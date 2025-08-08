Bakan Bak Diyarbakır'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Bakan Bak Diyarbakır'da Gençlerle Buluştu

08.08.2025 22:59
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

GENÇLİK BULUŞMASI PROGRAMINA KATILDI

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde 'Gençlik Buluşması'na katılarak, gençlerle bir araya geldi. Programa Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak'a Vali Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

'1 MİLYON YATAK KAPASİTESİNE SAHİP DÜNYADA BÖYLE BİR YAPI YOK'

Burada konuşan Bakan Bak, yaklaşık 1 milyon öğrenciye kredi, 600 bin öğrenciye de burs verildiğini ifade ederek, "Ben defalarca geldim buraya. Buraya gelmemin en büyük sebebi de spor vesilesiyle; Diyarbakır'a belki 20 veya 25 defa geldim. Spor müsabakaları nedeniyle, spor aktiviteleri nedeniyle veya siyaseten görev yaptığımız süreç içerisinde geldik. Çok güzel bir şehir. Çok kadim bir şehir. Tarihi kökeni çok güçlü bir şehir. Zor bir coğrafyadayız. Kuzeyde Rusya- Ukrayna Savaşı, güneyde Irak ve Suriye'deki belirsizlikler başta olmak üzere pek çok şey bu coğrafyada bizi şartlar nedeniyle güçlü olmaya itiyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan devasa yatırımlar, adımlar, savunma sanayindeki inanılmaz şeyler müthiş bir algı ve yaklaşım. Savunma sanayinde daha önce yüzde 20 olan yerlilik oranı yüzde 85'lere çıktı. Üniversitelerin sayısının 208'e gelmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlik merkezlerimizde, yurtlarımızda, gençlerimize hizmet veriyoruz. 1 milyon yatak kapasitesine sahip dünyada böyle bir yapı yok. Böyle bir yapıyı yöneten bir ülke yok. Üniversitelerdeki gençlerimiz yine tercih yapacaklar, bize gelecekler ve çok cüzi bir aylık kira bedeli ile veya ücret karşılığında. Şu anda 600-700 lira ama sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz olmak üzere çok ciddi devletimizin gençlerimize olan yatırımları var. Burs var, kredi var. Başvuran herkese kredi veriyoruz. Yaklaşık 600 bin kişiye burs veriyoruz. 1 milyon kişiye de kredi veriyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı yatırımlar arasında bunları da sayabiliriz" dedi.

'TOPLUMSAL UZLAŞININ SAĞLANMASINDA SPOR ÖNEMLİ'

Bakan Bak, Türkiye'nin İtalya ile beraber '2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek olmasının da çok önemli olduğunu ifade ederek, "Yine spordaki yapılan yatırımlar ülkemizin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek olması İtalya ile beraber, çok önemli. Büyük stadyumların yapılması, yatırımların yapılması yine dünya çapındaki pek çok organizasyonun yapılması bizim açımızdan önemli. Biliyorsunuz mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon bu süreçte özellikle de etkin rol oynayacak 2'nci toplantısını yaptı. İşte görüşler ortaya çıkıyor, vesaire. Ama toplumsal uzlaşının bence sağlanmasında sporun çok önemli rolü olacağını düşünüyorum. Gençlik çalışmalarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve özellikle de gençlerimizin bu süreçte fikirlerini ifade ettikleri ortamların buluşması da çok çok önemli diye düşünüyorum. Bugün de bu buluşma güzel bir ortamda oldu" diye konuştu.

Bakan Bak, daha sonra programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Osman Aşkın Bak, Diyarbakır, Politika, Türkiye, Gençlik, Spor, Son Dakika

