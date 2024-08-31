Ali Koç transferde "dalya" dedi

Spor

Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde transferde "dalya" dedi.

Sarı-lacivertli kulübe 2018-19 sezonu öncesinde başkan seçilen ve son olarak Faslı orta saha Amrabat'ı tranfer eden Ali Koç böylece 7'si yaz 6'sı kış 13 transfer döneminde 100 futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna kazandırdı.

Ali Koç başkanlığında en çok transferini 2020-21 sezonunda 22 futbolcuyu transfer ederek yapan Fenerbahçe, en az transferi ise henüz tamamlanmayan bu transfer sezonunda gerçekleştirdi.

Kulüpteki ilk sezonunda 16 futbolcu transfer eden Ali Koç, 2019-20'de 14, 2020-21'de 22, 2021-22'de 9, 2022-23 ve geçen sezon ise 16'şar isme sarı-lacivert formayı giydirdi.

Ali Koç, bu sezon devam eden transfer sürecinde ise Amrabat ile kadroya 7. takviyeye imza atarak kendi döneminde 100. oyuncuyu Fenerbahçe ile buluşturdu.

Transferlerde yabancı öne çıktı

Fenerbahçe, 7 sezonda transferde yabancı futbolculara ağırlık verdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 60 yabancı 40 yerli ismi ismi kadroya kattı.

En büyük değişim 2020-2021'de yapıldı

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde en fazla transfer yaptığı sezonu 2020-2021'de yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu senede 22 transferle sezona girdi.

Fenerbahçe Kulübü, 2020-2021 sezonunda Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur'u takıma dahil etti.

Yaş ortalaması 26 oldu

Fenerbahçe'nin 7 sezondaki 100 transferinin yaş ortalaması "26" oldu.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde yaş ortalaması en yüksek transfer dönemini geçen sezon, en düşüğüne ise 2021-22'de yaşadı.

Geride kalan sezonda kadrosuna 16 takviye yapan Fenerbahçe, transferde 27,9 yaş ortalaması yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 2021-22 sezonunda ise kadrosunu 9 oyuncuyla güçlendirirken transferde 24,1 yaş ortalaması tutturdu.

Bonservisli futbolcular tercih edildi

Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaptığı transferlerin büyük bölümünü bonservis ödeyerek gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 100 transferde 8 oyuncunun bonservisini kiralarken 92 futbolcunun 57'sinde satın alma bedeli ödedi.

Not: (Zorunlu satın almalar, bonservis bedelli trasfer olarak işlenmiştir.)

En pahalısı En-Nesyri

Fenerbahçe'nin, Ali Koç döneminde en pahalı bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim Youssef En-Nesyri oldu.

Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.

Ali Koç döneminde 35 futbolcu kulüpleriyle sözleşmelerinin bitmesinin ardından bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edildi.

En çok oyuncu Brezilya'dan

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 60 yabancı oyuncuyu 38 farklı ülkeden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, en çok yabancı oyuncu tercihini 8 isimle Brezilya'dan yaparken Brezilya'yı 3'er oyuncuyla Senegal ve Almanya izledi.

Nijerya, Cezayir, İsviçre, Gana, Fransa, Uruguay, Arjantin, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Fas'tan 2'şer oyuncu transferi yapan Fenerbahçe, aynı dönemde İran, Slovenya, Meksika, Kosova, Danimarka, Gine, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Ekvador, Tanzanya, Güney Kore, Sierra Leone, Hollanda, Makedonya, Belçika, Norveç, İngiltere, Hırvatistan, Polonya, Sırbistan ve Mısır'dan da 1'er ismi renklerine bağladı.

Kadroda ilk seneden tek oyuncu

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından ilk yıl yaptığı transferlerden sadece 1 oyuncu halen sarı-lacivertlilerde bulunuyor.

2018-2019 sezonunda Empoli'den kadroya katılan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin en eski yabancı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Türk oyunculardan ise 2020-2021 sezonunda transfer edilen İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş, en eski oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Tüm transferler

Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde gerçekleştirdiği transferler şöyle:

Sezon Oyuncu Takıma katıldığı yaş Ülke Bonservis Sezon Yaş ortalaması 2018-2019 Victor Moses 28 Nijerya Kiralık 26,3 " Yassine Benzia 23 Cezayir Kiralık " Jailson 22 Brezilya Bonservis " Miha Zajc 24 Slovenya Bonservis " Michael Frey 24 İsviçre Bonservis " Andre Ayew 28 Gana Kiralık " İslam Slimani 30 Cezayir Kiralık " Diego Reyes 25 Meksika Bonservisi elinde " Tolgay Arslan 28 - Bonservis " Harun Tekin 29 - Bonservis " Berke Özer 18 - Bonservis " Barış Alıcı 21 - Bonservis " Ferdi Kadıoğlu 18 - Bonservis " Sadık Çiftpınar 26 - Bonservis " Tolga Ciğerci 26 - Bonservisi elinde " Serdar Aziz 28 - Bonservisi elinde 2019-2020 Luiz Gustavo 32 Brezilya Bonservis 27,3 " Vedat Muriç 25 Kosova Bonservis " Zanka 29 Danimarka Bonservis " Adil Rami 33 Fransa Bonservisi elinde " Allahyar Sayyadmanesh 18 İran Bonservis " Max Kruse 31 Almanya Bonservisi elinde " Simon Falette 27 Gine Kiralık " Garry Rodrigues 28 Yeşil Burun Adaları Kiralık " Deniz Türüç 26 - Bonservis " Altay Bayındır 21 - Bonservis " Yasir Subaşı 23 - Bonservis " Mevlüt Erdinç 32 - Bonservisi elinde " Murat Sağlam 21 - Bonservisi elinde " Emre Belözoğlu 38 - Bonservisi elinde 2020-2021 Marcel Tisserand 27 Demokratik Kongo Bonservis " Dimitrios Pelkas 26 Yunanistan Bonservis " Mauricio Lemos 24 Uruguay Bonservis " Attila Szalai 22 Macaristan Bonservis " Kemal Ademi 24 İsviçre Bonservis " Bright Osayi-Samuel 23 Nijerya Bonservis " Diego Perotti 32 Arjantin Bonservisi elinde " Mame Thiam 27 Senegal Bonservisi elinde " Filip Novak 30 Çekya Bonservisi elinde " Enner Valencia 30 Ekvador Bonservisi elinde " Papiss Cisse 35 Senegal Bonservisi elinde " Jose Sosa 35 Arjantin Bonservisi elinde " Ally Samatta 27 Tanzanya Bonservis " İrfan Can Kahveci 25 - Bonservis " Mesut Özil 32 - Bonservisi elinde " Nazım Sangare 26 - Bonservis " İsmail Yüksek 21 - Bonservis " Sinan Gümüş 26 - Bonservisi elinde " Mert Hakan Yandaş 25 - Bonservisi elinde " Caner Erkin 31 - Bonservisi elinde " Gökhan Gönül 35 - Bonservisi elinde " Barış Sungur 18 - Bonservisi elinde 2021-2022 Mergim Berisha 23 Almanya Bonservis 24,1 " Min-jae Kim 24 Güney Kore Bonservis " Miguel Crespo 24 Portekiz Bonservis " Max Meyer 25 Almanya Bonservisi elinde " Diego Rossi 23 Uruguay Bonservis " Steven Caulker 29 Sierra Leone Bonservisi elinde " Burak Kapacak 21 - Bonservis " Serdar Dursun 29 - Bonservisi elinde " Çağtay Kurukalıp 19 - Bonservisi elinde 2022-2023 Jayden Oosterwolde 21 Hollanda Bonservis 25,7 " Ezgjan Alioski 30 Makedonya Kiralık " Luan Peres 28 Brezilya Bonservis " Joao Pedro 30 İtalya Bonservis " Bruma 28 Portekiz Bonservis " Michy Batshuayi 28 Belçika Bonservis " Lincoln 23 Brezilya Bonservis " Willian Arao 30 Brezilya Bonservis " Gustavo Henrique 29 Brezilya Bonservis " Lamine Diack 21 Senegal Bonservis " Joshua King 30 Norveç Bonservisi elinde " Samet Akaydın 28 - Bonservisi elinde " Emre Mor 24 - Bonservis " İrfan Can Eğribayat 24 - Bonservis " Tiago Çukur 19 - Bonservis " Emre Demir 19 - Bonservisi elinde 2023-2024 Ryan Kent 26 İngiltere Bonservisi elinde 27,9 " Edin Dzeko 37 Bosna Hersek Bonservisi elinde " Alexander Djiku 28 Gana Bonservisi elinde " Umut Nayir 30 - Bonservisi elinde " Sebastian Szymanski 24 Polonya Bonservis " Dusan Tadic 34 Sırbistan Bonservisi elinde " Rodrigo Becao 27 Brezilya Bonservis " Bartuğ Elmaz 20 - Bonservis " Mert Müldür 24 - Bonservis " Fred 30 Brezilya Bonservis " Cengiz Ünder 26 - Bonservis " Omar Fayed 20 Mısır Bonservis " Dominik Livakovic 28 Hırvatistan Bonservis " Leonardo Bonucci 36 İtalya Bonservisi elinde " Rade Krunic 30 Bosna Hersek Bonservis " Çağlar Söyüncü 27 - Bonservis 2024-2025 Levent Mercan 23 - Bonservis 25,7 " Oğuz Aydın 23 - Bonservis " Cenk Tosun 33 - Bonservisi elinde " Allan Saint-Maximin 27 Fransa Kiralık " Youssef En-Nesyri 27 Fas Bonservis " Yiğit Fidan 19 - Bonservisi elinde " Sofyan Amrabat 28 Fas Bonservis

Kaynak: AA