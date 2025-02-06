Ali Koç ve Dursun Özbek'e 45 Gün Cezası

Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray idarecisi Metin Öztürk'ün, 25.01.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Konya spor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ile aleyhine beyanat verilen diğer kulüp arasında birbirleri ile müsabakaları olmamasına rağmen diğer kulüpler ile oynadıkları müsabakalar sonrasında ve hatta müsabaka oynanmadan önce peşin yargılar ile müsabaka hakemlerinin saygınlığına ve müsabaka yönetimine ve buradan hareketle de TFF'nin saygınlığına ve itibarına yönelik verilen süregelen beyanatlar spor kamuoyunda adalet duygusunun zarar görmesi sonucunu doğurmakta ve sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ve aleyhine beyanat verilen diğer kulüp dışındaki spor kulüplerinin değersizleştirilmesi ve önemsenmemesi algısının oluşmasına, sistematik şekilde yapılan ve ihlal niteliğinde olan bu açıklamaların futbol ikliminin güvensizlik ortamına dönüşmesine sebebiyet vermesi dikkate alınarak müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- Fenerbahçe'nin, 26.01.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan, sevkli kulüp ile aleyhine beyanat verilen diğer kulüp arasında birbirleri ile müsabakaları olmamasına rağmen diğer kulüpler ile oynadıkları müsabakalar sonrasında ve hatta müsabaka oynanmadan önce peşin yargılar ile müsabaka hakemlerinin saygınlığına ve müsabaka yönetimine ve buradan hareketle de TFF'nin saygınlığına ve itibarına yönelik verilen süregelen beyanatlar spor kamuoyunda adalet duygusunun zarar görmesi sonucunu doğurmakta ve sevkli kulübün ve aleyhine beyanat verilen diğer kulüp dışındaki spor kulüplerinin değersizleştirilmesi ve önemsenmemesi algısının oluşmasına, sistematik şekilde yapılan ve ihlal niteliğinde olan bu açıklamaların futbol ikliminin güvensizlik ortamına dönüşmesine sebebiyet vermesi dikkate alınarak Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 26.01.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- Atakaş Hatayspor Kulübü hakkında, 27.01.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin hakkında, 27.01.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Sivasspor Kulübü Sporcusu Murat Paluli'nin, 31.01.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

5- Kayserispor Kulübü'nün, 01.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/9. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Trabzonspor'un, 01.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 480.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Adana Demirspor'un, 02.02.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Göztepe'nin, 02.02.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu güney tribün 219 ve VIP tribün batı 200 VIP blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Fenerbahçe'nin, 02.02.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto tribün E-F, kuzey tribün E-F-L-M ve maraton üst tribün G bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Çaykur Rizespor'un, 02.02.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 03.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından kulüp başkanları tarafından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un, 03.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Çaykur Rizespor sporcusu Rachid Ghezzal'ın, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor sporcusu Rachid Ghezzal'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor sporcusu Olasunkanmi Ibrahim Olawoyin'in, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor görevlisi Burak Bakır'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Burak Bakır'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

11- Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün C-D-E, maraton alt tribün D-E-F-G numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Galatasaray'ın, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 9. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 495.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Galatasaray'ın, 02.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 02.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Galatasaray idarecisi İbrahim Hatipoğlu'nun, 02.02.2025 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi." - İSTANBUL