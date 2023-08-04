Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver' - Son Dakika
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Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'

04.08.2023 18:00

Denizli'deki özel bir hastanede ameliyat olan kadının yanlış yumurtalığının alındığı iddia edildi. Hastanede görevli doktorun, kadına verdiği küstah cevap tepkilere neden oldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyu ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Denizli'deki özel bir hastanede ameliyat olan kadının yanlış yumurtalığının alındığını iddia etti. Daha önce de yoğun bakımdaki hastaya eziyet iddialarıyla gündeme gelen özel hastane doktorunun, kadına verdiği "Bikini de giymeyiver canım" cevabı, tepkilere neden oldu.

YANLIŞ YUMURTALIĞI ALINDI İDDİASI

Denizli'de yaşayan 45 yaşındaki H.K.'ya, geçtiğimiz yıl her iki yumurtalığında da kist teşhisi konuldu. Gittiği kamu hastanesinde sol yumurtalığındaki daha büyük olan kistin alınması önerilen H.K., operasyon için Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel hastaneye müracaat etti. İddiaya göre, özel hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı A.U. tarafından yapılan ameliyat sırasında önem arz etmeyen sağ yumurtalığı alınan H.K., ağrılarının devam etmesi üzerine bir kamu hastanesinde yeniden muayene oldu. Muayene sırasında sol yumurtalığındaki kistin büyüdüğünü öğrenen kadın, kist bulunan yumurtalığı aldırdığını söylediğinde doktorun kendisine verdiği cevapla hayatının şokuyla yaşadı.

Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Yanlışlıkla hasta yumurtalık yerine risk taşımayan organının alındığını öğrenen H.K., ameliyat olduğu özel hastaneye giderek yaşananları aktardı. İkinci kez ameliyat masasına yatmak ve ücret ödemek zorunda kalan H.K., vücudunda ortaya çıkan şişlikler için kontrole gitti. Dr. A.U.'nun "Bunlar ne olacak" sorusuna verdiği, "Bikini de giymeyiver canım" cevabı üzerine, konuyu ilgili kurum ve kuruluşlara iletti. Tüketiciler Birliğine müracaat eden H.K., elindeki bilgi ve belgelerle SGK ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim başlatarak, suç duyuru işçin işlemleri başlattı.

Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'

"BİKİNİ GİYME NE OLACAK SANKİ"

Yanlış yumurtalığının alındığı iddia eden H.K.'nın başvurusu üzerine Denizli'ye gelen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, suçlamaların odağındaki hastane önünde açıklamalarda bulundu. Hasta için hukuki ve kamu desteğini sağlamak için Denizli'ye geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, "Geçen yıl ameliyat gerçekleşiyor ve sürekli operasyon geçiriyor. Bağırsak açılmadığı için de doktor hastaya, 'Ne zaman canına tak ettiğinde gel ameliyat yapalım' diyor. Hasta bu dikiş dolayısıyla bir tarafı şiş olarak görünüyor ve doktora durumun ne olacağını soruyor. Doktor ise hastaya 'Bikini giyme ne olacak sanki' diyor. Doktorun hastaya bakış tavrı genel olarak bundan ibaret. Bu bir tüketici sorunu ama bir cep telefonu, mobilya veya kıyafet sorunu değil, bu bir insan problemidir. İnsana karşı yapılan yanlışlar ve bu durum ise her tıp fakültesinde mezun olan doktor olamaz" dedi.

Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'

"HASTAYA PARA GÖZÜYLE BAKMAK HOŞ DEĞİL"

"Hastaya sadece yürüyen para gözüyle bakmak ve yanlış yaptığı ameliyatın parasını da alması doğru değildir" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz hastaya paranın iade edilmesini söyledik ama kabul etmediler. Hastaya para gözüyle bakıp, yanlış yapılması hoş değildir. Bu bir ahlak meselesi, bir hastaya 'bikini de giymeyiver canım' denmesi doğru bir söylem mi? Bu tür ahlaksızlığı ise doktor olarak ödüllendirilmemesi gerekiyor. Burada Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için bir kriteri olması gerekir. Vicdansız insanı doktor yapamazsınız ve sonuç bu oluyor. Hastaya sadece yürüyen para gözüyle bakmak ve yanlış yaptığı ameliyatın parasını da alması doğru değildir. Biz hastaya paranın iade edilmesini söyledik ama kabul etmediler. Hastaya para gözüyle bakıp, yanlış yapılması hoş değildir. Bu bir ahlak meselesi, bir hastaya 'Bikini de giymeyiver canım' denmesi doğru bir söylem mi. Bu tür ahlaksızlığı ise doktor olarak ödüllendirilmemesi gerekiyor. Burada Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için bir kriteri olması gerekir. Vicdansız insanı doktor yapamazsınız ve sonuç bu oluyor."

AYNI HASTANE, HASTAYA EZİYET OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yanlış yumurtalığın alınması suçlamasıyla karşı karşıya gelen özel hastane yetkilileri ise hasta H.K. ve Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in iddialarının gerçek olmadığını savundu.

Aynı hastane, 2020 yılı Ocak ayında yoğun bakımdaki bir hastaya eziyet olayıyla ülke gündemine gelmişti. Yatağa bağımlı yaşayan ALS hastası 62 yaşındaki Ayşe Koç'un karnına tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakın servisinden tırnak ya da kesici bir cisimle 'ATT' yazıldığı iddia edilmişti. Yaşlı kadının ailesi, olaydan sonra çektikleri fotoğraflarla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'
Kaynak: İHA
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Sağlık Bakanlığı, Mahmut Şahin, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver' - Son Dakika


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