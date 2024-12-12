Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Deliryum Riski - Son Dakika
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Sağlık

Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Deliryum Riski

Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Deliryum Riski

Dr. İsmail Yıldız, 65 yaş üstü bireylerde ameliyat sonrası görülen deliryumun önemli bir tehdit olduğunu belirtti. Doğru planlama ve bilinçli yaklaşımlarla bu riskin azaltılabileceğini vurguladı.

12.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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AMELİYAT sonrası yaşlı hastalarda ortaya çıkabilen kafa karışıklığı, dalgınlık ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren deliryumun özellikle 65 yaş üstü bireyler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İsmail Yıldız, "Bu durum, bazı hastalarda kalıcı bilişsel bozukluklara yol açarak, bağımsız yaşam yeteneklerini kaybetmelerine neden olabilir. Ancak doğru bir planlama ve bilinçli bir yaklaşımla bu riski azaltmak mümkün" dedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İsmail Yıldız, yaşlı bireylerde ameliyat sonrası görülebilen deliryum riski ve alınabilecek önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'DOĞRU PLANLAMA VE BİLİNÇLİ YAKLAŞIM ŞART'

Dr. İsmail Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deliryum, ameliyat sonrası süreçte yaşlı hastalar için en sık karşılaşılan komplikasyonlardan biri. Bu durum, bazı hastalarda kalıcı bilişsel bozukluklara yol açarak, bağımsız yaşam yeteneklerini kaybetmelerine neden olabilir. Ancak doğru bir planlama ve bilinçli bir yaklaşımla bu riski azaltmak mümkün."

'AMELİYAT ÖNCESİ DETAYLI DEĞERLENDİRME ÖNEMLİ'

Dr. Yıldız, ameliyat öncesi yapılacak detaylı bir değerlendirmenin kritik öneme sahip olduğunu belirterek "65 yaş üstü hastalar için kapsamlı bir ameliyat öncesi değerlendirme yapıyoruz. Hastada bilişsel gerileme ya da kırılganlık tespit edilirse, özel bir bakım planı oluşturuyoruz. Bu süreçte multidisipliner ekiplerle iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

'ANESTEZİ TİPİ HASTAYA GÖRE SEÇİLMELİ'

Ameliyat sırasında kullanılacak anestezi türünün hastaya özel belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldız, "Genel ya da bölgesel anestezi arasında deliryum riskini azaltma açısından bir fark bulunmuyor. Ancak bu seçimin hasta ve doktor iş birliğiyle yapılması önemli. Her iki yöntemin de yaşlı bireylerde güvenli bir şekilde uygulanabileceğini biliyoruz" diye konuştu.

HASTA YAKINLARINA TAVSİYELER

Ameliyat sonrası dönemde hasta yakınlarının belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten Dr. Yıldız, "Hastada kafa karışıklığı, huzursuzluk veya dalgınlık gibi belirtiler gözlenirse, mutlaka sağlık ekibine haber verilmeli. Bu belirtilere erken müdahale, kalıcı hasarların önüne geçebilir" dedi.

'AĞRININ HAFİFLETİLMESİ DELİRYUM RİSKİNİ AZALTABİLİR'

Dr. Yıldız konuşmasının devamında "Ameliyat sonrasında yaşlı hastalarda oluşabilecek ağrı komplikasyonu açısından dikkatli olmak gereklidir. Ağrıyla beraber konforsuzluk, huzursuzluk, ajitasyon deliryum riskini ciddi şekilde artırabilir. Ağrının hafifletilmesi delirium riskini azaltabilir" ifadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Dr. Yıldız, yaşlı bireylerde ameliyat sonrası deliryum riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

"Ameliyat öncesinde hastanın bilişsel ve fiziksel durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Anestezi türü, hasta özelinde doktor-hasta iş birliğiyle belirlenmelidir.

Ameliyat sonrası kullanılacak ilaçlar, risk ve faydaları göz önünde bulundurularak dikkatle seçilmelidir.

Ameliyat sonrası delirium belirtilerine karşı hasta ve yakınları bilgilendirilmelidir."

Kaynak: DHA

İsmail Yıldız, Ameliyat, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Deliryum Riski - Son Dakika

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