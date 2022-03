68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 7. kez düzenlenen "68. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni muhteşem bir geceyle Volkswagen Arena'da yapıldı. 'Yılın sporcusu' Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz seçildi. Erdoğan Demirören Büyük Ödülü ise Dünya Etnospor Konfederasyonu'na verildi.

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "68. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni görkemli bir geceyle Wolkwagen Arena'da gerçekleştirildi.

1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen "Sporun En İyileri"nde, bu yıl 2021'nin en başarılı isimleri kürsüye çıktı. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Damla Uğurtürk ve Bay J yaptı. 5 milyona yakın oy kullanılırken, bu katılım rekor olarak tarihe geçti.Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli törende Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı olmak üzere toplam 7 kategorinin birincileri açıklandı, ayrıca özel ödüller de sahiplerini buldu.Geceye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Demirören, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılım sağladı. YILIN SPORCUSU: METE GAZOZYılın Sporcusu Tokyo'da Olimpiyat Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz seçildi. Ödülü Gazoz'a takdim eden Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Çok özel gece, gurur gecesi. Bu vesileyle 68 yıldır bu güzel geleneği yaşatan herkesi saygı ve şükranla anıyorum. Milliyet ailesini ve Demirören ailesini tebrik ediyorum. Merhum Erdoğan Demirören'i rahmet ve şükranla yad ediyorum. Sporun enerji veren ruhuyla buradayız. Birbirinden değerli sporcu arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle beraberiz. Tüm spor camiasını tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Her gün hedeflerimizi daha yukarıya taşıyoruz. Burada bulunan bu eşsiz camiayla birlikte bu umudu birlikte büyüteceğiz. Türk sporu daha yükseklerde yine temsil olacak. Sporun tüm paydaşları bizler için önemli. Sporun basın emekçilerini bu anlamda tebrik ediyorum. Daha güçlü, daha aydın yarınlara bu başarıları hep birlikte taşıyalım. Yılın sporcusu Mete Gazoz." Milli sporcu duygularını şöyle dile getirdi: "Benim için oy kullanan tüm insanlara teşekkür ederim. Olimpiyat şampiyonluğunu bir sporcunun tek başına başarabilme ihtimali yok. Bu başarı için sizinle birlikte ekibe ihtiyacınız var. Anneme, babama, antrenörlerime, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne çok teşekkür ederim." ERDOĞAN DEMİRÖREN ÖZEL ÖDÜLÜ: DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONUDemirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Demirören, ödülü Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya verdi. Sinan Oktay yaptığı açıklamada "Sayın Bakanım, değerli misafirler hoş geldiniz. Değerli paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülün bizim için önemli anlamı var. Farkındalık yaratan kuruma ödülü vereceğimiz için gururlu ve mutluyuz" dedi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Hakan Kazancı ise "Milliyet ailesine teşekkür ediyorum. Merhum Erdoğan Demirören'i bir kez daha rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı. YILIN ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSU: ALPEREN ŞENGÜNNBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yılın çıkış yapan sporcusu oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Alperen Şengün'ün babası Kemal Şengün'e ödülü takdim etti. Kemal Şengün yaptığı açıklamada, "Bu ödülü çocuğum için aldım. Gururluyum, mutluyum. İnşallah Alperen ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve bizi gururlandırır" dedi. Geceye internet üzerinden bağlanan Alperen Şengün ise "Herkese merhaba. Böyle bir organizasyonda aday olmak gurur verici. Aranızda bulunmak çok isterdim. Ama NBA'de lig devam ettiği için orada olamadım. Her zaman bayrağım ve ülkem için en iyi şekilde çalışacağım" şeklinde konuştu.YILIN GİLLETTE GİBİ HAREKETİ ÖDÜLÜ: KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUTProcter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, başarılı teknik adamın ödülünü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e verdi. Özgökçen ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Konya hoşgörü şehri. Fair-play hareketini sporcularımız yaptı ama biz yöneticiler olarak bunun yapılmasını istedik" dedi. Tankut Turnaoğlu ise "Biz olimpik anneler programında şunu söylüyoruz. Düzenli spor yapmak hayattaki başarının anahtarı. Babalara ve annelere çocuklarını spora erken başlatmalarını tavsiye ediyoruz. P&G olarak harcamalarımızın yüzde 15'ini spora yapıyoruz" açıklamasını yaptı. GİLLETTE YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ: HAKAN ÇALHANOĞLUÖdülü açıklayan Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, "En zorlu dallardan biriydi. Müthiş bir yarış oldu. Aslında hepsi hak ediyordu. Bu kez kazanan A Milli Takımımızın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu" dedi. Türkiye-İtalya maçının ardından Milano'ya döndüğü için internet üzerinden görkemli geceye bağlanan yıldız futbolcu, "Almış olduğum bu ödül beni gururlandırdı. Türk halkına karşı sorumluluğumun ne kadar büyük olduğunu bana hatırlattı. Bu ödül beni daha fazla motive edecek. Ödül alan tüm sporcuları ve takımları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.OTOKOÇ 2. EL VOLEYBOLUN GÜVENİLİR ELİ ÖDÜLÜ: SİMGE AKÖZÖdülü açıklayan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, "94 yıldır değer yaratıyoruz. Otokoç İkinci El Markamızla uzun süredir sporcu ve sporcuyu destekliyoruz. Kadının yanında olmak için sosyal sorumluluk projesi yaptık. Kadının önünde engel olan cam tavanları kaldırmak için duyarlılık oluşturmaya çalıştık. Biz yola Kadın Milli takımımızın güvenilir eli olarak çıktık. Her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü bu yıl Simge Aköz'ün" dedi.Eczacıbaşı Dynavit forması giyen başarılı voleybolcu, duygularını şöyle dile getirdi: "Takım arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Umarım bu ödül, başarmaktan korkmayacak, bizi takip eden insanlara umut veren bir ödül olur. İnanılmaz güzel destekler alıyoruz. Başarıya bizler öncülük ediyoruz." YILIN PARALİMPİK - ENGELLİ SPORCUSU/ TAKIMI: AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMIÖdülü alan Ampute Milli Takımı Kaptanı Bülent Çetin yaptığı açıklamada "Herkese iyi akşamlar. Darısı bu yıl İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na" dedi.ALTINYILDIZ CLASSİCS ÖDÜLÜ: METE GAZOZOlimpiyat Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran milli okçu Mete Gazoz ödülü aldıktan sonra açıklama yaptı. Başarılı sporcu, "Saha içinde yaptığımız güzel şeylerin ardından sizlerin oylarıyla seçilmek gurur verici. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. MCDONALD'S KIRMIZI-BEYAZ KADINLAR ÖDÜLÜ: NECLA GÜNGÖRMcDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, ödülü A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'na takdim etti. Uçanlar yaptığı açıklamada "Tüm kadınları her ortamda destekliyoruz. Kadın adayların olması bizi çok mutlu etti. Ödül, varlığıyla birçok kadına örnek olan A Milli Takım'ın ilk kadın teknik direktörü, çok değerli hocamız sevgili Necla Güngör'ün" dedi.Necla Güngör şöyle konuştu: "Bu almış olduğum ödül çok değerli. Antrenör olarak kendimi ispat ettim. Kıymetli sponsorumuz McDonald's'tan bu ödülü alıyorum. Kadın futbolcuların ve kadın antrenörlerin yolu aydınlandı. Herkese çok teşekkür ediyorum." MİLKA YILIN KAYAK SPORCUSU ÖDÜLÜ: ADA GÖNEY Mondelez International Türkiye Genel Müdürlüğü İhsan Karagöz, ödülü milli sporcu Ada Göney'e takdim etti. Karagöz "Milka 27 yıldır kayak sporuna destek veriyor. Kayak Milli Takımları'nın resmi sponsoruyuz. Geleceğin kayak milli takımını yaratmak istedi. Gençler adım adım geliyor. Milka Yılın Kayak Sporcusunu açıklamak istiyorum: Sevgili Ada Göney" şeklinde konuştu.GÖNEY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Ödül alırken gözyaşlarını tutamayan Ada Göney, yaptığı açıklamada "Bu ödüle layık görülmenin gururunu bu gece sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne gelmemde payı olan aileme, antrenörlerime, tüm okul öğretmenlerime, Kayak Federasyonu Başkanımıza, Milka ailesine ve İhsan Bey'e de destekleri için teşekkür ediyorum. Ailemde milli formayı giyme gururuna erişen ikinci kişiyim" şeklinde duygularını dile getirdi.GİLETTE VENUS YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ: BUSENAZ SÜRMENELİ Olimpiyat Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli yaptığı açıklamada "Ödülümü yeni Busenazlar yeni Yaseminler için alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.NAMIK SEVİK ÖZEL ÖDÜLÜ: İRFAN KURTULMUŞNamık Sevik Özel Ödülü'nü Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, İrfan Kurtulmuş'a takdim etti. Belovacıklı yaptığı açıklamada, "Bizim için Milliyet ailesi için özel anlamı var. Spor yayıncılığını değiştiren, dönüştüren bir isim. Bu yarışmaya yol gösteren isim. Kendisini rahmetle anıyoruz. P&G ve Gillette'e teşekkür ediyoruz" dediİrfan Kurtulmuş "42 yıldır bu ailenin içindeyim. Demirören ailesine, Spor Müdürüm Tayfun Bayındır'a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün benim için çok büyük anlamı var" şeklinde duygularını dile getirdi.SOCİOS.COM TARAFTAR ETKİLEŞİMİ ÖDÜLÜ: GALATASARAY SPOR KULÜBÜÖdülü alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanım, saygı değer misafirler bizler kulüpler olarak farklı alanlarda gelirler yaratmaya çalıştık. Socios'un bize çok büyük destekleri oldu. Merhum Başkanımız Mustafa Cengiz döneminde imzalandı bu anlaşma. Socios'a ortaklıkları için teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.AXA SİGORTA YILIN ANTRENÖRÜ: GİOVANNİ GİUDETTİBaşarılı antrenör ödülü aldıktan sonra şöyle konuştu: "Herkes bizi görüyor. Buz dağının ucunu görüyor. Altta çok önemli organizasyon var. Genç kadınların başarılarını kutlarım." YILIN TAKIMI: A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIÖdülü takdim eden Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Marifet iltifata tabidir. Milliyet ailesini tebrik ediyorum. Türk sporu iyi yolda. Olimpiyatlarda bunu gördük. Tüm spor ailesini tebrik ediyorum. Yeni başarılar Türk sporunun olacak. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Osman Aşkın Bak, ödülü TVF Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a takdim etti. Kaptan Simge Aköz, "Türkiye'nin güçlü kadınlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Umarız başarının devamı gelir" dedi.

Üstündağ ise "Dile kolay, 68 yıl. Demirören ailesine teşekkür ediyorum. Yarın büyük derbi var. Vakıfbank-Fenerbahçe maçı. 1 Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Bu büyük bir gurur. Bu güzel yürekli kızlarımızı cani gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.