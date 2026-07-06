A Milli Takım İsviçre'yi 95-72 Yendi

İsviçre: 95-72

Gürsoy OLCA/ İSTANBUL, -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Silvia Marziali (İtalya)

TÜRKİYE: Alperen Şengün 17, Kenan Sipahi 3, Cedi Osman 15, Erkan Yılmaz 3, Adem Bona 15, Furkan Korkmaz 6, Malachi Flynn 8, Ömer Yurtseven 18, Şehmus Hazer 10, Yiğitcan Saybir, Berk Uğurlu, Sertaç Şanlı

İSVİÇRE: Mbala 3, Solca 5, Martin 2, Fofana 2, Anabir 3, T. Rocak 12, Schumacher 23, N. Rocak 11, Clerc 2, Maniema 4, Schaller 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-52

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A Milli Takım, sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup ünvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Andris Aunkrogers, Edgard Ceccarelli ve Silvia Marziali hakem üçlüsü yönetti.

Milliler maça Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Adem Bona ve Malachi Flynn ilk 5'iyle başladı. Konuk ekip İsviçre ise Boris Mbala, Alexander Schumacher, Niko Rocak, Selim Fofana ve Killian Martin ilk 5'iyle parkeye çıktı.

Maça Adem, Alperen ve Şehmus'un sayılarıyla etkili başlayan milliler, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Ay-yıldızlılar ilk periyodu da 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun 12'nci saniyesinde Yuri Solca'nın 3 sayılık basketiyle konuk takım skora dengeyi getirdi: 22-22. Bu dakikadan sonra Alperen'in devreye girmesiyle A Milli Takım yeniden maça ağırlığını koydu ve Ömer Faruk Yurtseven'in ilk yarının bitimine 6.20 kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Ay-yıldızlılar devreye 47-41 önde girdi.

İkinci yarıya da ilk yarıdaki 5'iyle başlayan milliler, özellikle Adem'in hem savunmada hem de hücumdaki etkili oyunuyla 3'üncü çeyreğin ilk 4 dakikasında farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 60-50. Rakibin direncini kıran milli takım son çeyreğe 76-52 önde girdi.

Son periyoda da etkili başlayan milli takım, maçın son 5 dakikasına 88-66 önde girdi. A Milli Takım maçtan da 95-72 galip ayrıldı.

BAKAN BAK MAÇI SALONDAN TAKİP ETTİ

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 6'ncı maçında A Milli Takım'ın İsviçre ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte salonda takip ederek millilere destek verdi.

TARAFTAR MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

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