Ahmet Nur Çebi'den istifa edeceği iddialarına net yanıt: Sonuna kadar buradayım

Tribünlerin istifaya çağırdığı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında görevinin başında olduğunu ifade etti. Çebi yaptığı açıklamada, "onuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok." dedi.

"ONLARIN MUTLU OLMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Çebi yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin. Taraftarlardan bunu rica ediyorum. Onların mutlu olması için her şeyi yaptım ve yapacağım." ifadelerini kullandı.

"AİLEMLE SON 1 AYDA 10 KEZ GÖRÜŞMEDİM"

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak." dedi.

"ART NİYETLİ İNSANLARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

En zor dönemde takımın başına geldiğini belirten Çebi, "Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar." şeklinde konuştu.

Çebi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"BİLET FİYATLARIMIZ RAKİPLERİN ALTINDA"

YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında.

"BEŞİKTAŞ'I ATEŞE ATAMAM"

10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak. UEFA anlaşması var. Bizi men ederler. Futbolcunun 2 ay maaşını ödeyemediğinde ne olacak?

"BURADA KÜME DÜŞÜRMEYE KADAR GİDEN DURUMLAR VAR"

TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz.

"ONLARI BİZ ALDIK"

Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor

"İNŞALLAH 10 KATINI GÖRÜN!"

Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun. Siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfür etmeyin!

CEYHUN KAZANCI NEDEN GİTTİ?

Ceyhun Kazancı küfürden gitti. Ailesi baskı yaptı. Sürekli anasına, babasına küfür ettiler. O gittiğinden beri onun işleriyle uğraşıyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok önemli transferleri oldu. Ama ailesinin baskısıyla gitti. Bunu bilin. Yüreğiniz varsa karşıma gelin küfür edin.