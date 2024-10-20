16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu Gerçekleştirildi

Spor

- 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu koşuldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer:

"Tarsus'u dünyaya tanıtmak, hatırlatmak istiyoruz"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen 'Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu' koşuldu. 21 kilometre kategorisinde Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech, 1saat 3 dakika 10 saniyelik derecesi ile Kenya'dan birinci, yine Kenya'dan katılan Laban Kipkemboi 1 saat 3 dakika 19 saniyelik derecesi ile ikinci, Hüseyin Can ise 1 saat 5 dakika 26 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

'Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu', Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, yine aynı noktada son buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, tarih kokan kadim kent Tarsus'ta gerçekleştirildi. Sporcular ve vatandaşlar, Tarsus'un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde koşarak, yarı maraton heyecanını yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Halk Koşusu'nda vatandaşlarla birlikte 3 kilometre boyunca koştu.

Yarı maratonda 21K'da toplam 350 sporcu koştu

Yarı Maratonda 21K kategorisine 296'sı Türk sporcu olmak üzere 11 ülkeden 54 yabancı sporcu ile toplam 350 sporcu katılım sağladı. Kenya, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Kırgızistan, Polonya, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, İsveç ve Belarus'tan katılım sağlayan yabancı sporcular da Tarsus'un doğal ve tarihi güzellikleri içinde koşma fırsatı elde etti. Yarı Maraton sonrasında maratonu bitiren herkese madalyaları verildi. 21K'yı bitiren ve dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 9 bin TL para ödülü verildi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

"21 kilometre maratonumuza 350 sporcu katıldı"

Startı Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile birlikte verdikten sonra konuşan ve 16. Tarsus Yarı Maratonu'na ilginin yoğun olduğunu söyleyen Başkan Vahap Seçer, "Organizasyonumuz her geçen yıl daha da güzelleşiyor ve ilgi daha da artıyor. Bu yıl bana da çok hoş geldi, buranın enerjisi ve sinerjisi çok yüksek. Geçtiğimiz yıllarda da güzel olmuştu ama bu yıl bir daha güzel oldu. 21 kilometre maratonumuza 54'ü 11 farklı ülkeden olmak üzere 350 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcularımıza toplamda 1 milyon 9 bin TL ödül var. 296 sporcumuz da ülkemizin değişik şehirlerinden geldi. Halk koşumuza da 4 bin kayıt yapıldı" dedi.

"Tarsus'u dünyaya tanıtmak ve hatırlatmak istiyoruz"

Yapılan yarı maratonun 10 bin yıllık tarihe sahip Tarsus'un daha fazla tanıtılmasına katkı sunduğunu kaydeden Seçer, "Tarsus'un çok tarihi bir geçmişi ve kültürel birikimi var. Tarsus sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı bir kent. Tarsus 10 bin yıllık bir tarihe sahip. Biz de bu tip organizasyonlarla Tarsus'u dünyaya tanıtmak ve hatırlatmak istiyoruz. Tarsus zaten dünyada çokça bilinen bir kentimiz. Çünkü hem semavi dinlerin temsilcilerinin kutsal mekanlarını hem de o döneme ait farklı medeniyetlerin yaşam izlerini burada görmek mümkün. Roma'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin yaşadığı bir tarihin üzerindeyiz" diye konuştu.

"Bu tip organizasyonlar Türkiye'nin uluslararası algısına olumlu katkı yapar"

İnsanların kardeşçe bir araya gelmesi için sporun en önemli araç olduğunu belirten Vahap Seçer, "Bu tip organizasyonlar insanları bir araya getiriyor. Barışı da kardeşliği de önceliyoruz. 'Ülkemizde birlik ve beraberlik, dünyada barış hakim olsun' diyoruz. Bunun da yolu insanları bir araya getirmek, kendinizi tanıtmak ve diyalog kurmaktan geçiyor. Bu tip organizasyonlar Türkiye'nin uluslararası algısına da olumlu katkı yapar. Burası modern, çağdaş, gelişmiş, son derece de tarihi ve kültürel birikimi olan bir kent. Bunların tanıtılması açısından bu tip organizasyonlar önemli" ifadelerini kullandı.

Önemli bir diğer maratona da işaret eden Başkan Seçer, "15 Aralık'ta Uluslararası Mersin Maratonu'nun 6.'sını yapacağız. Genel anlamda da bizim 12 aya baktığınız zaman çok değerli organizasyonlar oluyor. Yine Tour Of Mersin Bisiklet Turunu önemsiyoruz. Önümüzdeki yıl da Tour Of Mersin'i yapacağız. Birçok organizasyonlara imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sporcular, yarı maratondan memnun ayrıldı

21K birincisi James Kipkogei Kipkoech, yarışmanın kendisi için güzel geçtiğini ve yarıştan keyif aldığını söyleyerek, "Tarsus'a ilk defa geliyorum ama daha önce de Mersin'de yarıştım. Çok iyi hissediyorum. Burası çok güzel bir yer. Hava çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

21K kadınlar birincisi Daisy Jeptoo Kimeli ise, "Kenya'dan geliyorum. Mersin'i ve Tarsus'u çok beğendim. Güzel bir yarış oldu. Benim Tarsus'ta ilk yarışım ve çok iyi hissediyorum" diyerek aldığı sonuçtan oldukça memnun olduğunu kaydetti. 21K kadınlar ikincisi Elida Jelimo Korir de, "Çok iyi hissettiğim bir yarış oldu. Parkur çok zorladı bizi çünkü sıcaklık çok fazlaydı" diye konuştu.