurta, 1 dilim peynir ve 1 dilim kızarmış ekmek ile kahvaltı yapılabilir.