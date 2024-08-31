Ali Koç transferde "dalya" dedi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç transferde "dalya" dedi

Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde transferde "dalya" dedi.

31.08.2024 11:48
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Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde transferde "dalya" dedi.

Sarı-lacivertli kulübe 2018-19 sezonu öncesinde başkan seçilen ve son olarak Faslı orta saha Amrabat'ı tranfer eden Ali Koç böylece 7'si yaz 6'sı kış 13 transfer döneminde 100 futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna kazandırdı.

Ali Koç başkanlığında en çok transferini 2020-21 sezonunda 22 futbolcuyu transfer ederek yapan Fenerbahçe, en az transferi ise henüz tamamlanmayan bu transfer sezonunda gerçekleştirdi.

Kulüpteki ilk sezonunda 16 futbolcu transfer eden Ali Koç, 2019-20'de 14, 2020-21'de 22, 2021-22'de 9, 2022-23 ve geçen sezon ise 16'şar isme sarı-lacivert formayı giydirdi.

Ali Koç, bu sezon devam eden transfer sürecinde ise Amrabat ile kadroya 7. takviyeye imza atarak kendi döneminde 100. oyuncuyu Fenerbahçe ile buluşturdu.

Transferlerde yabancı öne çıktı

Fenerbahçe, 7 sezonda transferde yabancı futbolculara ağırlık verdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 60 yabancı 40 yerli ismi ismi kadroya kattı.

En büyük değişim 2020-2021'de yapıldı

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde en fazla transfer yaptığı sezonu 2020-2021'de yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu senede 22 transferle sezona girdi.

Fenerbahçe Kulübü, 2020-2021 sezonunda Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur'u takıma dahil etti.

Yaş ortalaması 26 oldu

Fenerbahçe'nin 7 sezondaki 100 transferinin yaş ortalaması "26" oldu.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde yaş ortalaması en yüksek transfer dönemini geçen sezon, en düşüğüne ise 2021-22'de yaşadı.

Geride kalan sezonda kadrosuna 16 takviye yapan Fenerbahçe, transferde 27,9 yaş ortalaması yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 2021-22 sezonunda ise kadrosunu 9 oyuncuyla güçlendirirken transferde 24,1 yaş ortalaması tutturdu.

Bonservisli futbolcular tercih edildi

Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaptığı transferlerin büyük bölümünü bonservis ödeyerek gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 100 transferde 8 oyuncunun bonservisini kiralarken 92 futbolcunun 57'sinde satın alma bedeli ödedi.

Not: (Zorunlu satın almalar, bonservis bedelli trasfer olarak işlenmiştir.)

En pahalısı En-Nesyri

Fenerbahçe'nin, Ali Koç döneminde en pahalı bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim Youssef En-Nesyri oldu.

Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.

Ali Koç döneminde 35 futbolcu kulüpleriyle sözleşmelerinin bitmesinin ardından bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edildi.

En çok oyuncu Brezilya'dan

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 60 yabancı oyuncuyu 38 farklı ülkeden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, en çok yabancı oyuncu tercihini 8 isimle Brezilya'dan yaparken Brezilya'yı 3'er oyuncuyla Senegal ve Almanya izledi.

Nijerya, Cezayir, İsviçre, Gana, Fransa, Uruguay, Arjantin, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Fas'tan 2'şer oyuncu transferi yapan Fenerbahçe, aynı dönemde İran, Slovenya, Meksika, Kosova, Danimarka, Gine, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Ekvador, Tanzanya, Güney Kore, Sierra Leone, Hollanda, Makedonya, Belçika, Norveç, İngiltere, Hırvatistan, Polonya, Sırbistan ve Mısır'dan da 1'er ismi renklerine bağladı.

Kadroda ilk seneden tek oyuncu

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından ilk yıl yaptığı transferlerden sadece 1 oyuncu halen sarı-lacivertlilerde bulunuyor.

2018-2019 sezonunda Empoli'den kadroya katılan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin en eski yabancı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Türk oyunculardan ise 2020-2021 sezonunda transfer edilen İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş, en eski oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Tüm transferler

Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde gerçekleştirdiği transferler şöyle:

SezonOyuncuTakıma katıldığı yaşÜlkeBonservisSezon Yaş ortalaması
2018-2019Victor Moses28NijeryaKiralık26,3
"Yassine Benzia23CezayirKiralık

"Jailson22BrezilyaBonservis

"Miha Zajc24SlovenyaBonservis

"Michael Frey24İsviçreBonservis

"Andre Ayew28GanaKiralık

"İslam Slimani30CezayirKiralık

"Diego Reyes25MeksikaBonservisi elinde

"Tolgay Arslan28-Bonservis

"Harun Tekin29-Bonservis

"Berke Özer18-Bonservis

"Barış Alıcı21-Bonservis

"Ferdi Kadıoğlu18-Bonservis

"Sadık Çiftpınar26-Bonservis

"Tolga Ciğerci26-Bonservisi elinde

"Serdar Aziz28-Bonservisi elinde

2019-2020Luiz Gustavo32BrezilyaBonservis27,3
"Vedat Muriç25KosovaBonservis

"Zanka29DanimarkaBonservis

"Adil Rami33FransaBonservisi elinde

"Allahyar Sayyadmanesh18İranBonservis

"Max Kruse31AlmanyaBonservisi elinde

"Simon Falette27GineKiralık

"Garry Rodrigues28Yeşil Burun AdalarıKiralık

"Deniz Türüç26-Bonservis

"Altay Bayındır21-Bonservis

"Yasir Subaşı23-Bonservis

"Mevlüt Erdinç32-Bonservisi elinde

"Murat Sağlam21-Bonservisi elinde

"Emre Belözoğlu38-Bonservisi elinde

2020-2021Marcel Tisserand27Demokratik KongoBonservis

"Dimitrios Pelkas26YunanistanBonservis

"Mauricio Lemos24UruguayBonservis

"Attila Szalai22MacaristanBonservis

"Kemal Ademi24İsviçreBonservis

"Bright Osayi-Samuel23NijeryaBonservis

"Diego Perotti32ArjantinBonservisi elinde

"Mame Thiam27SenegalBonservisi elinde

"Filip Novak30ÇekyaBonservisi elinde

"Enner Valencia30EkvadorBonservisi elinde

"Papiss Cisse35SenegalBonservisi elinde

"Jose Sosa35ArjantinBonservisi elinde

"Ally Samatta27TanzanyaBonservis

"İrfan Can Kahveci25-Bonservis

"Mesut Özil32-Bonservisi elinde

"Nazım Sangare26-Bonservis

"İsmail Yüksek21-Bonservis

"Sinan Gümüş26-Bonservisi elinde

"Mert Hakan Yandaş25-Bonservisi elinde

"Caner Erkin31-Bonservisi elinde

"Gökhan Gönül35-Bonservisi elinde

"Barış Sungur18-Bonservisi elinde

2021-2022Mergim Berisha23AlmanyaBonservis24,1
"Min-jae Kim24Güney KoreBonservis

"Miguel Crespo24PortekizBonservis

"Max Meyer25AlmanyaBonservisi elinde

"Diego Rossi23UruguayBonservis

"Steven Caulker29Sierra LeoneBonservisi elinde

"Burak Kapacak21-Bonservis

"Serdar Dursun29-Bonservisi elinde

"Çağtay Kurukalıp19-Bonservisi elinde

2022-2023Jayden Oosterwolde21HollandaBonservis25,7
"Ezgjan Alioski30MakedonyaKiralık

"Luan Peres28BrezilyaBonservis

"Joao Pedro30İtalyaBonservis

"Bruma28PortekizBonservis

"Michy Batshuayi28BelçikaBonservis

"Lincoln23BrezilyaBonservis

"Willian Arao30BrezilyaBonservis

"Gustavo Henrique29BrezilyaBonservis

"Lamine Diack21SenegalBonservis

"Joshua King30NorveçBonservisi elinde

"Samet Akaydın28-Bonservisi elinde

"Emre Mor24-Bonservis

"İrfan Can Eğribayat24-Bonservis

"Tiago Çukur19-Bonservis

"Emre Demir19-Bonservisi elinde

2023-2024Ryan Kent26İngiltereBonservisi elinde27,9
"Edin Dzeko37Bosna HersekBonservisi elinde

"Alexander Djiku28GanaBonservisi elinde

"Umut Nayir30-Bonservisi elinde

"Sebastian Szymanski24PolonyaBonservis

"Dusan Tadic34SırbistanBonservisi elinde

"Rodrigo Becao27BrezilyaBonservis

"Bartuğ Elmaz20-Bonservis

"Mert Müldür24-Bonservis

"Fred30BrezilyaBonservis

"Cengiz Ünder26-Bonservis

"Omar Fayed20MısırBonservis

"Dominik Livakovic28HırvatistanBonservis

"Leonardo Bonucci36İtalyaBonservisi elinde

"Rade Krunic30Bosna HersekBonservis

"Çağlar Söyüncü27-Bonservis

2024-2025Levent Mercan23-Bonservis25,7
"Oğuz Aydın23-Bonservis

"Cenk Tosun33-Bonservisi elinde

"Allan Saint-Maximin27FransaKiralık

"Youssef En-Nesyri27FasBonservis

"Yiğit Fidan19-Bonservisi elinde

"Sofyan Amrabat28FasBonservis

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ali Koç transferde 'dalya' dedi - Son Dakika

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