Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kötü gidişatı sonlandırmayan siyah-beyazlılar, ligdeki son 8 maçta sadece Fenerbahçe derbisini kazanabildi.

21.12.2024 20:58  Güncelleme: 22:00
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmadı.

SALİH UÇAN DALYA DEDİ

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi takımdaki 100. maçına çıkan Salih Uçan'a forma ve plaket hediye etti. Siyah-beyazlıların açıklamasında "4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı. Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi. Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan'a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

TRİBÜNLERDEN HASAN ARAT'A TEPKİ

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, " Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

ALANYASPOR PERDEYİ ERKEN AÇTI

Konuk takım, adeta maça golle başladı.Alanyaspor'un 5. dakikada kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topla buluşan Lima, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

2 DAKİKA SONRA BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Beşiktaş, bu gole yalnızca 2 dakika sonra karşılık verdi. Emirhan, savunmadan hücum bölgesine doğru uzun bir top gönderdi. Ceza yayında, Gedson'dan önce Aliti topa müdahale etti. Daha sonra Fatih Aksoy, topla buluşarak kalecisi Ertuğrul'a dönmek istedi. Ancak, pası kısa düşünce Rafa Silva araya girerek topu kazandı ve kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak meşin yuvarlağı 7. dakikada filelere yolladı ve skora denge geldi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

RAFA SİLVA GOL ORUCUNU BOZDU

Rafa Silva, Alanyaspor'a attığı bu golle birlikte ligdeki gol orucuna son verdi.Son olarak 9. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Portekizli yıldız, bu karşılaşmanın ardından 7 hafta suskun kaldıktan sonra Alanyaspor maçında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

KONUK TAKIMIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Alanyaspor, 29. dakikada bir gol daha buldu. Augusto, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yusuf Özdemir topa son bir hamle yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Cihan Aydın, golü VAR yardımıyla değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda Yusuf'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

SEMİH'TEN RÖVEŞATA DENEMESİ

Beşiktaş, 45+7. dakikada Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Semih, topun yere inmesini beklemeden gelişine röveşata vuruşu yaptı. Top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

SALİH UÇAN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih, ikinci yarıya çıkmadı. İkinci 45 dakikada tecrübeli orta sahanın yerine Beşiktaş'ın genç futbolcusu Cher Ndour oyuna dahil oldu.

MASUAKU ISLIKLANDI, STATTA ANONS YAPILDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı. Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadı'nda "Oyuncularımıza destek olalım" anonsu yapıldı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı bekledi. Hızlı gelişen atakta Rafa Silva, yay üzerinden orta yapmak istedi. Topu savunmada Hadergjonaj karşıladı.Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyonda Hadergjonaj'ın topa elle müdahelade bulunduğu itirazı yaptı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın bir müddet VAR'ı dinlese de oyunun devam etmesini istedi.

SON 8 MAÇTA SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu. Siyah-beyazlılar, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Kara Kartal, bu sonuçla puanını 26 yaptı. Son haftalarda çıkış yakalayan Alanyaspor ise18 puana yükseldi.

MAÇ SONU TRİBÜNLERDEN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Öte yandan tribündeki Beşiktaşlılar, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçı sonrası futbolculara büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın, s..... gidin" şeklinde küfürlü tezahürat yaptı. Tribünler ayrıca, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından futbolcuları soyunma odasına ıslıklarla gönderdi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Arthur Masuaku, Fenerbahçe, Salih Uçan, Rafa Silva, Hasan Arat, Beşiktaş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • güngör sağ:
    noldu ferhoş noldu ferhat noldu noldu 7 4 Yanıtla
  • selman null:
    gercekten yazik.takımlarin kalitesi çok düştü.yarin kazanırsak ligin tadı kalmayacak. 6 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAKEM 8TAŞ IN PENALTISINI NEDEN VERMESIN KÜME DUSMENIN ÜSTÜNDE SAMPIYONLUK HAYALI YOK, ORTA SIRALAR ICIN MUCADELE EDEN BIR TAKIM 3 3 Yanıtla
  • Depeche:
    Verilmeyen penaltı bu kadarda olmaz hakem talimatla cikmis maca 2 2 Yanıtla
  • Adem GS:
    besiktasli futbolcular özür dilemismi? 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Küme taş 1 1 Yanıtla
  • Depeche:
    TALAT YELBUZ SENIN A G S 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    onun bununcocuguu Ferhat eser 2 .3 gün ortalıktan yok olur şimdi sonra birkaç gün sonra ötmeye başlar oe 0 0 Yanıtla
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