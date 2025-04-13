Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu

Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor'u Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta 2-1 yenen lider Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Karşıyaka'ya 10 puan fark atarak şampiyon oldu ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Son yıllarda amatöre kadar düşme ve kapanma ihtimaliyle karşı karşıya kalan köklü kulüp, daha önce şampiyon olduğu Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.

13.04.2025 16:54
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Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında, Artvin Hopaspor karşılaştı. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yeşil-Beyazlılar 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte 65 puana yükselen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 2. Lig'e yükseldi.

GERİYE DÜŞÜP KAZANDILAR

Mücadelede ilk golü, 27 .dakikada Hopaspor'dan Alperen Gündoğdu kaydetti. 43. dakikada ise Bursaspor'da Furkan Sakı, takımına beraberliği getiren golü attı. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Bursaspor'da Muhammet Demir, takımına galibiyeti getiren golü attı.

MAÇ KAPALI GİŞE OYNANDI

Balıkesir'de oynanan karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Bursa temsilcisinin taraftarları satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletlerini tükettiği 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, kapalı gişe oynandı.

BURSA'DA DEV EKRANLARDAN İZLEDİLER

Öte yandan maçı, Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında bulunan otoparkta dev ekrandan takip etti.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Bursaspor, bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti. Çıktığı maçlarda sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Yeşil beyazlılar, bu sezon birçok maçta da kalesini gole kapattı. 3. Lig 3. Grup'ta ağlarında 10 gol gören Aliağa Futbol'un ardından bu konuda ikinci sırada gelen Bursaspor, oynadığı maçlarda filelerinde sadece 14 kez gol gördü.

BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Yeşil-beyazlıların en yakın takipçisi Karşıyaka ise sahasında Silifke Belediyespor'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçların ardından Bursaspor, puanını 67'ye yükseltti. İzmir ekibi ise 57 puanda kaldı. Ligin bitimine iki hafta kala 2. sıradaki rakibine 10 puan fark atan Bursaspor, grubunu lider bitirmeyi garantiledi ve şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, 4 Büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından şampiyon olmayı başaran ilk Anadolu takımı olmuştu. Son yıllarda düşüşe geçen ve amatöre düşme, kapanma gibi durumlarla karşı karşıya kalan Türk futbolunun köklü kulübü, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'e geri dönüş ateşini yaktı. Yeşil-beyazlılar TFF 2. Lig ve Trendyol 1. Lig'de de kısa sürede mutlu sona ulaşarak bir dönem şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig'e geri dönmeyi hedefliyor.

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Son Dakika Spor Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    devlet el attı yoksa bu o.e kumedeydi 2 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    He başladı başladı..Kolaydı o iş..Şu anda 3.kategori ligdesin daha,yavaş gel.. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    topbursaspor toplar sizi 0 0 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    beşiktaşın belalısı geliyor taraftarı olan bir takım süper ligde olmalı 0 0 Yanıtla
  • 6490203:
    vay be timsah spor un düştüğü ve yükseldiği lige bakar mısın 0 0 Yanıtla
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