Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı - Son Dakika
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Spor

Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, son dakikalarda 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Eyüpspor'a geldiğimden beri en üzgün olduğum maç olabilir'' ifadelerini kullandı.

07.10.2024 15:51  Güncelleme: 16:13
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçını değerlendirdi.

Turan'ın açıklaması şu şekilde;

"Öncelikle hakem arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Konya halkı da bize stadyumda muhteşem bir misafirperverlik gösterdiler. Ali Çamdalı ve ekibini de tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Oyunun başka bir tarafını doğru oynadılar ve kazandılar. Konyaspor'a önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum."

"Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu seneki en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Oynamak istediğimiz oyun bu. Oyunun ayrıntılarına inersek 3. bölgede daha agresif olabiliriz ama topa sahip olmak istediğimiz şekil bu. Final paslarını erken kullanmazsak, daha fazla topa hakim olursak, istediğim oyun bu."

"Eyüpspor gittiği her stadyumda, gittiği her yerde en iyi oyununu oynamaya çalışıyor. Bir diğer konu ligin yeni takımıyız. Geçen seneden 9 tane yuncumuzla oynadık bugün ilk 11'de. Bu bizim oyunumuza ve sistemimize ne kadar güvendiğimizi ve bunu da sahaya yansıttığımızı gösterir. Anları doğru oynayamamakta, bazı şeyleri savunamamakta hala hatalar yapıyoruz. Konyaspor'un duran toplarda etkili olduğunu, %70 oranla başarılı olduklarını maçtan önce futbolcularımızla paylaşmıştık, bunlarla ilgili önlemimizi almıştık. Bazen doğru analiz ve çok çalışmak anları doğru oynamayı beraberinde getirmiyor. Böyle durumlar için tecrübeleneceğiz. Beşiktaş maçı, Kayseri maçı ve bu maç bizim için bir tecrübe. Dünya'daki en büyük takımlar önemli maçları nasıl oynuyorlarsa, en iyi şekilde oyunun her anını her dakikasını hakim olarak oynadık."

"Bu nedenle oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi milli araya girdik. Ne olursa olsun, ne kadar iyi oynarsak oynayalım mağlubiyetler takımların kıyameti olmalı. Göztepe maçına kadar maalesef kafamızı kaldıramayacağız ve bu üzüntüyü sonuna kadar yaşayacağız. Açıkçası bugün alınan skordan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Eyüpspor'a geldiğimden beri en üzgün olduğum maç olabilir."

"Bize karşı çok defa üstünlük sağlamış, oyunu sert oynayan, dinamik oynayan Göztepe'ye karşı oynayacağız. Bizim de aynı dinamizimde olacağımıza inanıyorum.c15 gün kendimize bu üzüntüyü yaşataağız. Kafamızı kaldırıp, Göztepe maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Oyundan mutluyum ama futbol bir skor oyunu. Göztepe maçında en iyi halimizle sahada olmak istiyoruz. İhtiyacımız olan şey seyircimiz. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu oynayabildiğimiz oyunu oynayabilirsek Göztepe maçını kazanacağımıza inanıyorum. Özellikle kadınları ve çocukları maça mutlaka bekliyorum. Küfürsüz, güzel bir lig maçı olması dileğiyle..."

Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı

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Son Dakika Spor Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı - Son Dakika

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