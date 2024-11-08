Amsterdam\'da Çatışma: 5 Yaralı, 62 Gözaltı

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Hollanda'nın Amsterdam'da kentinde dün akşam oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrası Filistin yanlıları ile İsrail takımının taraftarları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralandı, 62 kişi gözaltına alındı. Amsterdam Belediyesi kentte olağanüstü hal ilan etti ve tüm gösterileri yasakladı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'ya göre, İsrailli taraftarlar kentin çeşitli yerlerinde saldırıya uğradı. Halsema, saldırıları kınadığını söyledi.

Özellikle Johan Cruyff Arena Stadyumu'na yakın bölgelerde Filistin yanlıları ile Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında gerilim yaşandı.

Maç öncesi, stadyum çevresinde toplanan Filistin yanlıları, tekbir getirerek, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Bazı Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ise Arap karşıtı sloganlar attığı, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu lehine tezahüratlar yaptığı gözlendi.

Maçın ardından Amsterdam'ın merkezinde olaylar daha da büyüdü. Filistin yanlıları ile İsrailli taraftarlar arasındaki gerilim, çatışmaya dönüştü.

Karşılaşma için yaklaşık 2 bin 600 İsrailli taraftar Amsterdam'a gelmiş, maçı 5-0 Ajax kazanmıştı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Perşembe gecesi Maccabi Tel Aviv oyuncuları ile taraftarların kaldığı otellerin çevresinde güvenlik önlemleri alındığını, 800'den fazla polisin görevlendirildiğini söyledi.

Halsema, "Nefret dolu ve Yahudi karşıtı isyancılar İsrailli misafirlere saldırdı. Scooterlı gençler, şehri dolaşarak Maccabi Tel Aviv taraftarlarını aradı. Yahudi düşmanlığı hiçbir zaman uzakta değildi. Dün Amsterdam'da görmemeyi umduğumuz bir patlama yaşandı" dedi.

Halsema, sosyal medya üzerinden İsrailli taraftarlara saldırı çağrısı yapıldığı ve şiddetin önceden planlandığına dair iddiaların da soruşturulduğunu açıkladı.

Amsterdam Emniyet Müdürü Peter Holla, İsrailli taraftarların kasıtlı olarak saldırıya uğradığını, Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında da bir taksiyi tahrip eden ve bir Filistin bayrağını yakanlar olduğunu söyledi.

Savcılık Sözcüsü de, gözaltına alınanlardan 2'si çocuk toplam 10'unun emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü, oluşturulan özel ekibin soruşturmayı sürdürdüğünü söyledi.

Olası gerginlik nedeniyle önümüzdeki günlerde Amsterdam'da güvenlik önlemleri artırılacak.

Hollanda Kralı, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u aradı: 'Yahudi karşıtı davranışlara göz yummayacağız'

Perşembe gecesinden itibaren sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı ancak bunların birçoğu güvenlik makamları tarafından teyit edilmedi.

Polis rehin alma ve kayıp kişilerle ilgili iddiaları da doğrulamadı. Kayıp olduğu belirtilen birkaç kişinin bulunduğu bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail havayolu El Al, Cuma ve Cumartesi günü Hollanda'dan İsrail'e gitmek isteyen tüm yolcuların ücretsiz taşınacağını açıkladı.

Cuma öğle saatlerinde İsrailli taraftarlar, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde otobüslerle Schipol Havalimanı'na götürüldü.

Sabah saatlerinde Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile telefonla konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Hollanda'ya gideceğini duyurdu.

İsrailli bakan, 9-10 Kasım 1938 tarihinde Almanya'da Yahudilere karşı saldırıların yaşandığını "Kristal Gece" (Kristallnacht) yıldönümünün yaklaştığına işaret ederek, "Barbar Yahudi düşmanlığı, Avrupa topraklarında bir kez daha çirkin yüzünü gösteriyor" dedi.

Olayların ardından Hollanda Kralı Willem-Alexander, İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'u telefonla arayarak, "Yahudi karşıtı davranışlara göz yummayacaklarını" söyledi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netenyahu'yu aradı. Avrupa Birliği (AB) zirvesi nedeniyle Budapeşte'de bulunan Schoof, "Yahudi karşıtı saldırıların kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Schoof, sağ ve aşırı sağ partilerin, Budapeşte temaslarını yarıda keserek ülkeye dönmesi çağrısını reddeti.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Ursula von der Leyen de Budapeşte'de Hollanda Başbakanı ile görüşerek, İsrailli taraftarlara yönelik saldırıları şiddetle kınadığını söyledi. Von der Leyen, "Avrupa'da antisemitizme kesinlikle yer yoktur. Her türlü nefretle savaşmaya kararlıyız" dedi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nde grubu bulunan partilerin büyük bölümü, Amsterdam'da yaşanan olaylarla ilgili genel görüşme istedi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak

Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Fikstür gereği İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma, tarafsız bir sahaya alınacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karar gereği" karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanacağı bildirildi.

UEFA yetkililerinin, maçın nerede oynanacağıyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi ile görüşmelere devam ettiği belirtiliyor.