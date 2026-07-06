A Milli Takım İsviçre'yi 95-72 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım İsviçre'yi 95-72 Yendi

06.07.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Elemeleri'nde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.

İsviçre: 95-72

Gürsoy OLCA/ İSTANBUL, -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Silvia Marziali (İtalya)

TÜRKİYE: Alperen Şengün 17, Kenan Sipahi 3, Cedi Osman 15, Erkan Yılmaz 3, Adem Bona 15, Furkan Korkmaz 6, Malachi Flynn 8, Ömer Yurtseven 18, Şehmus Hazer 10, Yiğitcan Saybir, Berk Uğurlu, Sertaç Şanlı

İSVİÇRE: Mbala 3, Solca 5, Martin 2, Fofana 2, Anabir 3, T. Rocak 12, Schumacher 23, N. Rocak 11, Clerc 2, Maniema 4, Schaller 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-52

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A Milli Takım, sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup ünvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Andris Aunkrogers, Edgard Ceccarelli ve Silvia Marziali hakem üçlüsü yönetti.

Milliler maça Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Adem Bona ve Malachi Flynn ilk 5'iyle başladı. Konuk ekip İsviçre ise Boris Mbala, Alexander Schumacher, Niko Rocak, Selim Fofana ve Killian Martin ilk 5'iyle parkeye çıktı.

Maça Adem, Alperen ve Şehmus'un sayılarıyla etkili başlayan milliler, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Ay-yıldızlılar ilk periyodu da 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun 12'nci saniyesinde Yuri Solca'nın 3 sayılık basketiyle konuk takım skora dengeyi getirdi: 22-22. Bu dakikadan sonra Alperen'in devreye girmesiyle A Milli Takım yeniden maça ağırlığını koydu ve Ömer Faruk Yurtseven'in ilk yarının bitimine 6.20 kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Ay-yıldızlılar devreye 47-41 önde girdi.

İkinci yarıya da ilk yarıdaki 5'iyle başlayan milliler, özellikle Adem'in hem savunmada hem de hücumdaki etkili oyunuyla 3'üncü çeyreğin ilk 4 dakikasında farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 60-50. Rakibin direncini kıran milli takım son çeyreğe 76-52 önde girdi.

Son periyoda da etkili başlayan milli takım, maçın son 5 dakikasına 88-66 önde girdi. A Milli Takım maçtan da 95-72 galip ayrıldı.

BAKAN BAK MAÇI SALONDAN TAKİP ETTİ

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 6'ncı maçında A Milli Takım'ın İsviçre ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte salonda takip ederek millilere destek verdi.

TARAFTAR MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı İsviçre maçına tribünleri dolduran Türk basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

DÜNYA 4'ÜNCÜSÜ U17 BASKETBOL MİLLİ TAKIMI DA ALKIŞLANDI

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan U17 Basketbol Milli Takımı oyuncuları da maçı salonda izleyerek A takıma destek verdi. U17 takımı salonu dolduran basketbolseverlerden büyük alkış aldı.

ERGİN ATAMAN DALYA DEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100'üncü maçına çıktı.

Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Milli Takım, İsviçre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım İsviçre'yi 95-72 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Neymar’dan acı veda Neymar'dan acı veda
30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti 30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
21:14
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu
Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu
21:08
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
20:55
Görüntüler Norveç’ten değil Alanya’dan Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:32:53. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım İsviçre'yi 95-72 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.