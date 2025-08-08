Yaz Aylarında Mantar Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Yaz Aylarında Mantar Enfeksiyonlarına Dikkat!

Yaz Aylarında Mantar Enfeksiyonlarına Dikkat!
08.08.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nasım Behkam, yaz aylarında artan mantar vakaları için uyarılarda bulundu.

YAZ aylarında mantar vakalarında artış yaşandığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Nasım Behkam, "Sıcak hava, terleme, uzun süre kapalı ayakkabı giymek, deniz ve havuz sonrası cildin tam kurutulmaması gibi etkenler mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur. Organ nakli alıcıları, kemoterapi gören hastalar, HIV pozitif bireyler ya da uzun süre antibiyotik kullananlar risk grubunda yer alır. Bazı durumlarda mantarlar kana karışarak ciddi sistemik enfeksiyonlara da neden olabilir" dedi.

VM Medical Park Florya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nasım Behkamı, yaz aylarında artış gösteren mantar enfeksiyonlarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Sıcak hava, terleme, havuz-deniz gibi aktiviteler ve ortak kullanım alanlarının mantar enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirten Uzm. Dr. Behkamı, alınacak basit önlemlerle bu enfeksiyonların önüne geçilebileceğini söyledi.

'SICAK VE NEMLİ ORTAMLAR MANTAR İÇİN UYGUN ZEMİN HAZIRLAR'

Mantar enfeksiyonlarının, mikroskobik mantarların cilt, tırnak, saçlı deri ya da iç organlara yerleşerek oluşturduğu hastalıklar olduğunu belirten Uzm. Dr. Behkamı, "Bazı mantarlar normalde derimizde bulunur, ancak bağışıklık zayıfladığında ya da ortam uygunsa hastalık oluşturabilir" diye konuştu. İnsanlarda en sık dermatofitler, mayalar ve küf mantarlarının enfeksiyona yol açtığını kaydeden Uzm. Dr. Behkamı, bu mikroorganizmaların özellikle ayak parmak araları, kasık, koltuk altı, tırnak ve saçlı deri gibi sıcak ve nemli bölgeleri tercih ettiğini ifade etti.

'BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERDE ENFEKSİYON DAHA AĞIR SEYREDEBİLİR'

Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyonların daha yaygın ve dirençli olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Behkamı, "Organ nakli alıcıları, kemoterapi gören hastalar, HIV pozitif bireyler ya da uzun süre antibiyotik kullananlar risk grubunda yer alır. Bazı durumlarda mantarlar kana karışarak ciddi sistemik enfeksiyonlara da neden olabilir" açıklamasında bulundu.

DENİZ, HAVUZ VE SPOR SALONLARI İÇİN UYARI

Yaz aylarında mantar vakalarında artış yaşandığını belirten Uzm. Dr. Behkamı, "Sıcak hava, terleme, uzun süre kapalı ayakkabı giymek, deniz ve havuz sonrası cildin tam kurutulmaması gibi etkenler mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur" dedi. Özellikle havuz, duş alanları ve spor salonları gibi ortak kullanım alanlarının bulaş açısından risk taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Behkamı, kişisel eşyaların paylaşılmaması ve terlik kullanımının önemine dikkat çekti.

'YOĞUN KAŞINTI VE KIZARIKLI EN YAYGIN BELİRTİLER ARASINDA'

Mantar enfeksiyonlarının genellikle yoğun kaşıntı, kızarıklık, pullanma, kötü koku, çatlak, tırnaklarda sararma ve kalınlaşma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Dr. Behkamı, ağız içinde beyaz tabaka oluşumunun da (pamukçuk) yaygın görüldüğünü belirtti.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Tanının çoğunlukla dermatolojik muayeneyle konduğunu ancak gerekirse mikroskopi, kültür veya Wood lambası gibi testlerin uygulanabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Behkamı, "Yüzeyel enfeksiyonlar genellikle antifungal kremlerle, yaygın enfeksiyonlar ise ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilir. Özellikle tırnak mantarında tedavi süresi daha uzun olabilir" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ EDİLMEZSE YAYILABİLİR VE KALICI HASAR BIRAKABİLİR'

Tedavi edilmeyen mantar enfeksiyonlarının kronikleşebileceğini ve deride çatlaklarla bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Behkamı, "Tırnakta kalıcı deformasyon bırakabilir. Bağışıklığı düşük bireylerde iç organlara yayılabilir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir" diye konuştu.

KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Mantar enfeksiyonlarından korunmak için günlük hayatta dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Uzm. Dr. Behkamı, şu önerilerde bulundu:

· Derinin kuru tutulması,

· Terledikten sonra duş alıp iyice kurulanmak,

· Halka açık duşlarda terlik kullanmak,

· Pamuklu ve hava alan kıyafetler tercih etmek,

· Ayakkabıların havalandırılması, çorapların sık değiştirilmesi,

· Kişisel eşyaların paylaşılmaması.

'SIK TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR BAŞKA HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR'

Uzm. Dr. Behkamı, "Tekrarlayan mantar enfeksiyonları bazen diyabet, hormonal bozukluklar ya da bağışıklık sistemine ait başka rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bu gibi durumlarda sadece mantar tedavisi değil, altta yatan hastalıkların da araştırılması gerekir" diye konuştu.

Cilt sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Uzm. Dr. Behkamı, "Mantar enfeksiyonları yaygın görülse de tedavi edilebilir hastalıklardır. İhmal edilmemeli, uygun tedavi geciktirilmemelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Mantar Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Yer: Esenyurt Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
13:43
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
13:24
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
13:16
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 09:30:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Mantar Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.