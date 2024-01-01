2024 Yılı Spor Takvimi: Olimpiyat, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Diğer Spor Etkinlikleri

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra Olimpiyatın da yaz aylarında gerçekleşecek olması 2024 yılını sporla dop dolu bir yıl yapacak.

2024 yılı sportif anlamda bir hayli hareketli geçecek. Yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Öncesinde ise futbol heyecanı var. A Milli Futbol takımımızın da finallere kalmaya hak kazandığı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek.

Futbolda Avrupa'nın üç büyük kupası sahibini bulacak. Galatasaray'ın da yer aldığı Avrupa Ligi finali 22 Mayıs, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Konferans Ligi finali 29 Mayıs ve Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran'da oynanacak.

UEFA Süper Kupa finali 14 Ağustos'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da Avrupa Ligi şampiyonu ile Şampiyonlar Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek.

Sporda bazı önemli diğer takvimler şöyle:

-Türk futbolunu da yakından ilgilendiren Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

-NBA'in 78'inci sezonunda 2024 NBA All- Star Maçı, 18 Şubat 2024'te Indianapolis'teki Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

-EuroLeague Dörtlü Final maçları 24- 26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Mercedes-Benz Arena'da yapılacak.

-Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti. Turnuva maçları üç farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025'te yapılacak.

- Formula 1 sezonunda tam 24 yarış gerçekleştirilecek ve bu tüm zamanların en yoğun takvimi olacak. Yarışlar 2 Mart tarihinde başlayacak.

-Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasına hem kadınlarda hem erkeklerde Antalya'da ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde parkeye çıkacak. Filenin Efeleri ise 21-26 Mayıs tarihlerinde sezona başlayacak.

-663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

-Dünyanın en iyi tenisçilerini bir araya getiren ATP 250 ve WTA 500 turnuvaları başladı. Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen dev organizasyon 7 Ocak'ta sona erecek.

-Teniste Grand Slam heyecanı 14-28 Ocak tarihlerinde Avustralya Açık ile başlayacak.

- Fransa Açık: 20 Mayıs-9 Haziran, Wimbledon: 1-14 Temmuz, Amerika Açık: 26 Ağustos-8 Eylül.

Öte yandan atletizm, tekvando, judo, güreş, badminton, boks, basketbol, voleybol ve bisiklet gibi daha bir çok branşta Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve özel turnuvalar seneye damga vuracak.