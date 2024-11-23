Acun Ilıcalı ve Hull City'deki Tartışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

Acun Ilıcalı ve Hull City'deki Tartışmalar

Acun Ilıcalı ve Hull City\'deki Tartışmalar

Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki itibarı, takımın düşüşü sonrası tartışma konusu oldu.

23.11.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında satın aldığı Hull City, geçen yıl Premier Lig’in kapısına dayanmıştı.

Ancak Championship takımı, bu sezon kabus gibi bir 15 maçtan sonra düşme potasının iki sıra üzerine kadar geriledi.

Takımın düşüşü ile birlikte Acun Ilıcalı da ilk kez taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Hull'ı yakından izleyen yerel gazeteciler, Ilıcalı'nın kentte itibarının hala çok güçlü olduğunu vurguluyor.

Ancak takımın başarısızlığının bu ilişkiyi sarsabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Ilıcalı, Hull City’yi satın aldığında hedefi Premier Lig olarak belirledi.

Bir alt lig olan Championship'de 24 takım yarışıyor. İlk iki direkt olarak Premier Lig’e çıkarken, sonraki dört takım play-off maçları oynuyor.

Kaplanlar lakaplı kuzey doğu İngiltere takımı Hull City, geçen sezonu yedinci sırada, play-off kapısında tamamladı.

Bu sezonda ise Acun Ilıcalı takımın genç çalıştırıcısı Liam Rosenior (40) ile yollarını ayırdı.

Yerine “aynı futbol mantığında” olduğunu söylediği Hamburg teknik direktörü Tim Walter’ı getirdi.

Ilıcalı sezon başında Sky News kanalına verdiği röportajda, Walter’ı “benim stilime göre bir çalıştırıcı ve karakter” olarak tarif etti.

Ancak gelinen noktada Walter taraftarın gözdesi olmaktan çok uzak.

Hull City'nin 5 Kasım'da Oxford United ile oynadığı son maçta taraftarlar Walter ile alay eden tezahüratlar yaptı.

Hull'un yerel gazetesi Hull Story'nin yazarlarından Sam Hawcroft, 3 Ağustos'ta çalıştırıcı değişikliğinin “korkunç bir hata” olacağını yazmıştı.

Şimdi, haklı çıkmış olmaktan hiç memnun olmadığını söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Hawcroft, takımın çok geç kurulmuş olmasının yanında Ilıcalı’nın Tim Walter tercihinin de hatalı olduğunu savunuyor.

Walter'ın Championship seviyesinde bir çalıştırıcı olmadığını savunan Hawcroft, şöyle devam ediyor:

“Bunun nereye gittiğini bilmiyorum. Acun da halen Walter’ı desteklediğini söylüyor ama bakalım alınacak kötü bir sonuç sonrası yaşanacak yaygaraya dayanabilecek mi?”

Sadakat tartışması

BBC’nin Hull’ı da içine alan Humberside bölgesi radyosundan James Hoggarth da Walter’ın arkasında durmaya devam etmesi halinde Ilıcalı'nın taraftarla ilişkisinin etkilenebileceğini söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Hoggarth özellikle Oxford United yenilgisi sonrası içerideki West Bromwich mağlubiyetinde Ilıcalı’nın stadyumda olmamasının dikkat çektiğini aktarıyor.

Hoggarth, “Ilıcalı’nın eksikliği, Fenerbahçe’nin de aynı saatlerde maçının olması nedeniyle 'sadakat' tartışması yarattı" diyor.

"Ama kulübün eski sahipleri ile karşılaştırıldığında, Acun’un maçları stadyumda takip etme sicili takdir ediliyor” diye ekliyor.

Hull Story yazarı Hawcroft da benzer tartışmaları vurguluyor ve bazı Hull taraftarlarının "Acun Fenerbahçe ile daha mı çok ilgileniyor?" dediğini aktarıyor.

Fenerbahçe'de Temmuz ayında Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesinin ardından Ilıcalı da as başkan olmuştu.

'Şehirde itibarı hâlâ yüksek'

Hull'ı yakından izleyen gazeteciler, Acun Ilıcalı'nın kulüpte yaşattığı değişimin halen büyük takdirle hatırlandığının altını çiziyor.

James Hoggarth, "Şu anda Acun ile taraftar arasındaki ilişki hassas bir durumda. Ancak Acun’un birçok taraftar gözünde itibarı, önceki kulüp sahipleri ile karşılaştırıldığında hâlâ yüksek" diyor.

Ilıcalı, kulübü satın aldıktan sonra taraftarla birebir ilişki kurmak için çaba gösterdi.

Kulüp taraftarının çekilişle indirimli maç biletleri dağıtılması gibi hamleleri de popülerliğini artırdı.

Ancak ismi kulüple özdeşleşen Peter Swan gibi eski futbolcular kötü sonuçların Ilıcalı üzerinde baskı yaratacağını söylüyor.

Swan, BBC radyosuna yaptığı açıklamada “Liam Rosenior görevdeyken, kulübün doğru rotada olduğunu düşünüyordum ama o [Acun Ilıcalı] farklı düşünüyordu” dedi.

Swan, “Sahada izlemesi daha keyifli bir oyun oynanması için diğer çalıştırıcıyı getirdiler ama bunu halen göremedik. Oyuncularda da bir gelişme olmadı” diye ekliyor.

Sam Hawcroft da bu yoruma hak veriyor: "Rosenior ile yolları ayırırken heyecanlı bir futbol sözü verilmişti ama bu olmadı."

'Sakatlıklar, hakem hataları ve şanssızlık'

Peki Acun Ilıcalı takımın son durumunu nasıl değerlendiriyor?

Hull Daily Mail gazetesine 16 Kasım'da ayrıntılı bir röportaj veren Ilıcalı, kilit oyuncuların sakatlıklarının yanı sıra bazı hakem kararlarından da şikayet etti.

Alman çalıştırıcı Walter’in arkasında durduğunu söyleyen Ilıcalı, takımı satın aldığı dönemden bu yana “açık ara en şansız” dönemi geçirdiklerini savundu.

Ilıcalı'nın sözlerini BBC'ye değerlendiren Peter Swan ise sakatlık ve hakem kararlarından rakiplerin de etkilendiğine işaret ederek “Şanssızlık mı? Hayır, sadece yeterince iyi olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Swan, "Bu oyuncuların ilk 10 için mücadele edecek kaliteye sahip olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Ancak Hull taraftarı Hawcroft, "garip bir lig" dediği Championship'te sıralamaların birkaç galibiyetle değişebileceğini hatırlatıyor:

"Bir değişiklik olması mümkün ama zaman ilerliyor. Bir-iki aya sezonun akıbeti netleşecek."

Ligde 19. sırada olan Kaplanlar, bu hafta sonu ligin son sırasındaki Luton City ile mücadele edecek.

Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik gibi Türkiye ligi kökenli oyuncular halen takım kadrosunda bulunuyor.

Kaynak: BBC

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı ve Hull City'deki Tartışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Hull City'deki Tartışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.